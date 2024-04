El Zalaeta se despierta del sueño del ascenso con una digna derrota ante el Barça (3-1)

El Zalaeta dijo adiós al sueño del ascenso con una nueva derrota, la segunda en dos partidos de la Fase Final que se disputa en el Palacio los Deportes de Cartagena. Mejoró la imagen del debut contra el Algar, vendió cara su piel ante el potente Barça e incluso tuvo una pelota de set para forzar el 'tie break'. No la aprovechó y el equipo azulgrana no falló la segunda pelota de partido y de clasificación para las semifinales. El equipo coruñés cayó eliminado como tercero de grupo y jugará el sábado a las 11 horas el partido por el quinto puesto.

El martillo de Natalia Matamoros (21 puntos) e Isabel María Fernández (16), las dos mejores del Barça, acabaron con la resistencia del Zalaeta, que sorprendió con una rotación más amplia que en el primer encuentro. La croata Tea Andric (18 puntos) y Sara Urrea (16) fueron las máximas anotadoras, pero hay que destacar la irrupción de Claudia Gómez (10) o María Forteza, clave al saque en el desenlace del tercer set, además del gran partido de la colocadora Cecilia Thon, entre otras.

Empezó mejor el conjunto de Jorge Barrero (2-5) y llegó a tener hasta cuatro puntos de ventaja en el ecuador del primer set (11-15). Reaccionó el Barça con Matamoros al saque (16-16) y se fue en el marcador tras un par de errores de las coruñesas en el saque y en la recepción (22-19). En el momento más delicado, sacó su orgullo para meterse de nuevo en el partido (22-22), pero cuatro puntos de Matamoros pusieron el 1-0 a favor del conjunto catalán (26-24).

Cogió carrerilla el Barça en el inicio del segundo set y abrió la primera brecha importante (5-1). Respondió el equipo colegial con protagonismo de Ele Guzzi (7-5), pero las azulgranas doblaron la ventaja con otro parcial insalvable (14-7). Se levantó de nuevo el Zaleta en una fase con varios errores de los dos equipos (1916 y 19-22), pero no fue suficiente para evitar el segundo punto del Barça (25-21).

Como solución despeserada, por darle minutos a las menos habituales o descanso a las que más jugaron el jueves, el técnico coruñés Jorge Barrero amplió la rotación en el tercer set, dando más responsabilidad a Urrea, Gómez, Forteza, Andrea Rivas o Noemí Sánchez. Y la jugada le salió bien. En un set muy igualado de principio a fin, el 0-5 fue clave para poner el 18-23. Se resistió el Barça (20-23), pero no fue suficiente y el primer set cayó a favor del Zalaeta (20-25).

Se lo creyeron las colegiales, que en el cuarto set lograron pronto una diferencia de dos puntos (2-4), pero las azulgranas se mantuvieron cerca, siempre a remolque hasta que encadenaron un 3-0 para lograr su primera ventaja en el set (15-14). El final fue digno de un 'thriller', con cambios constantes en el marcador y opciones para los dos equipos hasta el 24-23, primer 'match-ball'. Se defendió el Zalaeta, que también tuvo su pelota de set y un 'free' para sentenciar, pero no lo aprovechó. Entonces apareció Matamoros con su martillo y Fernández con un gran bloqueo para cerrar el partido (27-25).

"El equipo empezó mejor que ayer (por el jueves ante el Algar), pero el Barça es un equipo muy fuerte y al principio nos costó en la recepción, que sufrió mucho", reconoció Jorge Barrero al término del encuentro. "Las jugadoras que entraron desde el banquillo, que no había jugado y no estaban tan desgastadas, nos dieron esa energía para meternos en el partido. Al final, la tuvimos para ir a un quinto set y no sabríamos que hubiese ganado", añadió el técnico coruñés, "contento con la reacción del equipo".