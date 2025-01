Diego Armando: "Si nos clasificamos para el playoff, veremos cerca el ascenso"

Tras sufrir el primer descenso de su carrera, Diego Armando García (A Coruña, 1983) no dudó en seguir al frente del Paiosaco para tratar de volver a una Tercera Federación de la que su equipo se marchó con una puntuación muy alta. No esconde que el inicio en Preferente ha sido malo, pero entiende que están a tiempo de todo. Se trata de replicar la remontada del curso 2021-22. Tan simple y tan difícil como eso.

Hasta ahora, ¿la temporada es un aprobado o un suspenso?

Obviamente es un suspenso. No estamos contentos con lo que estamos haciendo. Puedo entender que no es fácil asimilar un descenso habiendo conseguido con un bloque muy similar no solo 41 puntos el año pasado, sino 78 en las dos últimas temporadas de Tercera. Es raro lo que nos está pasando. Creo que tiene que ver más con un aspecto mental, competitivo o de actitud en lo que tiene que ser esta categoría. Es decir, hay aspectos de juego que te exige Preferente en los que no estamos en la línea que deberíamos estar. Estamos en ello. En buscar acoplarnos bien a la categoría y ser competitivos. El grupo y los jugadores tienen mucho más nivel de lo que muestra la clasificación actualmente.

¿Puede profundizar sobre qué le está faltando al equipo?

Para el cuerpo técnico es más fácil plantearle al equipo un partido en Barreiro contra el Celta que cualquier partido de Preferente. Cuesta cambiar ese chip a jugadores que han estado entre cinco y ocho años en la categoría superior. Hay un aspecto motivacional y de actitud que hay que trabajar mucho más. La capacidad está ahí, demostrada, por lo que tratamos de convencer al jugador de que su activación, intensidad y rendimiento tiene que ser mayor. Si no estás mentalmente preparado para competir, es muy complicado sacar resultados sea cual sea la categoría.

¿Tiene arreglo?

Estoy seguro de que le vamos a dar la vuelta a la situación. Segurísimo de que lo vamos a conseguir. El primer puesto ya no, porque lo que está haciendo el Montañeros es digno de elogio, pero por lo menos debemos tratar de meternos en playoff, que es el objetivo.

Les toca buscar el playoff, donde tener una afición así puede ser una ventaja.

La afición es el mayor activo del club, incluso se tienen llenado buses cuando jugamos como visitantes. Una locura. Firmo el quinto puesto. Está claro que tenemos un gen competitivo por el que si somos quién de terminar en playoff, veremos cerca el ascenso. Cuando el equipo se mete en batalla y está concentrado es muy difícil de batir. Lo difícil es jugar la fase, pero si lo hacemos nos veremos muy capaces.

¿Le fue más fácil en el curso 2021-22 por el hecho de llegar con ideas nuevas?

Pues no, para nada. De hecho, hay muchísimas similitudes entre mi primera temporada en Preferente y esta. Incluso estuvimos varias jornadas en puestos de descenso. Pasó un poco lo mismo. Y después encontramos un camino que nos dio mucha fiabilidad. La segunda vuelta y el playoff fueron espectaculares. Esperamos que ese cambio de chip se produzca también este año.

¿Está contento con cómo se confeccionó el equipo o quería algún cambio más?

La confeccionamos en función de nuestra capacidad, que llega hasta unos determinados jugadores. ¿Qué pasa? Que tres de los fichajes, y yo soy el máximo responsable, son baja en el equipo ya. Bien por su decisión o por la mía y eso es un fracaso a nivel personal. ¿Si hubiese cambiado cosas? Sabiéndolo ahora, obviamente sí, por su resultado. De todas formas no iba a cambiar mucho la cosa porque nuestro mercado es el que es.

¿Por qué no han funcionado los fichajes?

Porque no han tenido minutos. Bacariza, Plaza y Toro han jugado menos de lo que ellos consideraban y entiendo perfectamente que no estuvieran contentos. Yo tampoco tenía argumentos para retenerlos en un sitio donde no querían estar. Pese a que el más reciente ha sido el de Toro, los tres casos han sido iguales.



¿Cuál es el estado actual de la plantilla?

Ahora mismo estamos con 19 jugadores. No descartamos durante este mes de enero hacer alguna incorporación, sin ninguna prisa. Solo si nos puede subir el nivel en ciertas posiciones. Pero no tendríamos ningún problema en acabar con lo que tenemos ahora.

¿Qué posiciones le gustaría reforzar?

Realmente tenemos una plantilla bastante compensada. No hay nada en exclusiva que me gustaría reforzar más. Si aparece algo, independientemente de la su demarcación, que nos pueda mejorar, estaremos encantados de integrarlo. Pero no estamos buscando nada en específico.

En el momento más bajo de la temporada, ¿sintió el respaldo de directiva y plantilla?

Sí, sí. Lo tuve cuando hicimos nueve puntos en los primeros catorce partidos en Tercera y lo tengo ahora. Estoy tremendamente tranquilo. En el momento en el que considere que no soy útil para el club, seré yo el que diga que no me veo capacitado. Pero estoy con muchísimas ganas y con capacidad para dar una vuelta a esto. Noto que plantilla, club y yo vamos de la misma mano. Así es mucho más fácil.

