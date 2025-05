Fallece José Mañana, pionero del fútbol femenino y alma del Karbo

A Coruña despide hoy a una de las figuras más importantes en la historia del deporte local. José Mañana, creador y entrenador del histórico Karbo Deportivo, ha fallecido dejando un legado imborrable como impulsor del fútbol femenino en una época en la que nadie apostaba por él.

Junto a Carmen Borrego, directora del colegio donde nació el equipo y cofundadora del Karbo, José Mañana impulsó un proyecto pionero que desafió prejuicios sociales y culturales. Borrego falleció el pasado mes de febrero, y ahora, con la pérdida de Mañana, A Coruña se queda sin los dos grandes nombres que dieron forma a un equipo que hizo historia.

Su proyecto comenzó entre las paredes de dicho colegio. “Hablando con los directores, preparé la idea de formar un equipo femenino. Las dificultades estaban casi siempre en las familias. Los padres no veían bien que jugaran al fútbol, porque pensaban que no era para ellas”, recordaba el propio José en un reportaje de El Día Después en Movistar Plus. Frente a esos prejuicios, José Mañana y sus jugadoras respondieron con talento, coraje y títulos, convirtiéndose en un referente del fútbol femenino español.

Hoy el fútbol femenino llora la pérdida de un hombre que creyó antes que nadie, que luchó contra los estereotipos y que abrió la puerta para que miles de niñas pudieran soñar con un balón en los pies.