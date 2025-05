Los favoritos alcanzan los cuartos de la Copa de A Coruña

No hubo sorpresas en el día grande de los octavos de final de la Copa de A Coruña. Montañeros, San Tirso, Victoria y Orillamar se unieron a Carral y Paiosaco como clasificados para cuartos de final, ronda que quedará completa el próximo miércoles cuando se sepa quien avanza en las dos eliminatorias pendientes: Ciudad Jardín-Órdenes y Maravillas-Sporting Meicende.

El Orillamar se abona a pasar por penaltis

Orillamar 2 (5)-(4) 2 Olímpico

1-0, m.25: Iago Romar; 2-0, m.32: Seijal; 2-1, m.43: Ray; 2-2, m.62: Blanco, de penalti.

El Orillamar parece haberse aficionado a pasar rondas de esta edición de la Copa Coruña desde el punto de penalti. Tras pasar contra el Ural desde los once metros, ha repetido hazaña frente al Olímpico. Un partido que empezó de cara para los coruñeses, con dos goles en media hora. Pese al dominio, el Orilla se fue dos a uno al descanso por culpa del gol de Galvao en el 43.



La segunda mitad fue para el Olimpico, que empató de penalti a la hora de partido. El pitido final llegó con dos a dos en el marcador. “El empate era justo”, reconoce Iván García, entrenador del Orillamar. La eliminatoria se iba a resolver desde el punto de penalti. Nueve de los diez lanzamientos fueron dentro, a excepción del de Mateo Becerra, adivinado y parado por Óscar Suárez. El Orilla se enfrentará al Montañeros en cuartos de final. Será local y, por tanto, tendrá potestad para elegir en que campo de la ciudad desea jugar.



Cano da el triunfo al Montañeros sobre la bocina

Club do Mar 0-1 Montañeros

0-1, m.90: Cano.

Tuvo que ponerse el mono de trabajo el campeón del grupo 1 de Preferente, que tiene ahora el objetivo de llevarse en Riazor la Copa de A Coruña, sabedor de que, mientras se encuentre en categoría nacional, no volverá a jugar este torneo.



El conjunto local, que pelea por el ascenso en Primera Futgal, demostró su nivel y fue capaz de contener bastante bien al equipo coruñés con un esquema táctico de 5-3-2. En la primera mitad se contabilizaron acercamientos del Club do Mar, sobre todo en acciones de estrategia, e intentos de un Montañeros que pidió un penalti y que vio como el árbitro señalaba un polémico fuera de juego a Rodri en una acción prometedora. También la tuvo Pape, en un remate donde se hizo un lío, pero los de Caión se mostraban sólidos.



Así siguieron en la segunda parte, pero terminaron pagando el esfuerzo y en los diez últimos minutos vieron como el equipo de Jairo Arias terminaba de inclinar el campo. Fue en una de las últimas cuando el extremo Cano cazó en el área un centro lateral y aseguró el pase del Montañeros.

Con respecto al once tipo de Liga, las grandes novedades fueron el lateral Lucas García y el extremo Rodri Méndez.

El Victoria sufre, pero remonta para pasar a cuartos

Victoria 2-1 CD Marte

0-1, m.23: Gabri Núñez; 1-1, m.70: Bandera; 2-1, m.77: Luis Eduardo.

El derbi coruñés entre dos equipos de Primera Futgal no decepcionó. Victoria y Marte se citaron en Visma con algunas rotaciones, pero con la intención de buscar ambos el pase a cuartos de final de la Copa. El partido estuvo igualado desde el inicio, aunque era el Victoria quien tenía las primeras opciones de adelantarse en el marcador por medio de Azael. Los locales no las convirtieron y vieron cómo Gabriel Núñez sí lo hacía aprovechando un error defensivo a los veintitrés minutos de juego.



El Marte pudo ampliar la ventaja antes del descanso a balón parado, pero los intentos se iban desviados. La segunda parte tuvo color blanquinegro. El empate llegaba en el minuto setenta, después de que Bandera fuera capaz de aprovecharse de un rechace dentro del área. Apenas siete minutos después, Luis Gómez culminaba la remontada del Victoria con un golazo desde cuarenta metros, dando el pase a los suyos a los cuartos de final. Un resultado que para el técnico local, Miguel Taibo, es “justo”. El Victoria se medirá en la siguiente ronda al ganador del Ciudad Jardín - Órdenes que se disputará el día siete de mayo.



Por su parte, el entrenador del CD Marte, Celso Otero, considera que “el físico ganó al talento y la inercia de la temporada también”. “Ellos llegaban en una dinámica muy buena y nosotros a partir del minuto sesenta nos fuimos haciendo más pequeños. Después del segundo gol ya no tuvimos opciones, quedaban diez minutos y no teníamos energías. Se nos hizo muy largo el partido”, reconoce. El técnico visitante lamentó las ocasiones perdonadas en la primera mitad por sus jugadores: “tuvimos un par de llegadas claras con las que podríamos haber puesto el dos a cero y, quizás, podría haber cambiado el rumbo del partido, pero no fuimos capaces”.



El Xuventude aguanta una parte al campeón

X. Laracha 1-3 San Tirso

0-1, m.48: Miranda; 0-2, m.74: Carlos; 1-2, m.83: Julián; 1-3, m.90: Xian.

La clasificación del San Tirso para los cuartos de final fue algo más plácida que la del Montañeros, pero también les tocó remar ante un rival de Tercera Futgal que tuvo el mérito de alcanzar el descanso con empate en el marcador.



Al contrario de lo que le sucedió en las dos primeras rondas ante Atlético San Pedro (0-5) y Torre (0-7), esta vez el San Tirso no logró ese gol tempranero que siempre ayuda a hacer más llevadera la eliminatoria ante un equipo que milita en inferior categoría.



Durante la primera mitad, los de Mabegondo llegaron en acciones de Rellán, Miranda, Xian, Vigo y Mario, respectivamente, pero en ninguna de ellas lograron perforar la meta defendida por Iago Cancela.



Los locales, animados por su parroquia, se animaban cada vez que tenían alguna opción para correr e incluso probaron con un lanzamiento desde el centro del campo.



Pasó Fabio Rodríguez a jugar con carrileros y dos puntas en la segunda mitad y su equipo encontró dos goles a balón parado. En sendos remates, Miranda y Carlos Díaz pusieron tierra de por medio.



Parecía todo visto para sentencia, pero el Xuventude logró poner picante al final al aprovechar Julián un error defensivo del San Tirso. Soñaron con un gol que mandara el partido a los penaltis, pero Xian sentenció en el descuento al aprovechar un centro de Brichu. En la próxima ronda, Maravillas o Sporting-Meicende.