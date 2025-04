Diego Medín: “Cuando me enfrento a un rival no lo regateo, lo desbordo”

Diego Medín (A Coruña, 1999) no se ha despegado del Xuventude de Crendes desde que recaló en 2018, para abrir su etapa como modesto. Siete años después, ha asumido la capitanía con orgullo.

Iban camino de la séptima derrota consecutiva, pero su gol en el descuento evitó que así fuera. ¿Cómo lo vivieron?

Fue la primera vez que jugamos con una defensa de cinco, con la idea de defender. Ellos tuvieron el balón, pero en cuanto a ocasiones el partido fue igualado. Se notó la mala dinámica en que nos marcaron en una jugada aislada, que nos despistamos protestando. Por suerte, en el minuto 90+3 colgamos un balón, ganó la disputa mi compañero Marcos, me cayó e hice gol.

¿Le parece un poco decepcionante la temporada al ser un recién descendido e ir undécimos?

No, decepcionante no. Queríamos estar ahí peleando con todos, pero no se ha dado. Yo creo que por un tema más mental que otra cosa, algo que ya nos pasó el año pasado en Primera. Cuando nos ponemos por detrás, nos cuesta remontar.

¿Hacia dónde miran ahora?

Esta Liga es muy igualada, cualquiera puede ganar a cualquiera. Nos quedan siete partidos y seis de ellos con contra equipos que pelean por el ascenso, por lo que intentaremos apurar nuestras opciones de playoff pese a que ahora estemos a once puntos.

¿Dónde se formó como jugador?

A los cinco años empecé en unas escuelas que estaban adjuntas al Dépor y a los siete u ocho me fui para el San Tirso, donde estuve hasta el último año juvenil.

Ahí se marcha al Crendes y desde entonces no se ha movido. ¿A qué obedece y qué planes de futuro tiene?

El San Tirso me ofrecía quedarme, tenía una oferta del Visantoña para Segunda y la del Crendes, para Tercera. Me decanté por ellos porque era donde más posibilidades de jugar tenía y siempre he estado muy a gusto. Al principio era el más joven y me cuidaban muy bien, por lo que me fui quedando hasta que esta temporada me tocó ser capitán, lo cual me hizo una ilusión enorme. No quería irme con el mal sabor de boca del descenso, quiero ascender otra vez con el equipo y en el futuro me gustaría seguir aquí. Tengo unos amigos en el Vizoño, de Primera, que siempre me piden que juegue con ellos, y quizá lo haga algún día, pero por el momento estoy muy contento en el Crendes.

¿Tenía algún reto personal para este año?

Es la segunda vez que estoy en esta categoría y en la temporada 2019-20 había marcado diez goles, por lo que quería superar esa marca y lo logré con el gol del otro día. ¡Espero que lleguen más!

¿Qué se siente al ser citado como uno de los mejores?

Yo soy un jugador normal. No me creo más que nadie y mi idea es disfrutar. Sí que me sorprende que me conozca algún entrenador rival, como me pasó cuando jugamos ante el Órdenes B o gente que jugó conmigo de pequeño y de los que yo no me acuerdo. Obviamente, gusta ser reconocido.

Si alguien le va a ver, ¿qué le llamaría la atención?

La velocidad y que en el minuto 80 estoy como en el pitido inicial. Con el balón no soy tan técnico, por lo que desbordo a los rivales, no los regateo.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Nico Fafián, que estuvo con nosotros en el Crendes y lleva doce goles en el Oza Cesuras. Es muy buena persona y muy buen jugador.