Fichajes de verde y blanco en el Atlético Arteixo

Iván Dopico, Fer Gordo y José Moure son tres de los fichajes que ha realizado el Atlético Arteixo para la temporada 2024-25. ¿Qué tienen en común los tres futbolistas? Los tres proceden del mismo equipo, un Paiosaco que descendió a Preferente Futgal y que ha provocado que estos jugadores hayan decidido continuar en Tercera aceptando la propuesta de la entidad rojiblanca.

Dos centrales

Iván Dopico ha sido el jugador revelación del Paiosaco la pasada temporada. En su primera campaña como sénior –llegó a A Porta Santa procedente de un Ural que terminó en el último puesto de la División de Honor Juvenil– no sólo tuvo protagonismo sino que se convirtió en indiscutible desde la primera jornada de liga. Sólo una lesión en el tramo final del curso impidió que fuese el futbolista con más minutos disputados en el equipo de Diego Armando García. Central muy seguro para su edad, con criterio en la salida de balón y con una concentración altísima tanto en facetas defensivas como ofensivas.



Fer Gordo el comodín del Paiosaco la pasada campaña. Su demarcación es la de central, pero ha jugado en prácticamente todas las posiciones del campo, como explicó en una entrevista a dxt campeón.



“Al principio surgió como un parche en el lateral derecho en alguna jornada en la que Bili no estuvo disponible. La temporada pasada ya tuve alguna aparición en ese puesto. A partir de entonces, he ido subiendo posiciones. No soy el mejor jugador del equipo con el balón en los pies, pero doy lo mejor de mí y trato de estar a tope físicamente. En los entrenamientos hay muchas bromas porque cuando Diego me nombra no sé dónde colocarme”.

Moure por Óscar

La salida de Óscar Varela rumbo a A Lomba para fichar por el Arosa fue dolorosa para un Atlético Arteixo que perdía al futbolista del equipo con más minutos disputados en la pasada liga dejando un hueco importante en la zona medular.



El conjunto rojiblanco, con el entrenador Juan Riveiro asumiendo el control de la secretaría técnica, se puso manos a la obra para tratar de incorporar a un mediocentro defensivo que reemplazase a Óscar y lo encontró en el club vecino; un Paiosaco que ha perdido la categoría de Tercera; un factor que ha tenido mucha influencia en la decisión final de Moure para recalar en el Arteixo.