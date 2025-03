Iván Calvo: “Nos ayuda mucho sentir el apoyo de Vista Alegre”

Iván Calvo (Oroso, 2003), centrocampista del Órdenes, logró en la victoria ante el Dubra su cuarto gol de la temporada. Aboga por certificar la permanencia en Preferente antes de soñar con cotas mayores y reflexiona sobre los motivos que les llevan a ser tan fuertes en casa y algo dubitativos fuera.



“Afrontábamos el partido con múltiples bajas y tuvimos que cambiar a un sistema (3-4-3) que no habíamos utilizado nunca, con muchos compañeros fuera de su posición habitual. Aun así, teníamos claro lo que nos pedía el cuerpo técnico y creo que el triunfo fue justo”, valora.



Una de las ausencias era la de su compañero Álex Sánchez, por lo que le tocó asumir la responsabilidad del penalti que cerró el duelo con el 3-1. “El segundo entrenador, Nico Acebey, que es el que asigna los lanzadores, y el resto del equipo cree en mí, lo que hace que mi propia confianza aumente”, detalla Ivo, que asegura no tener un tipo de ejecución que le de más seguridad. “Me adapto en función de la situación, del momento y del portero que tengo enfrente”.



Están situados en novena posición con 34 puntos, pero cree que aún queda para cerrar la permanencia. “Diría que la tranquilidad está en la undécima o duodécima plaza y en torno a los 45 puntos, porque es una Liga muy igualada y también hay que tener en cuenta los posibles arrastres”, opina.



La zona de playoff no está tan lejos, ya que ven al San Tirso a tiro de dos partidos, pero emplaza a más adelante el momento de mirar hacia arriba. “Si tenemos la permanencia hecha, veremos eso como un aliciente para las últimas jornadas”.



Han logrado el 65% de los puntos en casa, lo cual tiene una doble lectura. “Somos conscientes de la importancia que tienen para un recién ascendido los partidos como local. En casa aplicamos nuestras fortalezas, como la intensidad o una presión con la que el rival no se encuentra cómodo. Además, también nos ayuda mucho sentir de cerca el apoyo de los aficionados del Órdenes, de los familiares y de los amigos que se acercan a Vista Alegre.



La cara B son los partidos a domicilio, pese a que también han mejorado con el paso de las jornadas. “Debemos salir más concentrados, ya que siempre encajamos la mayoría de los goles en los primeros minutos y en las primeras partes”, indica el centrocampista.

Su llegada a Órdenes

Canterano del Xuventude de Oroso, donde estuvo once años de los que guarda “muy buenos recuerdos”, pasó por el Ural coruñés antes de firmar por el Sigüeiro, donde le fue bien en su primera temporada, pero una inoportuna lesión le dejó en una posición delicada en la segunda.



“No contaba con minutos y sentía que no iba a tener oportunidades de ganarme un puesto ni sentirme productivo. Necesitaba cambiar de aires, disfrutar y jugar, y ahí apareció la opción del Órdenes. Estoy encantado desde mi llegada, me han acogido de maravilla y, aunque no lo sabía en ese momento, iba a poder festejar con mis compañeros un ascenso”, recuerda.

Otros portagonistas

Álex Suárez (Montañeros): “Supimos gestionar bien el partido desde el principio y mantener el ritmo durante la segunda parte. Estoy muy contento por mi primer gol en Liga, ya que no soy un jugador que suela marcar a menudo. Con Jairo llevo ya muchos años y me resulta más sencillo interiorizar y entender el modelo de juego del equipo”.

Denis López (San Tirso): “A sensación que tiñamos no equipo e no individual era un pouco de frustración. Contra o Ribadeo e o Mugardos non fomos quen de materializar as ocasións, así que espero que, a partir de agora, co impulso desta importante vitoria ante o Sofán, haxa máis acerto. Ven un tramo importante da tempada”.

Martín Pereira (Sofán): “Foi moi igualado e creo que merecíamos como mínimo un empate. Eles case non nos crearon ocasións e penso que a sensación de perigo estaba máis na portería do San Tirso. Estamos nunha mala dinámica, a sorte cae sempre do outro lado. Intentaremos dar un pouco máis, que é a única maneira de virar o vento”.

Andrés Pérez (Paiosaco): “Nos costó a nivel ofensivo, porque el césped no permite un juego rápido y fluido y ellos acumularon mucha gente en defensa. En lo defensivo estuvimos muy serios, concediendo poco. Trataremos de seguir cogiendo confianza y buenas sensaciones, para estar orgullosos de lo que hagamos los domingos”.