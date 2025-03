Álvaro Otero: "La situación es difícil, pero estamos convencidos"

Álvaro Otero (A Coruña, 2005) está haciendo un máster en Tercera Federación tras cerrar su etapa en la cantera del Deportivo. No está siendo un año fácil, pues juega en un Betanzos que marcha colista y que no termina de ser capaz de reengancharse al grupo de equipos que pelean por la salvación, pero como el resto del equipo, no baja los brazos.



Tras el empate del domingo ante el Valladares (0-0), se quedan a ocho puntos de la salvación. “Salimos bastante fastidiados, porque durante el partido sentíamos que estábamos siendo superiores. Era clave ganar para afrontar la situación en la que estamos de forma más positiva”, valora.



Con 16 goles a favor, son el equipo menos anotador del grupo. “Buscamos la victoria en cada partido y cuando tenemos oportunidades que no entran nos frustramos, pero lo seguimos intentando. Las opciones siempre están ahí, pero hay días que no entran”, explica al ser cuestionado por como se toman la falta de acierto.



Llevan una victoria, tres empates y tres derrotas en 2025, todas ellas por la mínima, lo que muestra que el equipo está vivo. “Hicimos un cambio de mentalidad y de estilo de juego. Tratamos de lograr los tres puntos en cada partido, sin importar el rival que tengamos enfrente y el campo”, apunta.



Les quedan once jornadas, pero saben que marzo, con varios duelos directos, va a ser clave. “La situación es difícil, pero estamos convencidos y motivados para ir sumando y salvar al equipo”, asegura.



Cree que tanto el equipo como él están en un buen momento. “Desde que empezó el 2025 estamos bien en lo anímico y en lo futbolístico. Me estoy adaptando bien al estilo de juego de la categoría, a ser más agresivo que en mi etapa como juvenil”, indica Álvaro, que siente que ha dado un paso adelante en lo “defensivo” y que por eso está teniendo más minutos últimamente.



Jugador de banda, actúa normalmente en el lateral derecho, pero también es capaz de aportar por la izquierda. “En el estilo de cinco atrás que utilizamos ahora, me siento cómodo de carrilero, pudiendo subir más al ataque y poniendo centros al área”, indica.



Tras terminar su etapa como juvenil y no ser seleccionado para el Fabril, Álvaro explica que el club le ayudó a buscar equipo y ahí apareció la opción del Betanzos, donde está “aprendiendo mucho de los compañeros más veteranos que nos dan consejos”. Explica que la adaptación ha sido más fácil al contar con Delgado y Domínguez como compañeros de nuevo.



Por último, tiene buenas palabras tanto para el conjunto blanquiazul como para el Victoria, donde empezó a jugar. “Del Dépor guardo el mejor recuerdo posible. Fueron tres años en los que sentí lo que es ser futbolista y mantengo amigos en el Juvenil A y en el Fabril. Y el Victoria siempre ha sido mi equipo, desde el primer año de prebenjamín. Es un club muy familiar en el que siempre me han tratado de la mejor manera posible y siempre he dicho que me gustaría volver a vestir la camiseta algún día con mis amigos”, finaliza.

El análisis de los entrenadores

Claudio Corbillón (Betanzos): “Dominamos el primer tiempo y tuvimos ocasiones suficientes para poder adelantarnos. No lo logramos y tras el descanso fuimos de más a menos, bajamos la intensidad y, con ello, se rompió algo más el partido en los últimos minutos. Hay que seguir, tendremos otra oportunidad el próximo domingo en Villalonga”.

Iván Sánchez (Silva): “No estuvimos demasiado acertados en las transiciones y eso provocó que no generásemos mucho. El Alondras llegó más, por lo que no tenemos que darle más vueltas al partido. Con el empate podíamos haber sido mas contundentes defensivamente, pero ahora debemos cambiar ya el chip, porque no podemos relajarnos”.

Juan Riveiro (Arteixo): “Es un partido del que debemos aprender una lección. No se puede imponer la situación en la que estamos al hecho de competir en el partido. Nos pudo y no dimos la medida de nuestras posibilidades, algo que no puede suceder en los partidos de este estilo, a cara de perro, que nos quedan. Al menos sumamos un punto”.