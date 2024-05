A cuatro equipos de Preferente les queda un hilo de vida

Este domingo a eso de las 18.50 horas finalizará el Paiosaco-Polvorín, correspondiente a la última jornada de Tercera Federación. Ahí se conocerá si el conjunto verdiblanco -que no depende de sí mismo- pierde la categoría o sigue con vida. Que suceda lo segundo es condición ‘sine qua non’ para que cuatro equipos del grupo Norte de Preferente -Castro, Residencia, Victoria y As Pontes- conserven a su vez sus opciones de permanencia. A grandes rasgos es así, aunque el Castro no estaría todavía descendido al 100%.



En cualquier caso, en el momento en el que termine el Paiosaco dichos equipos de Preferente se encontrarán en el descanso de la penúltima fecha, por lo que todo quedará más claro esa misma noche.



¿A qué se debe esta situación? La respuesta está en los temidos arrastres. Al caer el Racing Villalbés a Tercera, esto implica que, en principio, se sume un descenso por esta razón a los tres directos. La única forma de que no sea así es que el equipo gallego que acceda a la Fase Nacional de los playoffs logre el ascenso, como hizo el propio equipo chairego el pasado curso.



El Paiosaco afronta su duelo con la idea de ganar y esperar. Solo puede alcanzar la posición de momentáneo descenso por arrastre y para ello necesita que el Rápido de Bouzas pinche frente a la Sarriana, que no tiene ya nada en juego.



Y a ese hilo de vida al que se agarra el Paiosaco es también la última bala para los cuatro equipos de Preferente.



En caso de que los de Laracha caigan, As Pontes, Victoria y Residencia bajarán en ese momento a Primera Galicia; mientras que el Castro necesitaría remontar un golaveraje particular negativo con el Ribadeo y limar los seis puntos que le separan de él.



Si por contra la moneda sale cara y el Paiosaco termina por delante del Rápido de Bouzas en Tercera, los cuatro equipos de Preferente pasarían a saber que la 14ª posición podría ser un billete hacia la salvación. El que la ocupara quedaría a expensas de que un equipo gallego lograra el ascenso a Segunda Federación, lo que neutralizaría un arrastre tanto en Tercera como en el grupo Norte de su categoría inferior.



Lo que ya está confirmado es que en los dos grupos de Preferente bajará el 15º clasificado, puesto que tanto el Arzúa (equipo norteño) como el Pontevedra B (sureño) ya llevan varias jornadas descendidos matemáticamente.



La clave está en el 14º y la llave está en Tercera.