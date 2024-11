Dos victorias y una derrota para los equipos coruñeses de OK Plata

El Compañía de María, en su visita a Sant Feliu (1-4), y el Resa Cambre, como local ante el Gatikako Iusturi (4-3), firmaron dos importantes victorias para el hockey coruñés en OK Plata Norte y OK Plata Femenina. No corrió la misma suerte el Dominicos, que cayó en Mataró (7-3) ante uno de los colíderes de la segunda categoría masculina.



Empezó la tarde con la victoria del Cambre en el Polideportivo Os Campóns, la primera de la temporada para el equipo que dirige Manuel Souto después de empezar el curso con dos derrotas.



Tras una primera mitad sin goles, el encuentro se puso de cara para las locales con dos tantos de Celia Pinacho prácticamente seguidos nada más empezar el segundo tiempo. El cuadro vasco no aprovechó una falta directa tras una tarjeta azul para la propia Celia en una acción que también se fue al banco la rival María Sevillano.

No falló desde la línea de 7,40 metros la local Lucía Castro y, poco después, Julia Paneque aumentó la renta del Cambre hasta el 4-0. Parecía el partido visto para sentencia, pero el Gatikako tiró de orgullo, se acercó con tantos de Naiara Cauadra y Jone Bareño y, ya dentro del último minuto, le puso emoción al final con el 4-3 de Cuadra. Solo fue un susto y los puntos se quedaron en casa.



Lejos de Cambre, en la localidad barcelonesa de Sant Feliu, el Compañía firmó su segunda victoria consecutiva de la campaña, la primera como visitante desde su regreso a OK Plata. El conjunto que dirige Ángel Canosa se apoyó en una gran actuación individual de Nacho Liñán, uno de los veteranos de la

plantilla, que firmó un hat-trick.

El triunfo del CDM tuvo marcado acento sudamericano. Y es que el otro tanto del equipo coruñés fue obra del chileno Vicente Soto, una de las caras nuevas en la plantilla. Dominó el equipo colegial y estuvo acertado en los minutos claves del encuentro, con tres goles entre los últimos minutos del primer tiempo y los compases iniciales del segundo, un 0-4 que le pesó como una losa al Sant Feliu, que amagó con la reacción, pero gol del Pau Curtiellas no fue suficiente.

En el último partido de la tarde, el Dominicos encajó en Mataró su tercera derrota en tres jornadas. Y eso que el equipo de los hermanos Manu y Pablo Togores plantó cara en una primera mitad igualada, que acabó con 2-2 gracias a los goles visitantes de Marcos Vaamonde y Adrián Candamio. En el segundo tiempo, cinco tantos locales entre los miuntos 35 y 45 sentenciaron el encuentro y Gonzalo Varela solo pudo maquillar para los coruñeses. 7-3.

El conjunto de la Ciudad Vieja ocupa la penúltima posición en la clasificación de la OK Plata Norte, mientras que el Compañía escala al sexto puesto con su victoria en Sant Feliu.