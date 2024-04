Dolorosa derrota tras ir ganando por 0-2 de un Fabril que jugó una hora con diez

El Fabril estuvo una hora por delante en el marcador en el partido disputado ante el Cayón, antepenúltimo clasificado, en el Fernando Astobiza. El filial del Deportivo no fue capaz de mantener la ventaja, no consiguió administrar incluso un 0-2 a favor en un partido en el que jugó en inferioridad numérica desde el minuto 36 por la expulsión del mediapunta Jairo Noriega con doble amarilla. El definitivo gol de Edu para el conjunto cántabro en el minuto 89 tiró por la borda el gran trabajo del equipo de Óscar Gilsanz, que está tres puntos por encima de la zona de descenso y dos del puesto de ‘playout’.



Óscar Gilsanz apostó por una delantera formada por Martín Ochoa y Kevin Sánchez y fue el delantero riojano el que adelantó a los blanquiazules en el marcador. Recibió dentro del área y batió con calidad a Canales, portero local.



La otra jugada clave del primer acto fue la roja a Jairo, que vio la primera amarilla en el minuto 10 y la segunda en el 36, circunstancia que cambiaría el rumbo del partido.



Álex Alfaro incrementó la ventaja para el Fabril nada más empezar la segunda mitad. Kevin ganó un balón en el área a la zaga cántabra y cedió atrás a Alfaro, que cruzó el balón lejos del alcance de Canales.



El Cayón recortó distancias en un balón bombeado que Brais Suárez no pudo retener, Jesús Villar cabeceó al área pequeña para que Larrucea, que acababa de entrar al campo, rematase a placer. Saúl igualó el marcador en el minuto 73 al rematar en el área pequeña un saque de esquina.



Óscar Gilsanz intentó más dinamismo arriba con la entrada de Mati Castillo por Kevin pero fue el Cayón el que anotó el gol del triunfo en el minuto 89. Edu, desde muy lejos, colocó el balón a media altura pegado al palo izquierdo de la meta de Brais Suárez, imposible para el meta coruñés.



No hubo tiempo ni fuerzas para intentar el empate aunque fuese con un jugador menos. Y eso que lo intentó el entrenador fabrilista dando entrada a Nájera, Jorge y Barba, aunque sin éxito.