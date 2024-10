Willy Hernangómez vale todo el dinero del Leyma Coruña

David contra Goliat. Es la historia bíblica del desigual enfrentamiento que libraron el rey de Judá y el guerrero gigante de los filisteos. El Básquet Coruña, con un presupuesto de 4,2 millones de euros, cogerá el domingo una honda y cinco piedras para tratar de derrotar al Barça, un coloso del baloncesto europeo que no podría pagar a su jugador más caro ni con todo el dinero del Leyma. El pívot Willy Hernangómez le cuesta al club azulgrana 4,5 kilos brutos esta temporada.



El libre mercado y el selecto círculo cerrado de la Euroliga han aumentado las diferencias entre los grandes y los pequeños. En época de vacas flacas, la partida que la entidad azulgrana destina a la sección del baloncesto es al menos cinco veces mayor que el presupuesto que maneja un recién ascendido y novato en la ACB como el club coruñés.



Si hace solo dos temporadas, antes de apretarse el cinturón, el Barça contaba con 40 millones de euros, la pasada campaña rebajó el montante hasta los 27,2, según Mundo Deportivo. El recorte se explica gracias al controvertido adiós de su estrella, Nikola Mirotic –el mayor contrato en Europa, cerca de 11 millones anuales– y la marcha del técnico Sarunas Jasikevicius –unos 3,7–.

A por los hermanos

La rebaja le permitió al club azulgrana lanzarse en el verano de 2023 a por Willy Hernangómez y su hermano Juancho, que finalmente eligió el Panathinaikos, hijos de Guillermo Hernangómez, curiosamente pívot del Bosco La Coruña en dos etapas diferentes (1983-84 y 1986-87). El MVP del Eurobasket 2022 abandonó la NBA después de siete temporadas y 344 partidos, falto del protagonismo que se le presuponía por su estatus FIBA.



Willy firmó un contrato de 12,5 millones de euros brutos a razón de tres temporadas: 3,5 la primera y 4,5 las dos siguientes. La ficha del ‘44’ azulgrana está a años luz del salario más elevado en la plantilla del Leyma Coruña, que no llega al medio millón de euros.

La nómina del madrileño no se corresponde con su rendimiento. Después de una primera temporada en el centro de las críticas por su falta de dureza en defensa, este curso solo ha jugado en tres partidos de la Liga ACB (Lleida, Tenerife y Baskonia) con un promedio de 5,7 puntos y 6,2 rebotes en once minutos de juego. El pasado domingo ni saltó a la cancha en el duelo por el liderato contra Unicaja, pero ayer sí fue titular en la Euroliga, donde tiene más oportunidades. Aportó 7 tantos y 3 capturas en la importante victoria contra el Efes en Estambul, los mismos números que promedia en 15 minutos de juego tras seis jornadas.



Libre de impuestos

La nómina de Hernangómez, sin embargo, no es la más alta en Can Barça. Tiene truco. El jugador recibe en torno a 2,2 millones de euros limpios, mientras que Kevin Punter, fichaje estrella del pasado verano con un contrato de 4 kilos por un único año, se embolsa 2,6 tras abonar el Impuesto de No residentes en vez del IRPF. Su salario es uno de los diez más altos de la Euroliga, lejos de los 4,1 limpios que se lleva el búlgaro Sasha Vezenkov, estrella del Olympiacos.



La plantilla del Barça cuenta con otros cuatro jugadores por encima de los dos millones de euros brutos al año: los bases Thomas Satoransky y Nico Laprovittola, el segundo lesionado en la rodilla derecha y que no estará contra el Leyma, el ala-pívot Jabari Parker y el pívot Jan Vesely, que han visto aumentados sus emolumentos tras las prestaciones que ofrecieron en su primer año.



Aún hay más. Según los datos de Culemanía, todos los jugadores de la plantilla azulgrana cobran por encima de los integrantes del Básquet Coruña: Álex Abrines está cerca de los dos kilos brutos, Juan Núñez, un millón y medio, Justin Anderson, Chimezie Metu y Yousapha Fall sobrepasan el millón, Darío Brizuela y Joel Parra están en torno al kilo y el joven Dame Sarr, un poco por debajo.



Las cifras son mareantes, pero David ya tumbó a Goliat y el Leyma ya venció al Real Madrid, otro gigante que multiplica su presupuesto y cuyo mejor jugador cobra 2,7 millones, un tal Edy Tavares. ¿Por qué no soñar con otra machada?