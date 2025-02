Habib Sene, el diamante por pulir del Torre

“Si tiene confianza en lo que hace, puede llegar a ser imparable y determinante en esta categoría”, asegura Álex Pérez sobre su compañero Habib Sene (A Coruña, 2004), nombre propio de la jornada en el grupo 1 de Primera Futgal tras marcar los dos goles que sirvieron al Torre para remontar el derbi coruñés frente al Oza Juvenil. Curiosamente, en ellos no brilló su mejor arma, la velocidad, y sí decidió bien, algo que pelea por mejorar.



Jugador muy vertical y con buen regate, no se lo piensa dos veces antes de atacar. Su pecado de juventud es querer hacer demasiadas cosas en la misma jugada y optar por el disparo en vez del pase o viceversa. Cuestiones que con voluntad son mejorables.



“La primera parte estuvo bastante equilibrada, pero en la segunda noté que estábamos siendo superiores”, valora Habib sobre el duelo ante el Oza Juvenil.



Un partido que comenzó de la peor forma posible para los intereses del Torre, con un gol en el primer minuto de juego. “Fue muy rápido. No estábamos metidos al 100% aún y nos pilló por sorpresa”, reconoce el extremo diestro. “Nos animamos los unos a los otros, conscientes de que debíamos ayudarnos porque aún quedaba mucho partido”, añade.



Así se llegó al descanso, momento en el que el técnico Jordi Uriach lanzó un mensaje positivo a sus jugadores. “El míster nos dio ánimos. El partido aún no había acabado y debíamos darlo todo hasta el final para remontar”.



Dicho y hecho, porque en poco más de diez minutos el conjunto de Monte Alto logró voltear el marcador. “Los dos goles fueron muy parecidos. Llegaron tras rechaces al borde del área a los que estuve atento y, con un poco de suerte, entraron ambos”, describe.



“El doblete subió mis ánimos y la confianza de mis compañeros. Nos dio esa esperanza para terminar ganando el partido”, asegura.

Buen momento

Tras un inicio de Liga con poco protagonismo, Habib hizo su primer tanto de la temporada el pasado 22 de diciembre, en el último partido de 2024. Sirvió para ganar al Eume (0-1). “Me acuerdo que salí a jugar unos minutos —16 concretamente— y una de las primeras jugadas fue la del gol. Estaba muy contento al terminar”.



Tras ello, comenzó el nuevo año con otro gol, que en ese caso no sirvió para nada en lo colectivo, pues el Torre cayó por 3-4 ante el Ural Español. Sí le fue útil en lo individual, ya que repitió titularidad ante el Orillamar y, tras disputar unos minutos ante el Cedeira, volvió a entrar en los planes iniciales de Jordi Uriach contra el Oza.



¿Por qué cree él que está jugando más? “No sabría decir exactamente, pero creo que no lo hago mal esos minutos que me da el míster. Le gusta como lo hago y me da confianza para seguir jugando”, resume.



Con pasado en las canteras de Oza Juvenil y Montañeros, sus inicios en el fútbol fueron tardíos. “Empecé a jugar a los diez u once años”, explica un Habib que dio el salto al fútbol sénior en el curso 2023-24, ya en las filas del Torre.



Si echa la vista atrás, tiene clara cual fue su mejor temporada. “La última que estuve en el Oza, antes de fichar por el Monta”, recuerda un jugador que quiere que lo mejor esté por llegar y que tiene claras sus virtudes. “Soy un jugador bastante explosivo y físico”.

Situación en la tabla

En estos momentos, el Torre es décimo con 26 puntos, cinco más que un Cedeira que sería el primer equipo en descender a Segunda Futgal.



El atacante coruñés confía en las posibilidades de su equipo. “Considero muy importante el buen rollo que hay en el vestuario y lo bien que nos llevamos todos. Creo que podemos conseguir el objetivo por el equipo que tenemos. Nuestro nivel nos permite pensar que es posible”.



Valora lo que le han aportado su entrenador y su compañero Álex Pérez. Del míster señala la “confianza” y del ariete la generosidad. “Es una persona muy importante para mí. Me ayuda mucho y le da todo al equipo como jugador y como persona”, señala.



Por último, recuerda que se perdió parte del proceso del ascenso por estudios, pero explica que “fue una experiencia muy bonita”.

TEST

1. Nota a su equipo hasta el momento.

Un 6.

2. Nota a Habib Sene.

Un 5.

3. Una virtud / Un defecto.

Mi velocidad / La toma de decisiones.

4. El mejor jugador de su equipo.

Álex Pérez

5. ¿A qué jugador de otro club ficharía?

Mi amigo Alonzo, cedido por el Monta en el Ural.

6. La mejor plantilla de la Liga.

Sporting Cambre.

7. El mejor rival al que se ha enfrentado este curso.

Sporting Cambre.

8. La jugada perfecta.

Los balones al espacio.

9. Una manía los días de partido.

Escuchar música brasileña (ríe).

10. Un deseo para lo que resta de temporada.

Conseguir los objetivos.