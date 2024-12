Gonzalo Santa Cruz Vasallo: “Tras marcar al Colo Colo me decían: ‘¿qué has hecho?’”

Gonzalo Santa Cruz Vasallo (A Coruña, 2004) fue uno de los jugadores más destacados de la pasada jornada en la Segunda División. El pívot de O Parrulo Ferrol hizo uno de los mejores goles de la temporada en el encuentro que disputó su equipo en el Centro Deportivo Municipal La Granja de Zaragoza ante el Colo Colo, que finalizó con un resultado de empate a dos.



El joven herculino estuvo con dxt campeón para hablar de cómo le va en esta temporada y qué objetivo se marca de aquí al final de la misma.

Tras dos temporadas en Sevilla, donde jugó en el Betis, ha regresado a Galicia y milita en O Parrulo Ferrol. ¿Cómo surgió la posibilidad?

Yo llevaba dos años en Sevilla muy a gusto, sin embargo había priorizado volver a casa para estar con mi familia y seguir con mis estudios universitarios en A Coruña. O Parrulo se interesó por hacerse con mis servicios y llegamos a un acuerdo para la presente temporada y la que viene.

Como dice la canción ‘Miña terra galega’ de Siniestro Total, ¿le invadió la morriña?

(Risas) Sí, se podría decir que fue algo parecido.

¿Qué tal ha sido la adaptación a O Parrulo?

Muy bien, todo han sido facilidades desde la directiva del club, el cuerpo técnico y los componentes de la plantilla. Estoy muy contento por la decisión que he tomado.

¿Qué es lo que le pide Gerard Casas (entrenador del equipo) a Gonzalo Santa Cruz?

Tener personalidad sobre la cancha, ser importante y necesita que sea la referencia. Yo intento devolver lo que me pide con mi esfuerzo y trabajo en los entrenamientos que realizo y en los encuentros que disputo semana a semana.

El equipo empezó el torneo liguero un poco irregular, pero ya acumula cuatro jornadas sin perder. A ello se une que ha sumado diez de los doce últimos puntos en juego. ¿Cuáles han sido las claves?

Los primeros resultados que cosechamos no fueron los que quisimos, pero ello se debió a que la pelota no quería entrar en la portería rival. Puede sonar a una excusa, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros, a pesar de los complicados adversarios que toman parte en la Segunda División, nunca hemos tenido un partido en el que el contrincante nos haya pasado por encima y lo que ha sucedido es esa falta de fortuna en los metros finales que nos ha impedido conseguir mejores resultados, ya que en caso de haber logrado esos goles estaríamos con más puntos en la clasificación.

Ha disputado los once partidos que se han programado del campeonato liguero. ¿Cómo valora la categoría?

Hay una gran igualdad y como muestra de lo que digo es que del segundo puesto, que comparten Alzira, Betis y Málaga con 19 puntos, a nosotros, que somos novenos con 15, solo hay cuatro de diferencia.

¿Qué diferencias aprecia en el torneo con respecto a anteriores temporadas?

Es una liga muy pareja que obliga a competir y esforzarse los 40 minutos que dura un encuentro. Por ello uno no debe tomarse un respiro ni confiarse, pues cualquier jugador rival si se aprovecha de ello puede provocar un disgusto que al final tendrá un coste elevado al privarte de sumar los tres puntos en juego.

O Parrulo ha eliminado de la Copa del Rey al Ribera Navarra, un equipo que milita en la Primera División.

Sí, fue un partido muy intenso, como todos, pero nos ha venido muy bien para continuar en esa buena dinámica en la que se encuentra el equipo.

A ello se une el golazo que anotó el pasado fin de semana ante el Colo Colo, que supuso el empate definitivo y dio un punto. ¿Cómo fue?

Pasé atrás a Novoa y este disparó a la portería. El balón dio en un rival y me llegó. Yo tenía a Tabuenca encimando y conseguí con mi cuerpo alejarle del balón. Lo controlé de espaldas a la portería, lo pisé, lo levanté y, sin dejar que botase sobre la pista, rematé con fuerza a la media vuelta con la fortuna de que entró en la portería rival y nos dio ese punto que tanto nos costó sumar, ya que el Colo Colo es un adversario muy complicado y muestra de ello es que lidera la clasificación con gran autoridad.



