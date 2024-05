El Depor juvenil recibe a un Sevilla imbatible en su grupo, pero con alguna grieta fuera

Este domingo (Abegondo, 12.00 horas) se verán las caras los equipos juveniles de dos clásicos del fútbol español, el Deportivo y el Sevilla. El sorteo les emparejó en los cuartos de final de la Copa de Campeones y disputarán el partido de ida en tierras gallegas, quedando la vuelta para el próximo fin de semana en Andalucía. Pero, ¿a quién tendrá enfrente el conjunto de Manuel Pablo?

1. Indiscutible rey del Grupo 4 de la DHJ

A nivel histórico, a un club que ha dominado con claridad en su territorio. Desde que en la temporada 1995/96 se puso en marcha la División de Honor Juvenil, el Sevilla ha logrado 16 de los 29 títulos, muy por delante de Málaga, con siete, y Betis, tercero con cinco.



Además, en lo que respecta al palmarés de la Copa de Campeones comparte con el Deportivo y otros tres equipos -Real Sociedad, Málaga y Atlético de Madrid- el tercer escalón del podio tras Real Madrid y FC Barcelona, al contar con dos entorchados (temporadas 2011/12 y 2012/13).



Por otra parte, ha ganado en seis ocasiones la Copa del Rey Juvenil (la última en el año 2014) y cuenta con varias participaciones en la Youth League, a la que ha accedido seis veces desde el curso 2015/16. Si el Depor obtuvo billete para esta competición por la Ruta de Campeones, los hispalenses siempre lo han hecho por clasificaciones del primer equipo para la ‘Champions’.

2. Campeón con dos jornadas de margen

Pese a su buen balance histórico, en las últimas temporadas se le estaba resistiendo el acceso a la Copa de Campeones. Su anterior participación data de la 2018/19, ya que pese a que también terminó primero en su grupo de la DHJ el siguiente año, todo quedó paralizado por la pandemia. El pasado curso comenzó su racha de partidos sin perder en liga, pero no le fue suficiente, ya que el Betis se llevó el gato al agua con dos puntos de margen.



El invicto continuó por segundo curso consecutivo, hasta el punto de que ya son 68 los partidos sin perder, y en esta ocasión sí le sirvió para ser campeón, asegurándolo con dos jornadas de margen tras vencer al Málaga por 4-2.



Sus números: 28 victorias, 6 empates, 84 goles a favor y 15 en contra. Como partidos claves para el título, los triunfos por 1-0 y 0-2 en los derbis ante el Betis -también se ha clasificado para la Copa de Campeones como mejor segundo-. Y como máximos goleadores, Bakary Sow (21), Iker Villar (18) y Alberto Collado (10).

3. Sin fortuna en la competición del K.O.

No corrió la misma suerte en la presente edición de la Copa del Rey. El sorteo le emparejó con el Real Madrid en la primera ronda y sucumbió por 1-2 como local. Dos lesiones en los hispalenses marcaron la primera mitad y los capitalinos se llevaron el triunfo en el segundo acto tras adelantarse en dos ocasiones. Bakary, a unos minutos del final, estrelló un balón en el larguero y el Sevilla no pudo forzar la prórroga.

4. Rozó la épica en la ‘Champions’

Este curso también ha jugado la Youth League, el torneo internacional para clubes sub-19 más prestigioso. Quedó encuadrado en el Grupo B con los mismos rivales que tuvo el primer equipo en la Liga de Campeones -Lens, PSV y Arsenal- y terminó en segunda posición con nueve puntos, cediendo solo ante el equipo francés en el Estadio Jesús Navas.



Eso le llevó a un playoff a partido único en el que se midió a domicilio contra el Nantes, campeón galo que había seguido un camino similar al del Deportivo en su día. Tras una primera mitad sin goles, el conjunto local se adelantó por 3-0, pero el Sevilla fue capaz de igualar el marcador y llevar la eliminatoria a los penaltis, donde salió vencedor el Nantes. Los franceses llegaron posteriormente a semifinales, donde cayeron ante el a la postre campeón Olympiacos.

5. Lolo Rosano, un técnico muy efectivo

En su banquillo se sienta Manuel Jesús ‘Lolo’ Rosano (Cádiz, 22 de mayo de 1987), un entrenador que prioriza el orden defensivo y que presenta grandes números desde que se hizo cargo del equipo a finales de 2021 procedente del Sevilla C. Este curso sonó para dirigir al filial una vez Antonio Hidalgo se marchó al Huesca, pero el elegido fue finalmente Jesús Galván y Rosano continuó al frente del juvenil.

6. Un extremo como máximo goleador

En lo que respecta a los jugadores el más destacado ha sido Bakary Sow (Dakar, Senegal, 1 de enero de 2006). Ha terminado como máximo goleador del equipo pese a no ser delantero centro y eso le ha servido para debutar ya con el Sevilla C y el Sevilla Atlético, aparte de para ser llamado por Quique Sánchez Flores para algún entrenamiento del primer equipo. Juega por banda derecha a pie natural y es un futbolista de perfil muy físico y veloz. Además, es muy potente en el juego aéreo -su gol en la Youth League que supuso el triunfo de su equipo ante el PSV da buena muestra de ello- y pese a no ser un virtuoso en la técnica con los pies, también es capaz de meterse por el centro para realizar combinaciones y dar continuidad al juego.



Por otra parte, su primo Ibra Sow, unos meses más joven, apenas ha jugado con el juvenil esta temporada porque ha tenido un papel bastante destacado en el filial, pero igual que Kevin en el Depor podría formar parte del equipo sevillista debido a la importancia de esta competición.