Hugo Mato: “Lo que más noto es la diferencia de mentalidad”

Hugo Mato (A Coruña, 2005) está superando expectativas en su primer año como sénior. Tras marcar 24 goles con el Juvenil A del Montañeros en un curso pasado que terminó en ascenso a la División de Honor, el delantero tenía la difícil tarea de hacerse un hueco en el primer equipo, candidato al ascenso a Tercera Federación y con un ‘nueve’ contrastado como Pape. Poco a poco va teniendo más oportunidades y ya lleva seis goles, pero lo que es más importante, cuenta con el mejor promedio de la Liga. Un gol cada 44 minutos.



“Hicimos un gran partido tanto con balón como sin él. El resultado es justo en vista de que nosotros generamos mucho y ellos casi nada”, resume sobre el partido ante O Val.



Un duelo en el que partió como titular y logró un hat-trick. “Me quedo con el segundo gol, porque defino bastante bien y por el gran pase de Álex”, escoge el delantero.



Sobre la competencia con el otro punta, señala: “De Pape intento aprender en el día a día. Me fijo para intentar mejorar de cara a portería, sobre todo, porque tiene mucha facilidad para marcar. Siempre intento aportar lo máximo, ya sea como titular o como suplente”.



¿Cómo se define? “Me considero un delantero bastante trabajador, comprometido y muy constante, ya que siempre intento competir y ayudar al equipo”, contesta.



Canterano de Orillamar y Ural antes de recalar en el Monta, explica por qué decidió unirse a su actual equipo para la temporada 2019-20. “No estaba contento en el Ural y con la ayuda y apoyo de mis padres tomo la decisión de irme al Monta, donde tenía varios amigos. Dar este paso no fue nada fácil, pero acabó siendo una muy buena elección”.



Siempre bajo la batuta de Jairo Arias, no le han faltado nunca minutos. “Hubo años en los que me costó entrar en el equipo, pero Jairo siempre me ha dado la confianza y el tiempo merecido”, explica.

Mato no duda a la hora de señalar su campaña favorita. “La pasada fue la mejor no solo en lo individual, sino también en lo colectivo, ya que teníamos un gran grupo”.

Pequeña espina

Terminó con un ascenso a División de Honor Juvenil, donde no puede participar por edad. “Me da bastante pena. Me hubiese gustado jugar un año más con el resto de compañeros y disfrutar de lo que conseguimos”, reconoce.



¿Qué cambios ha notado? “La diferencia de mentalidad en el vestuario. Antes éramos más o menos todos de la misma edad y ahora la cosa cambia, lo que es bueno porque los más veteranos pueden ayudarte y darte consejos. Además hay más ritmo en los partidos y más nivel”, responde.



En cuanto al entrenador, palabras de agradecimiento. “Jairo me ha ayudado a ser el jugador que soy hoy en día. Tanto él como el resto del cuerpo técnico nos enseñan a dar el máximo en entrenamientos y partidos, ya que nos exigen mucho, lo cual también es bueno. Me da mucha confianza y eso hace que pueda jugar cada vez a un mayor nivel y mejorar mi rendimiento”, finaliza