¿A qué achaca empezar mal e ir mejorando poco a poco en sus temporadas en Paiosaco? ¿Le pasó lo mismo en algún proyecto anterior?

No, en otros equipos no... No lo sé, pero nos cuesta arrancar, tomarle el pulso a la competición. Estamos a tiempo, pero no porque lo hayamos hecho antes lo vamos a conseguir ahora. Eso lo quiero dejar muy claro. No es nada fácil ni es recomendable dejar todo para el final, porque a lo mejor no nos da tiempo. Lo de nuestros arranques es algo que no sé por qué sucede, pero lo debemos mirar, porque son malos.

¿Cómo ha llevado mentalmente la mala racha?

Ha sido duro desde el descenso, porque ha sido el primero en los 20 años que llevo entrenando. Y el arranque de esta temporada no entra dentro de las expectativas que tiene la gente en el equipo. Duele por la afición. También por ver a los jugadores en un querer y no poder muchas veces.

¿Tenía la decisión de seguir tomada o lo pensó un tiempo tras el descenso?

No hizo falta hablar mucho. El Paiosaco es un club que hace pocas modificaciones y que da mucha confianza. De hecho, cada vez que se anunció mi continuidad llevaba consigo un acuerdo por dos años. Es una entidad que confía mucho en la capacidad del entrenador y sé que tengo el respaldo de haber participado junto con Juan Riveiro en la mejor época del club. Cuando terminó Tercera no tardé ni una tarde en hablar con el presidente y estábamos en sintonía de tratar de devolver al club a la categoría.

Mirando al año pasado, si hay que caer que sea asi, ¿no?

Sí, sí. La gente lo que quiere es que los chavales lo dejen todo en el campo. En el último partido frente a O Val no estuvimos bien pese a ganar y la afición lo vio. Sin embargo, cuando perdimos contra el Fabril en Abegondo, por 2-1 pero haciendo un partido espectacular, siendo mejores, la gente aplaudió más que en una victoria algo más insípida.

EL DUELO ANTE EL RIBADEO

"Estamos más seguros a nivel defensivo"

¿Lo de recuperar el partido hoy, 4 de enero, fue elección de los equipos o de la RFGF?

Hubo dos posibles fechas, el último fin de semana de 2024 o el primero de 2025. Ambos clubs consideramos que la mejor opción era este sábado, ha sido algo consensuado.

¿Cuándo regresaron al trabajo?

Esta semana. Dimos una de descanso a los chavales después de Navidad y después hicimos tres sesiones -lunes, jueves y viernes- como es habitual.

¿Cómo se tomaron los jugadores el hecho de tener menos vacaciones?

Lo teníamos ya asumido desde principios de diciembre. No fue algo que nos cogiera por sorpresa. La predisposición ha sido excelente, pues ellos son los primeros que quieren entrenar y dar la vuelta a esto. No hubo ninguna queja.

Cuando se iba a jugar el partido, el Ribadeo estaba en descenso, pero desde entonces sumó diez puntos de doce.

Sí, sí, han cambiado ciertas cosas. Es un equipo más práctico, que toma menos riesgos con el balón. Les ha venido muy bien el cambio de entrenador y nos van a poner las cosas muy difíciles. Sabemos cómo se avanzan las intenciones, cómo nos aportan las altas. Las dimensiones de A Porta Santa tienen que jugar a nuestro favor y esperemos ser capaces de ponernos por delante, algo que es clave ante equipos como el Ribadeo.

El Paiosaco lleva nueve de los últimos doce. ¿Ha mejorado la situación?

Excepto el partido de Miño, que nos ganó justamente, hemos sacado bien los partidos. Nos estamos mostrando más seguros a nivel defensivo y hemos cambiado algunas cosas en la organización ofensiva. A ver si nos permite tener más frecuencia de ataques durante el partido. Independientemente de la clasificación o de como estuviéramos antes o estemos ahora, tenemos un rival mayor que el Ribadeo, nosotros mismos. Debemos superarnos y llegar a nuestra mejor versión y estamos en esa vía de conseguirlo. Es nuestra ambición. Somos conscientes de que no estamos cumpliendo con las expectativas, ya que somos muy autocríticos y tenemos muchas ganas de darle la vuelta, empezando por hoy.

LA LIGA

"Valoro muy positivamente lo del Sofán; me gusta como juega"

¿Es esta Preferente más igualada que la de hace tres años?

Creo que sí. Por lo menos más igualada, no sé en cuanto al nivel y potencial de los clubs. Cualquier equipo de la zona baja le puede ganar a los de arriba y la lucha por el playoff está muy abierta.

¿Cuál es el rival que más le ha gustado?

Me gusta mucho como juega el Sofán, valoro muy positivamente lo que hace y además Pablo Torreira es amigo mío. Luego el Montañeros tiene un potencial increíble, tampoco necesita jugar bien para ganar; y el gran tapado es el Negreira, que ya apuntaba a revelación tras mantener el bloque del ascenso, algo que siempre suele ser buen presagio.