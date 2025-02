El Bergantiños necesita mantener el ritmo ante el Laredo

Una victoria aislada no hace camino y el Bergantiños lo sabe. Por ello, tras lograr el pasado fin de semana tres puntos vitales ante el Salamanca UDS, los carballeses afrontan la cita de esta tarde ante el Laredo (San Lorenzo, 18.30) con la misma o mayor concentración. Saben que enfrente está el colista y que ganar se antoja clave para mantenerse una jornada más fuera de los puestos de descenso (o de playout).



El delantero Jaime Isuardi, que marcó en el partido de la primera vuelta, es baja en el conjunto local por sanción, mientras que el Bergantiños tiene toda la plantilla disponible a excepción del atacante Longo, que lleva ya tiempo alejado del césped por lesión.

Kensly pide paso

Una de las grandes dudas de la alineación de Jorge Cuesta es si dará la oportunidad de inicio a Kensly Vázquez, delantero que llegó el último día de mercado y que resolvió con su gol en el tiempo de descuento el anterior choque.



Sean quienes sean los once seleccionados, deberán ser conscientes de que el Laredo está muy tocado, pero no muerto. Aunque continúa en la última posición, a nueve puntos de la salvación que marca el propio Bergan, ha mejorado exponencialmente desde la llegada de Juanma Fernández al banquillo. En las primeras 16 jornadas apenas pudo sumar siete puntos (uno en As Eiroas), y desde entonces acumula once. Todavía no ha caído con el preparador catalán, con quien lleva dos victorias y cinco empates.

La visión de Jorge Cuesta

Como es habitual antes de cada partido, Jorge Cuesta, entrenador del Bergan, repasó como llega el equipo en declaraciones a los medios del club.



“Ha sido una de las mejores semanas que llevamos por el cambio de estado de ánimo, por recibir una alegría que nos hacía falta tras las últimas jornadas. Corta, también, pero suficiente para preparar bien el partido, porque sabemos que no llega con haber ganado el sábado pasado”, explicó.



“Tenemos que vencer también esta y la que viene —Gimnástica de Torrelavega—, contra rivales que están apurando las últimas posibilidades para salir de abajo. De ganarles sería una gran distancia y la oportunidad de salir de esa zona peligrosa en la que estamos”, añadió el técnico.



“Queremos recuperar esa fiabilidad que tuvimos en otros tramos de la temporada fuera de casa”, apuntó tambien. Sería el primer triunfo a domicilio desde el 1 de diciembre, cuando ganaron al Langreo (1-4).