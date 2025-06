Fumata blanca en los siete banquillos coruñeses de Primera Futgal

Los equipos coruñeses de Primera Futgal no han perdido el tiempo y ya tienen definidos sus banquillos para la próxima temporada. Victoria, Marte, Torre y Ural Español han optado por renovaciones, mientras que los otros tres iniciarán un nuevo ciclo. Incluso ha habido un trasvase, el de Dani Casal, que tras su magnífica temporada con el Relámpago ha firmado por el Orillamar.



Este anuncio llegó en la tarde del martes y fue posible por su no renovación con el equipo de Elviña. “Fue un año muy especial, con mucho trabajo, pero en general el equipo respondió y llegamos hasta pelear por meternos en promoción. Tuvimos muchas bajas al principio con las que no se contaba y hubo que remar mucho, cambiar cosas, pero al final los resultados están ahí y eso es con lo que me quedo. Sí que tuve opción de seguir, pero no llegamos a un acuerdo y decidimos separar los caminos”, desvela Dani, que dice llevarse muchos amigos del club.



Una vez libre, al extécnico del San Lorenzo y de las categorías inferiores de Laracha, Dépor y Bergantiños, no le faltaron ofertas, pero optó por el Orillamar. “Me transmitieron mucha ilusión, apostaron por mí desde el primer momento y eso siempre es de agradecer. Además, es un orgullo que este equipo se haya fijado en mí, porque tiene una base hecha desde hace años, con muy buenos jugadores, e intentaré devolver la confianza”, enfatiza el de Carballo.



Suele ser un entrenador de adaptarse a sus equipos y no va a cambiar en el Orilla: “La idea de juego va a ser la que han tenido hasta ahora. Trataré de modificar ciertas cosas que creo que nos van a permitir dar un salto a nivel colectivo, pero la base va a ser la misma”.



En su día compaginó el entrenar con jugar en Tercera División, pero ahora su vinculación con el fútbol se limita solo a los banquillos, algo que cree le ha ayudado a mejorar. “Lo noto y mucho, porque solo tengo la cabeza en eso y, aunque parezca que no, es casi como un trabajo más, requiere muchas horas de implicación”, apunta.

Dani Casal es el nuevo entrenador del Orillamar | QUINTANA

Su sustituto, cerrado

Ante su baja, el Relámpago, se ha movido rápido y ya tiene nuevo entrenador, el uruguayo Alejandro Álvarez. Aún no es oficial, pero el exentrenador de Sada y Laracha está al caer.



Donde no hay ningún tipo de duda es en el Victoria, que será equipo de Preferente o Primera según su desempeño en la final del playoff contra el Carral. Sea como sea, estará al frente Miguel Taibo, quien está en el cargo desde que cogió al equipo para las últimas jornadas de la pasada temporada.



Entonces entrenaba al Juvenil A del equipo y fue la opción de la directiva cuando decidió destituir a Fran Curros ‘Franchu’, nombre que aparece en escena para este baile de banquillos de Primera Futgal. El coruñés está muy cerca de cerrar su fichaje por el Oza Juvenil, donde Jano Teixeira ha puesto punto y final a un ciclo de dos años.



Para el joven técnico de 29 años, que la próxima temporada dirigirá al Vizoño, la del Oza será una experiencia difícil de olvidar. Tras su último partido de una etapa en la que logró el ascenso a Primera Futgal y una meritoria permanencia, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “Han sido dos años que me llevo para siempre. Dos años de un aprendizaje brutal. Gracias, Oza Juvenil, por confiar en mí. Gracias a cada uno de los jugadores que lo han dado todo durante este tiempo, que me han seguido, respetado y hecho disfrutar el día a día como nunca. Me habéis convertido en mejor entrenador y os lo agradeceré siempre. Nunca olvidaré aquel 26 de mayo de 2024 ni, por supuesto, este 4 de mayo, que os deja en la categoría que os merecéis”, se despedía.



Su sustituto será un Franchu que, como primer entrenador, dirigió además de al Victoria a Carral, Suevos y Xuventude de Dorneda, con quien terminó esta temporada en la sexta posición del grupo 1 de Segunda Futgal. Cuenta con experiencia en equipos de la ciudad, ya que también ejerció como segundo en el Montañeros.

Franchu entrenará al Oza Juvenil | PEDRO PUIG

Continuidad

Y por último, tres equipos —Torre, Marte y Ural Español— que lograron el objetivo de la salvación y que han apostado por renovar a su actual míster.



En el Marte continuará Celso Otero, que cogió al equipo en enero tras la marcha de Rubén García al Juvenil A del Montañeros. Le costó un poco encontrar la primera victoria, pero luego logró la permanencia con holgura, destacando una racha de seis partidos sin perder.



Para Jordi Uriach será su cuarta temporada en el Torre (la tercera completa), un club al que ascendió en la 2023-24 y que ha mantenido sin apuros. Algo más debió sufrir el joven Ural de Adrián Cagigao, pero llegó la segunda permanencia seguida con él al frente.