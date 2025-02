Kensly Vázquez: “Salir diez minutos y meter el gol del triunfo es una sensación fantástica”

El Bergantiños rompió este pasado fin de semana sus dos rachas negativas, con las que llevaba cuatro partidos consecutivos sin marcar gol y cinco perdiendo. El sábado recibieron al Salamanca UDS en As Eiroas. Un partido con el que lograron darle la vuelta a la situación gracias a los goles de Currás en la primera parte y de Kensly Vázquez, reciente incorporación, en los últimos minutos.

El delantero cedido por el Cádiz disputaba apenas su segundo encuentro con la camiseta del Bergantiños, pero ya se ha establecido como nuevo héroe en As Eiroas. Salió para disputar los últimos diez minutos del partido y le fueron suficientes para marcar el gol de la victoria. Kensly hizo alarde de fuerza y potencia dentro del área para deshacerse de su marca y rematar a gol un gran centro de Remeseiro desde el córner. Un tanto que da aire al Bergan, situándose con 27 puntos, los mismos que el Compostela, equipo ubicado en el puesto de promoción de descenso.

¿Cómo han sido sus primeras semanas en Carballo?

Muy bien, la verdad. Me he aclimatado bien. Los compañeros, el cuerpo técnico, la directiva me han acogido bien. Lo único malo es el tiempo, yo soy de Cádiz y es un poco diferente.

¿Qué le atrajo de la propuesta del club?

Me atrajo que el Bergantiños es un equipo muy goleador. Ellos contactaron conmigo y me dijeron que llevaban una mala racha, que hasta hace poco era uno de los equipos más goleadores de la liga, pero que necesitaban un perfil diferente de delantero.

¿Cómo toma la decisión de cambiar la cesión en el Águilas por el Bergantiños? ¿Fue fácil?

Me llamaron, creo que fue tres o cuatro días antes de que se cerrara el mercado y me lo comentaron de mi agencia. Yo la verdad es que no me lo pensé tanto. Sí que es verdad que en el Águilas estaba jugando mucho, llevaba cuatro partidos de titular, pero bueno, al fin y al cabo, la vida son retos, me dijeron esto y yo acepté.

¿Qué le ha parecido el estilo de juego del equipo en estas primeras semanas y qué tal se está adaptando a él?

Yo me veo bien. Lo que me dijeron, el equipo crea muchas ocasiones. Es verdad que, al crear muchas ocasiones, se pueden fallar muchas, pero para mí me viene muy bien porque me gusta que el equipo cree, genere… El equipo juega para marcar goles y eso a mí me interesa mucho.

El equipo pasó más de 400 minutos sin marcar hasta que entre Currás y usted rompieron la racha.

Eran cinco derrotas seguidas y creo que cinco partidos sin marcar. Al fin y al cabo, yo le he dado como otra característica al equipo. Por ejemplo el gol, de tirar un centro y rematarlo, le doy otra característica al equipo. Eso es bueno.

¿Cómo fue el momento del gol de la victoria contra el Salamanca UDS?

La verdad es que fue un momento muy especial porque llevaba varios partidos sin meter gol. Salir diez minutos y meter el gol de la victoria es una sensación bastante buena, fantástica. Me voy viendo mi marca, me agarra, pero, al fin y al cabo, el rival llevaba casi 90 minutos de partido, yo acababa de salir. Eso, quieras que no, acaba pesando.

¿Cómo definiría su estilo de juego?

Soy un delantero que desde chico he jugado en diferentes posiciones, mediocentro, extremo, mediapunta, delantero… Eso me hace tener la característica de venir a recibir, de caer a los espacios, saber jugar combinativo. Eso al equipo también le viene muy bien.

¿Se encuentra más cómodo en alguna demarcación en particular?

Siempre me ha dado igual dónde jugar. Pero sí que es verdad que, a un equipo como este, yo siendo delantero creo que me viene muy bien a mí y le viene muy bien al equipo. A mí, cómodamente, me gustaría jugar de enganche, pero en este equipo creo que de delantero voy fantástico.

¿Qué le está pidiendo el entrenador Jorge Cuesta?

Me dice que, sobre todo, cuando jugamos el balón que rompa el espacio y que esté siempre en el área. Porque ya se encargan de recibir los balones y generar juego Remeseiro o los bandas.

¿Cómo ve el final de temporada para el Bergantiños y las posibilidades de lograr la permanencia?

El equipo a lo mejor estaba en una nube porque empezaron el año muy bien y seguramente miraran para arriba. Pero, siendo un recién ascendido, lo primero es lo primero, que es mantener la categoría. Para mí, el principal objetivo es ganar esta semana fuera de casa contra el colista y ya después pensar en el siguiente partido contra el penúltimo. Primero tenemos que pensar en el partido que tenemos y ya después se podrá pensar en más cosas o en estar arriba.

¿Qué objetivo se marca a nivel personal para lo que queda de temporada?

Marcar goles y ayudar al equipo, nada más.