El recurso que utilizó para anotar el gol es de un ‘jugón’. ¿Cómo se le ocurrió?

Es una acción que ya había visto a otros jugadores, como a Juanqui del Peñíscola o a Solano del Valdepeñas. Debido a la complejidad que tiene hacerlo, no lo había intentado antes en un encuentro y a ello se une que es muy difícil sorprender al portero adversario, pero sí lo había hecho en algún entrenamiento. No obstante la defensa rival estaba muy cerrada y al quedar poco más de tres minutos para el final del partido decidí probar suerte.

El resultado final fue inmejorable: un golazo.

Sí (risas), mejor de lo que hubiese pensado.

¿Es el gol más bonito que ha hecho en su carrera?

Posiblemente.

¿Qué le dijeron los compañeros tras marcarlo?

Me felicitaron. Una de las imágenes que me ha quedado es la de mi compañero Novoa echándose las manos a la cabeza y ponerse de rodillas para festejar el gol. Luego me decía entre risas: “¿qué has hecho, qué has hecho?”.

Y se lo metió a Molina, que fue compañero suyo en el Betis.

Sí, es cierto. Al acabar el partido se acercó y me felicitó. También lo hicieron sus compañeros y varios directivos del Colo Colo. Decirte que hubo aficionados del Colo Colo que aplaudieron en la grada tras el gol y algunos esperaron a la salida del equipo del vestuario para darme la enhorabuena por el gol. Estoy agradecido a todos ellos y me queda un gran recuerdo, pues, a pesar de ser rivales, tanto los jugadores como la gente ha reconocido la enorme dificultad y lo bonito que ha sido este gol.

¿Le ha llamado más gente para felicitarte?

Muchas personas de O Parrulo y un montón de amigos y familiares. Estoy muy agradecido a todos ellos.

¿A quién se lo ha dedicado?

A mi pareja. Cuando hablé con ella estaba muy contenta por mí y me dijo que le había encantado.



El próximo encuentro será mañana a las 16.45 horas en A Malata ante el Alzira, que militó el pasado curso en Primera División. Como comentamos antes, es segundo con 19 puntos, cuatro más que O Parrulo. ¿Cómo se le gana?

Nosotros no pensamos en el rival que tenemos enfrente y no pensamos en adaptar nuestro juego al rival que nos toque. Nuestra intención es hacer nuestro fútbol sala habitual para sumar la victoria y dedicársela a la afición.

Habla de la afición de O Parrulo. ¿Qué dice de ella?

Sabía que era una de las mejores y que su apoyo es incondicional. Ello nos ayuda mucho en nuestros encuentros en A Malata, ya que parece como si estuviésemos seis jugadores sobre la cancha. Esperamos que este fin de semana, a pesar del puente festivo, nuestro público no falte a este importante partido y que a su término podamos conseguir un nuevo triunfo.

El siguiente encuentro liguero será en Sevilla ante el Betis, su anterior equipo, que es otro descendido y que ha eliminado a ElPozo Murcia de la Copa del Rey, torneo del que es el vigente campeón.

Será un encuentro muy bonito y especial al poder volver a ver a muchos amigos que tengo en Sevilla.

Ellos ya conocen como es Gonzalo Santa Cruz. ¿Será más difícil sorprenderlos?

Como dices, en el Betis me conocen, pero yo también los conozco a ellos. Me imagino que será un duelo complicado, pero iremos, como siempre hacemos, con la intención de sumar los tres puntos.

¿Qué objetivos se marca para el resto de la temporada?

Queremos luchar por el ascenso a la máxima categoría. El primer puesto está un poco lejos (ocho puntos), pero está el playoff para el que se clasifican los equipos que acaban del segundo lugar al quinto. En caso de hacerlo iremos a por todas, como siempre. Luego, en la Copa del Rey sabemos que es complicado al medirnos a equipos de Primera. No obstante, no renunciamos a nada y lucharemos por llegar lo más lejos posible.