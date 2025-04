El Fabril empieza a sentirse candidato a Primera RFEF tras ganar el derbi al Bergantiños (2-1)

Tras el empate en casa ante el Real Avilés y la derrota de la semana pasada en O Vao frente al Coruxo, el derbi provincial ante el Bergantiños era una prueba de fuego para el Fabril. No amedrentó eso a los jóvenes jugadores blanquiazules, que supieron aguantar las acometidas de un rival muy serio —gol de Pachón aparte— y golpearon en el momento justo con goles de Luisao y Alfaro (2-1).

Con esto, el equipo de Manuel Pablo se sitúa provisionalmente tercero, a la espera de la jornada dominical y aventaja en cuatro puntos al equipo carballés, al que se le esfuman buena parte de sus opciones de jugar la fase de ascenso. Todo lo contrario le pasa al Fabril, que se empieza a sentir de playoff con lo que eso conlleva: ver la Primera RFEF como una posibilidad real.

Partió el Fabril con Carreira en el pivote y Manu sustituyendo al sancionado Guerrero; mientras que Jorge Cuesta optó para su Bergan por Iago Martínez ante las bajas de los centrales Cano y Fito. Dispuestos los protagonistas, el partido iba a empezar con mucho ritmo, sin nada de especulación.

No se había cumplido el tercer minuto de juego y el Fabril tuvo la primera. Kevin, muy activo desde la primera jugada, recibió un pase en profundidad de Alfaro, pero se precipitó un poco en su disparo, no se acercó lo suficiente a Santi Canedo y el balón terminó perdiéndose por la parte de arriba de la portería. Y poco después, una jugada muy parecida en la que el delantero burgalés volvió a recibir en ventaja y no pudo definir bien. Esos dos primeros detalles mostraban que el punta no está a tope de confianza en este momento de la temporada y que la pareja de centrales (Iago Martínez-Cristian Moreno) no es la más habitual en el Bergan y necestiaba asentarse.

Pero si alguien pensaba que los carballeses no iban a tener sus opciones estaba equivocado. Nadie hace 19 de los anteriores 21 puntos posibles por casualidad. Por ello, en la primera que tuvo logró meter el miedo en el cuerpo al Fabril. Fue en un balón largo por banda derecha que terminó con un potente disparo de Pachón que se estampó en el palo. Le faltó disponer de un poco más de ángulo.

Se sucedían las ocasiones, ya que tras un nuevo centro al área del Fabril al que llegó Kevin forzado, el Bergan consiguió poner a Kensly en una situación ventajosa para definir, pero su tiro se fue arriba. Apenas iba un cuarto de hora de juego y había mucho fútbol de ataque en Abegondo.

Estaba mejor el Bergan, como muestra que en un balón parado un remate de cabeza de Kensly terminó en el larguero. Antes, Tijan se había metido bien hacia dentro desde el carril izquierdo, obligando a la zaga del Fabril a taponar su disparo forzado; y ya habían estado a punto de pescar en un córner que se embarulló.

Del posible 0-1 al 1-0

Pero justo entonces llegó el gol del Fabril, en una acción de transición en la que el pase parecía ir para un Kevin que estaba en fuera de juego, pero terminó con Luisao entrando solo al área. No perdonó el hispanoecuatoriano, que definió con calma y puso el balón cerca del palo derecho.

El gol sentó bien al Fabril, que de ahí al descanso controló bien el juego e incluso amenazó con un buen centro con el exterior de Manu Ferreiro al que llegó Kevin forzado y con un disparo alto de Carreira desde la frontal. Tampoco le perdió del todo la cara al partido el Bergan, capaz de volver a generar a balón parado —siempre con el lanzamiento de Remeseiro— que esta vez encontró la cabeza de un escurridizo Bastos en el área, quien remató fuera por poco.

La segunda mitad comenzó con el cambio de Fabi por Mane, que había recibido un golpe, y con Tiago como protagonista. El centrocampista visitante fue el primer amonestado tras el descanso y a continuación se generó un espacio en la frontal para sacar un seco disparo que se marchó rozando el palo izquierdo.

Fue un buen aviso de que iba a empezar mandando el Bergan, que poco después combinó bien en tres cuartos hasta encontrar a un Antañón que obligó a intervenir a Alberto.

Jugada de gran calidad

Pese a ello, al contrario que en partidos más recientes en Abegondo, esta vez el Fabril si iba a tener efectividad. Los de Manuel Pablo lograron equilibrar de nuevo el choque y, tras unos minutos en los que las defensas se impusieron, Kevin encontró un resquicio para irse en velocidad y abrió hacia Fabi, quien de primeras se la dejó a Alfaro en la frontal. Y ahí la maniobra del centrocampista fue fantástica, dejando pasar el balón entre sus piernas y colocando bien el disparo a donde no podía llegar Santi Canedo.

Lo siguió intentando el Bergan, agarrado a las conducciones de orgullo de Tiago, pero pareció disminuir su fe tras el duro golpe del segundo gol. Por parte local, el recién incorporado Darío Germil ponía en aprietos a Santi Canedo en una jugada que el árbitro invalidó por fuera de juego.

Parecía todo bastante resuelto, pero el Bergan consiguió ponerle picante al tramo final gracias a un gol de Pachón. El atacante, hoy extremo, recogió un rechace en el pico izquierdo del área y puso el balón con rosca junto al palo derecho de la portería de Alberto.

Podía ser ese un escenario complicado para el Fabril, más teniendo en cuenta la capacidad de los carballeses para marcar en los minutos finales, pero, más allá de algún envío al área que no ocasionó mayor peligro, el filial blanquiazul consigiuió mantener el peligro alejado de su potería y aseguró los tres puntos. Una victoria fundamental.