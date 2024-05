El Depor tutea al Sevilla en el empate sin goles en Abegondo

La clasificación para la 'final four' se decidirá en Andalucía. El Deportivo no le tuvo miedo a un Sevilla que asustaba por sus números, creó las mejores ocasiones, pero no fue capaz de pasar del empate sin goles en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Kevin, con una opción de gol en cada parte, fue el futbolista más incisivo del encuentro.

Con Noé sancionado y Dani Estévez lesionado, las principales incógnitas en el once inicial de Manuel Pablo estaban en la medular. ¿Qué dos futbolistas acompañarían a un Carreira inamovible a lo largo de toda la temporada en la posición de pivote? El entrenador canario del Juvenil A blanquiazul optó por un futbolista que compitió prácticamente todo el curso a las órdenes de Miguel Figueira en Liga Nacional, un Lucas Castro que llegó al Depor procedente del Arosa en 2022, y una pieza que alterna el puesto de interior con el de delantero: David Domínguez. Las tres piezas del frente ofensivo fueron Mardones en la derecha, Kevin en punta y Guerrero en la izquierda. Los tres, habituales con el Fabril en las últimas jornadas en Segunda Federación.

A pesar de todo lo que imponía el Sevilla por sus estadísticas -ninguna derrota en todo el campeonato liguero y sólo quince goles en contra-, el Deportivo no jugó acomplejado en ningún momento y, de hecho, fue el que llevó el peso del partido durante muchos minutos a través de la posesión de balón, aunque sin generar tantas situaciones de gol claras como en otras citas, precisamente, por la solidez y el compromiso defensivo del Sevilla.

La ocasión más clara de la primera mitad terminó con el balón en el fondo de la portería de Marc, guardameta del Sevilla. Fue una jugada polémica en una acción a balón parado. Lucas ejecutó un córner desde el perfil izquierdo del ataque del Depor. Carreira y Guerrero atacaron la zona del primer palo y este último se agachó para dejar pasar una pelota que terminó en el área pequeña. En la melé, Kevin se revolvió mejor que nadie, consiguió girarse y llevar el cuero a la red. Los futbolistas blanquiazules lo celebraron con efusividad pero Oreiro Hermida invalidó el gol señalándose un brazo. Entendió mano y el 1-0 no subió al marcador, por lo que se llegó con 0-0 al descanso.

El aviso más peligroso del segundo período también tuvo a Kevin Sánchez, máximo goleador del Fabril en Segunda Federación, como protagonista. Fue en el reinicio tras un córner defensivo. Román atrapó sin problema en el área pequeña y sacó con la mano en largo sobre Mardones, que estaba en el perfil izquierdo cerca de la medular. Jorge, lateral derecho del Sevilla, se hizo con la pelota y jugó de memoria hacia atrás para su portero. Pero no sabía que Kevin le había leído la intención y el delantero burgalés interceptó el envió atrás anticipándose a Marc. Quedaba el área y la portería totalmente vacías, pero Kevin se había desplazado hacia la izquierda y, como un rayo, Cortez apareció de forma milagrosa para lanzarse al césped y evitar el gol con una gran intervención sobre la frontal del área.



Deportivo 0-0 Sevilla

DEPORTIVO: Román; Pablo García (Álvaro, min.86), Vilela, Samuel, Hugo Torres; Lucas Castro (Zoe, min.67), Carreira, Domínguez (Carletto, min.80); Mardones (Manu Ferreiro, min.67), Kevin, Guerrero (Delgado, min.86).

SEVILLA: Marc; Jorge, Espiñeira, Robert Jalade, Alberto Sanchez; Iván Salguero (Maza, min.80), Nacho Vizcaíno, Collado, Cortez (Colomer, min.74); Bakary, Iker Villar (Jesuli, min.92).

ÁRBITRO: Oreiro Hermida (A Coruña).

CAMPO: Abegondo.