Adri, Guillermo y el arte de encajar lo mínimo

Adrián Suárez (29 de diciembre del 2003) y Guillermo del Valle (5 de diciembre de 1983) pertenecen a dos generaciones distintas de porteros, pero tienen algo en común: a tan solo cinco jornadas para el final presentan los mejores números de Preferente Galicia en su demarcación.



Adri defiende la portería del San Tirso y Guille la del Montañeros, dos equipos que se enfrentaron el pasado domingo en Visma y que terminaron empatando sin goles. Horas más tarde, el Boiro cayó por 2-3 ante el Sofán, algo que le restó a Mario Barreiro en la pelea por ser el portero menos goleado de la categoría y que aupó a los metas de ‘verdes’ y ‘morados’ a lo más alto.



Sus números son prácticamente calcados, aunque su camino durante la temporada no tanto. Adri, que presenta un coeficiente de 0.75 goles por partido merced a 15 tantos encajados en 20 encuentros, alternó durante varios meses con David Lameiro, hasta que una lesión de este último le ha dejado como indiscutible en la titularidad. Por su parte, Guille -coeficiente de 0.79 tras recibir 15 goles en 19 partidos- goza ahora de un papel predominante en los planes de Jairo Arias, pero durante una parte de la primera vuelta fue suplente de Álex López.



Sus compañeros también han dejado buenas actuaciones, pero por un motivo u otro parece claro que de cara al último tramo de temporada ambos serán titulares en sus equipos y pelearán hasta el final con Mario por ser el meta menos goleado de la categoría. No hablamos tan solo de Preferente Norte, sino que se puede hacer extensible también al grupo Sur, donde aparece como mejor colocado Rodri, guardameta del ya ascendido Vilalonga, con un coeficiente de 0.85 tantos por duelo.

Sensaciones

Guillermo

Ambos han compartido con este diario sus impresiones. Cuestionados por la clave del buen rendimiento defensivo del equipo, sus respuestas muestran que al fútbol se puede jugar de muchas maneras y si se hace bien se encajan pocos goles. “No solemos arriesgar mucho en salida de balón y esto hace que la pelota no esté en zona de peligro”, explica Adri; mientras que Guille reflexiona que “somos el equipo de la categoría más diferente en este aspecto, ya que ‘defendemos’ con la posesión de balón y si lo perdemos solemos estar bien posicionados para recuperar rápido”. El veterano guardameta añade que “esto viene tanto de un gran trabajo del cuerpo técnico como de la selección de jugadores con ambición por competir”.



En lo que respecta al objetivo para las cinco últimas jornadas, Adri no duda: “Visto lo visto, está claro, luchar hasta el final e intentar acercarnos al segundo puesto”. Por su parte, Guille entiende que un Montañeros ya sin demasiado en juego clasificatoriamente hablando debe centrarse en “hacer el mayor número de puntos posibles y acabar con buenas sensaciones en cuanto al rendimiento colectivo”.



Por su juventud, Adri está en proceso de crecimiento. Destaca que este año “gracias a nuestro juego he mejorado sobre todo en balón aéreo”. El portero coruñés no quiere hablar todavía de su futuro: “aún no lo he pensado y prefiero centrarme en los partidos que quedan. Cuando acabe la temporada miraré ese tema”.



Similar es el caso de Guille, que desea seguir disfrutando del fútbol pero que no tiene aún una decisión tomada. “Me encanta entrenar, cuidarme y hacer todo lo necesario para seguir siendo competitivo, pero con 40 años compaginar todo se hace muy complicado, y a día de hoy no sé si podré continuar igual. Lo que desde luego no voy a hacer es bajar más categorías ni jugar en veteranos”, explica.

Otros datos

Con Adri en el campo, el San Tirso ha dejado la portería a cero en ocho ocasiones, mientras que Guille lo ha logrado nueve veces. Para el San Tirso ha sido casi siempre sinónimo de victoria (a excepción de los empates ante Castro y Montañeros), pero el conjunto herculino, al que le ha costado encontrar el gol este curso en bastantes partidos, sumó cuatro empates en partidos en los que mantuvo la puerta a cero.



En total, las actuaciones de Adri han servido al San Tirso para sumar 14 victorias, 2 empates y 4 derrotas; y las del portero oleirense para 7 triunfos, 7 empates y 5 derrotas.