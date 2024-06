El Bergantiños mete la quinta marcha a su planificación

La planificación del Bergantiños de cara a la temporada 2024/25 avanza a buen ritmo. El club ya ha dado oficialidad a un buen puñado de operaciones, mientras que otras están avanzadas. No será un verano tan movido como el pasado, ya que ahora hay una base sobre la que construir, pero sí se esperan cambios en la plantilla que dirigirá Jorge Cuesta, entrenador procedente de la Sarriana que sustituirá a Secho Martínez y cuya incorporación puede traer de la mano a algún jugador que ha tenido en el conjunto lucense.



Comenzando por la portería, no habrá incertidumbre alguna. Santi Canedo la defenderá un año más y Cote tendrá la difícil tarea de competir con él por el puesto. Desde la entidad entienden que Santi tiene buena culpa de los solo 19 goles en contra que encajó el club y que Cote (21) está en edad de crecer, por lo que han apostado por la continuidad y hace unos días confirmaron la continuidad de ambos.



En la defensa va a haber más cambios. Todavía no es oficial, pero lo más seguro es que Isra Pérez e Ivi Guerrero -llegado en el pasado mercado de invierno- serán de nuevo los dueños del lateral derecho. Como centrales, el club ha confirmado la renovación de Iago Martínez y la baja de Iago López, mientras que todavía no ha dicho nada de la situación de Checa, que según ha podido saber este diario tiene su continuidad casi cerrada.



Y el lateral izquierdo merece capítulo aparte, porque es la demarcación que apunta a sufrir la mayor novedad. Álex Cabarcos, segundo jugador con más minutos del equipo (2.821) en la recién finalizada temporada, podría tener su futuro en otra parte, y como sustituto Jorge Cuesta le ha trasladado un nombre a la dirección deportiva, Tijan Sonha.



De confirmarse, el carrilero de Sant Iscle de Vallalta, Barcelona, viviría su tercer salto consecutivo de categoría en tan solo tres años en Galicia, tras jugar en Preferente con As Pontes y en Tercera Federación con la Sarriana. Es un jugador que no descuida el aspecto defensivo, pero que brilla especialmente en lo ofensivo, posición que ocupaba en su día. No en vano, entre As Pontes y la Sarriana ha marcado once goles y los casi 6.000 minutos disputados muestran que a nivel físico es un jugador de mucho nivel.



Pasando al centro del campo, la palabra es estabilidad. El Bergantiños mostró un gran equilibrio durante el curso y los integrantes de esta demarcación están en el cénit de sus carreras, por lo que tan solo habrá pequeños retoques.



Ya está confirmado que seguirán Manu Núñez y el capitán Remeseiro, mientras que Álex Ramos y David Álvarez también defenderán la camiseta roja salvo sorpresa mayúscula. Falta ver que sucede con Kanouté y Álex Melide, que tuvieron un protagonismo medio durante los últimos nueves meses de competición.



Y si hay un sitio para el que se esperen más de uno y dos fichajes, ese es la delantera. Ya estaba un poco corta de integrantes de por sí, pero las salidas de Dani Pedrosa y Jorge Cano dejan a Mario Musy como único renovado. Todo ello a la espera de ver que sucede con Pablo Longo, el jugador con más gol del equipo, pues pese a disputar poco más de 1.500 minutos (29 partidos; 17 de ellos como titular) aportó doce tantos.

Único fichaje oficial

Es en la zona ofensiva donde el club carballés ha anunciado su único fichaje hasta el momento, el joven Willian Peña. Se comunicó a finales de mayo y llega procedente del Paiosaco, donde rindió a buen nivel y fue una de las piezas clave para Diego Armando García.



Formado en la cantera del Bergan desde benjamines, militó en el juvenil del Burgos, Noia y Paiosaco, dando siempre pasos adelante a base de buenas temporadas.



Ahora sumará pólvora a su nuevo equipo, que deberá acometer varias operaciones para tener el mayor número de efectivos de cara a marcar la diferencia en Segunda Federación teniendo gol.