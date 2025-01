Eva Dios, un paso al frente que la estadística se encarga de confirmar

Ya desde verano, la sensación era que Eva Dios (A Illa de Arousa, Pontevedra, 2002) había vuelto con otro ritmo y que iba a tener más protagonismo que la temporada pasada, pero en Navidades, momento de hacer balance, las estadísticas confirman su paso al frente.



Pese a que el curso pasado tuvo para ella la alegría del ascenso y de alcanzar los 100 partidos como deportivista, así como chispazos en forma de dos goles y dos asistencias, la gallega entendió que estaba jugando menos de lo deseado y se esmeró en verano para volver a un nivel superior y convencer a Irene Ferreras.



Primero con la preparadora madrileña y después con Fran Alonso, Eva Dios acumula 832 minutos en lo que va de temporada, tan solo 135 menos que en la 2023-24. O lo que es lo mismo, está ya muy cerca de sus cifras de participación de la temporada pasada pese a que ahora juega en una categoría superior y que quedan seis meses por delante.



En lo que respecta al número de titularidades, la jugadora arousana disfrutó ante el Valencia de la décima de esta 2024-25 e igualó las de la temporada pasada; mientras que en número total de partidos le faltan cinco para igualar su cifra anterior cuando aún quedan 17 jornadas por disputar.

Dicho y hecho

Tras un partido de Liga, la anterior técnica pronosticó que iba a ser un buen año para Eva Dios. Irene Ferreras quiso destacar entonces lo bien que había vuelto de las vacaciones.



“Es una jugadora que siempre me ha encantado y ha hecho una pretemporada extraordinaria. La hemos tenido que adaptar al puesto de mediocentro, aunque a mí me gusta verla un poquito más adelante con más libertad, pero la realidad es que desde que hemos empezado a entrenar es una de las que ha presentado candidatura firme a ser importante y va a estar en su mano. Creo que está rindiendo muy bien, que está mostrando un nivel de sacrificio y compromiso en el campo que quería ver también; y el talento que tiene con el balón no lo voy a descubrir. Es una jugadora con mucha personalidad, con una naturalidad en el campo que en esta categoría nos va a dar mucho, porque no se pone nerviosa”, apuntó la expreparadora deportivista.



En la línea de las palabras de su exentrenadora, Eva Dios confirmó en una entrevista con este diario que se había centrado en mejorar en defensa. “Sabía que tenía que buscar un poco más esa implicación. Saber interpretar cuando hay que poner energía en una acción y de qué manera”, explicó.