Dani Carnota: “Confiaron en mí, me llevaron a Tercera; no me apetece salir”

“Ellos fueron los que confiaron en mí el año pasado, los que me llevaron a Tercera. Y además es un grupo brutal, con gente de diez; no me apetece salir de allí”. Con esa sencillez explica Dani Carnota (A Coruña, 2001) su renovación por el Paiosaco pese a ser el máximo goleador del equipo y las ofertas que recibió para quedarse en la categoría tras descender con los verdes a Preferente.



Siete goles quizá no llamen mucho la atención. Pero perteneciendo a un equipo que terminó antepenúltimo, y en una categoría como la Tercera gallega, en la que el pichichi terminó con solo doce tantos, no está nada mal. “Son partidos de resultado corto, en los que muchas veces prima el balón parado”, explica Dani.



El ariete reconoce que llegó “sin tener mucha idea del club”, pero desde un primer momento estuvo cómodo: “hablé con la gente que estaba y que conocía, y me explicaron un poco, pero cuando llegas te sientes como en casa”.



Procedente del Victoria, no tenía un reto fácil en el salto de categoría. “Pensaba que me iba a costar un poco más. No conocía la categoría y firmaba por un equipo en el que hay gente con mucha experiencia en Tercera. Con las lesiones se me allanó el camino, porque nos quedamos algo cortos arriba. Me tocó jugar, y a raíz de esa confianza salieron los números”, justifica.



Para quien no lo conozca, se define como “peleón, intenso, rápido, de los que no dan un balón por perdido”.



En cuanto a su demarcación favorita, señala que este año le ha cambiado un poco su parecer: "siempre me sentí más cómodo como extremo, sobre todo tirado hacia la izquierda, pero ahora estoy empezando a encontrarme muy cómodo como delantero cuando hay posibilidad de correr. Obviamente alguien como yo en un campo más pequeño, con mucho balón aéreo, está incomodísimo. Pero este año estuve bien de punta con libertad para caer hacia cualquiera de los lados”.



Por último, señala como mayor virtud de su entrenador Diego Armando García, que “sabe bien lo que me puede pedir y lo que no”, y desvela que el grueso de la plantilla será parecido al de este año, con el claro objetivo de ascender.