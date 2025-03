Álvaro Vicos: “Me gusta meterme en la base de la jugada e intentar crear”

Con 18 años recién cumplidos, Álvaro Vicos (Sada, 2007) ya es uno de los jugadores más reconocidos de la Segunda Futgal. Excanterano del Dépor, ahora busca un doble ascenso con el equipo de su localidad.

¿Confían en llegar al playoff?

Sí. Yo creo que con el equipo que tenemos, deberíamos meternos en playoffs. Aunque estamos fuera, el objetivo sigue siendo pelear el ascenso directo incluso. Está todo muy apretado todavía y hay equipo.

¿La sensación al principio era de estar un poco por debajo de lo esperado?

Sí, puede ser. Empezamos un poco flojos, con muchos empates seguidos, pero ahora estamos cogiendo vuelo y creo que vamos a estar ahí.

Participó la semana pasada en la victoria de Copa de A Coruña contra el Relámpago. ¿Cómo fue?

Muy bien, la verdad, fue un partido chulo. Siempre mola jugar contra equipos de categorías más altas, porque es un reto grande y te motivas un poco más. Además, jugamos muchos juveniles y yo creo que lo hicimos muy bien. Ahora contra el Carral esperamos hacerlo igual o mejor.

¿Cómo fue el momento de lanzar el penalti en la tanda?

Bueno... la verdad es que los otros cuatro que tiraron se ofrecieron. Yo de primeras no dije nada, me quedé callado (risas) y el entrenador me preguntó si quería lanzar y le dije que sí, que no tenía problema. Fui un poco nervioso, pero tenía claro el lado, así que tiré ahí y, por suerte, el portero se venció al otro lado.

¿Cuánto tiempo estuvo en la cantera del Depor?

Llegué como infantil de primer año y me fui en febrero del segundo año como cadete.

¿Por qué se marchó?

Tuve ciertas incidencias que me llevaron a perder confianza y a perder un poco la ilusión por jugar. Por mucho que mi sueño fuera estar en el Dépor, que lo era, tengo que poner por encima el hecho de mantener la ilusión por jugar y por eso decidí dejarlo.

Se va al Sada y debuta muy joven con el primer equipo.

Sí, a las dos semanas de llegar. Acababa de cumplir 16 años.

Ahora compagina los juveniles con el primer equipo. ¿Ha jugado incluso dos partidos en el mismo fin de semana?

Sí, sí, y en bastantes ocasiones he jugado los noventa minutos con cada uno (risas).

¿Y cómo acaba el cuerpo?

A ver... el primer fin de semana no lo notas, soy muy joven aún, pero a medida que van pasando los meses sí que se van notando un poco más al final de los partidos.

¿Qué tipo de jugador es?

Un chaval muy de equipo, que intenta hacer mejores a los demás. No me interesa demasiado ser yo el que destaca. Y en cuanto a la posición, pivote. Defiendo mucho, pero también me gusta meterme en la base de la jugada e intentar crear un poco desde atrás.

No sé si vio que su compañero Gonzalo dio su nombre... ¿Qué significa eso?

Sí, lo vi (risas). Muy agradecido, es un ejemplo, una persona que ha jugado mucho tiempo en categorías muy altas y que ahora juega en el mismo equipo y posición. Es un ejemplo y una referencia de la que intento aprender en los entrenamientos y partidos. Siempre intento copiarle alguna cosa.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

El portero de nuestro equipo, Míguez. Me parece de otra categoría, muy por encima de los que vi en esta Liga.