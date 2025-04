El Atlético Arteixo recibe a un peligroso Gran Peña “en tierra de nadie”

El Atlético Arteixo no quiere darse por rendido. Tras un mes de marzo en el que no conocieron la derrota, los de Juan Riveiro cedieron en su primer choque de abril contra un rival directo por la permanencia como el Somozas. Ese resultado devolvió al Arteixo a los puestos de descenso a Preferente, una situación que esperan que se produzca durante el menor tiempo posible. Lo bueno para ellos es que tienen a cinco equipos a tan solo un punto de distancia, lo que implica que la pelea por la salvación todavía se mantiene entre muchos conjuntos.



Esta tarde (18.00) reciben en el Ponte dos Brozos al Gran Peña, un equipo que no se le ha dado precisamente bien al Atlético Arteixo en las últimas temporadas. De los cinco partidos más recientes, los rojiblancos no han sido capaces de ganar ninguno, empatando cuatro y perdiendo uno. “Es un equipo que, a efectos clasificatorios, está en tierra de nadie y eso lo convierte en un equipo muy peligroso a estas alturas, porque no tiene nada que perder”, explica Juan Riveiro sobre su rival. El técnico del Arteixo ve al Gran Peña como un equipo “de resultados amplios” y que juega “muy alegre, muy vertical y muy veloz”.



Ahí estará una de las claves del encuentro para el Atlético Arteixo, en que sean capaces de frenar las transiciones ofensivas de los vigueses. “Es un equipo al que no se le puede dejar correr, con un campo muy abierto es peligrosísimo, con tres pases se ponen en el área. Tenemos que tratar de que no corran y de aprovechar esas cosas que no hacen excesivamente bien, como defender el área. Tenemos que ser muy prácticos, meter balones en el área y evitar que ellos corran. Como corran, tendremos un problema”.



Para el partido contra el Gran Peña, Juan Riveiro seguirá teniendo las bajas por lesión de Iván y Alexandre, que se resintió de los problemas en los isquios. Sin embargo, sí podrá volver a contar con jugadores importantes en su rotación como Otero, Tomé, Sergio o Iago. Esto implicará que el técnico tenga que volver a realizar una convocatoria muchas semanas después de la última, siendo obligado a dejar a un jugador en la grada.