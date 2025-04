Claudio entrenará un año más al Betanzos

El Betanzos anunció ayer la renovación de su entrenador Claudio Corbillón, que seguirá un año más en el club pase lo que pase en este final de temporada en el que tiene muy complicado mantenerse en Tercera Federación.



El técnico vigués llegó al club el pasado mes de octubre y, desde entonces, el equipo ha cosechado tres victorias, cinco empates y once derrotas. Es colista, a nueve puntos de la salvación, aunque con el partido ante el Villalonga pendiente.



La respuesta del presidente Ángel Fernández ‘Garrido’ sobre los motivos de la renovación es elocuente: “Tenemos plena confianza en él”. Por su parte, Claudio se explaya un poco más, aunque se deduce una sintonía muy parecida.



“Estoy contento con la dinámica del día a día, cuento con todas las facilidades y herramientas para poder trabajar y me dan la posibilidad de construir un proyecto de cero”, apunta el entrenador.



Cuestionado por si le ha sorprendido la propuesta del club o si la podía intuir, expone: “Siempre ha habido comunicación directa y clara. Es evidente que en el fútbol lo que mandan son los resultados y los números son los que son, no han acompañado hasta el momento. Aun con esto, me comunicaron semanas atrás la posibilidad de continuar la próxima temporada. Mi mayor propósito es seguir poniendo todo de mi parte por mejorar la situación y trabajar para devolver la confianza que han depositado en mí. Es un orgullo inmenso entrenar al Betanzos sea la categoría que sea”.

Compite siempre

Pese a que el equipo lleva con el agua al cuello desde hace varios meses, nunca ha bajado los brazos. De las once derrotas con Claudio, seis han sido por la mínima, algo que ha podido influir en la decisión del club.

“Muchas llegaron en los últimos minutos, momentos en los que entra en juego la ansiedad, el nerviosismo, la suerte... todo influye y son puntos que se escapan y no recuperas. Puntos que no nos han permitido estar en la pelea a día de hoy con ese grupo de la zona media-baja. Es difícil defender que hay trabajo detrás cuando solo llevas 18 puntos, pero hemos conseguido llevar los partidos a los detalles, a excepción de dos partidos (Gran Peña fuera y Boiro en casa), y por unas cosas u otras, no hemos sumado lo suficiente”, reconoce el técnico, que no quiere oír hablar aún del próximo curso.



“Solo tengo en mente acabar sumando el mayor número de puntos posibles. Todavía hay objetivos por conseguir”, enfatiza.



¿Le da aún opciones a su equipo? “Pensamos en competir cada partido. No vamos a regalar puntos a nadie. Tenemos un rival delante que nos lleva 8 puntos contra el que tenemos que jugar. Veremos si somos capa