Una victoria repleta de emociones para el Básquet Coruña

El debut del Básquet Coruña en la ACB fue histórico, pero no solamente por el resultado, con una victoria espectacular ante el vigente campeón, el Real Madrid. También lo fue por el gran ambiente que se vivió en el encuentro, a pesar de la cancelación de la fan zone.



Desde una hora y media antes del partido había multitud de aficionados naranjas en la explanada exterior de ExpoCoruña, lugar donde se instalaron diversas carpas para hacer entrega de la bufanda conmemorativa del ascenso. En ella se puede comprobar el lema “Fixemos historia. Fagamos lenda”. Algo simbólico, ya que representa lo histórico de la temporada pasada y la enorme ilusión de la presente.

6 ILUSTRES

expresan sus sensaciones tras un histórico estreno en la máxima categoría nacional.



Todas estas sensaciones las comparten muchos de los que formaron parte de la historia del club naranja. Una historia que en este momento alcanza su punto más alto, no sólo por el hecho de debutar en la máxima categoría del baloncesto nacional, sino también por todo el seguimiento del que está gozando en estos momentos el club.



La afición animó durante todo momento, espoleada por las energías que recibían de una grada de animación comandada por algunas de las peñas del Básquet Coruña: Espíritu 23, Mandarina y Aglutínate. Los seguidores del Leyma no se vinieron abajo ni cuando el Real Madrid se marchaba en el marcador, 15 puntos por encima de los coruñeses.

Nadie se quiso perder el gran estreno en la ACB del Básquet Coruña, y menos aquellos que han formado parte de su camino a la élite. Tres palabras se repiten especialmente: ilusión, emoción y crecimiento. Pilares fundamentales para un equipo que llega a la primera categoría española con dichos principios como estandartes.

Muchas sensaciones



El partido disputado el domingo en el recinto de Ponte da Pedra sirvió para crear una comunión entre los aficionados fundamental para la estabilidad del club en un momento muy importante de su historia.

► Julio Flores

Expresidente



“Ver el Coliseum lleno me dejó impactado. Se vieron familias enteras y niños pequeños que son muy importantes para que el club siga creciendo. La afición no se rindió en todo el partido. Me acordé de todas las personas que empujaron hasta llegar aquí”.



La opinión del expresidente habla de la importancia que tiene para un club humilde como el Leyma Coruña fortalecer lo máximo posible la base social, ya que es de enorme importancia para que este pueda conseguir los mayores éxitos posibles.



Además de ello, suma también a la receta otro ingrediente muy importante: las personas que estuvieron en el club desde que este competía en categorías más bajas. Ambos se pudieron sumar en el encuentro disputado ayer en las gradas y en la previa del Coliseum en el encuentro ante el Real Madrid.

► Antonio Pérez

Exentrenador



“Fue realmente emocionante. Ayer recordaba cuando estaba en LEB Plata con el club y viendo el ambiente que había ayer en el Coliseum y con las bufandas. Es algo que quizás mucha gente que estaba en el club en esa época no se imaginaba. Con esto mucha gente se animará a subirse al tren naranja”.



El ex entrenador del club herculino refleja también el crecimiento de este exponiendo la ilusión de la gente que estaba ya en el club en la etapa de este en la LEB Plata (tercera categoría del baloncesto nacional). El pasado y el futuro de la afición naranja juntos en un mismo partido.

► Óscar Lata

Entrenador coruñés



“Fue una tremenda alegría lo que se vivió ayer. Para mí el ambiente fue una grata sorpresa, ver a tanta gente una hora antes del encuentro en las gradas. He estado en varios equipos ACB y no había visto algo semejante” .



Óscar habla de un ambiente único en el partido del pasado domingo, que además registró el segundo mayor aforo de la jornada, sólo por detrás del Martín Carpena del Unicaja Málaga. El hecho de que tantas personas llenaran las gradas del Coliseum y que se viviera la previa con tanta antelación distingue a la afición herculina entre las más multitudinarias de la categoría.

► Carlos Lamora

Expresidente



“Me recordó a la primera vez que vi al Dépor ganarle al Real Madrid en los inicios del Superdépor. Que el equipo se sintiera tan inferior al rival y al final ganarle a base de ilusión. Espero que cuando vengan los malos momentos la afición siga apoyando así de bien”.



Y es que la gesta protagonizada por el Leyma contra el Real Madrid puede sentar un precedente visto en otros deportes, el de un equipo humilde que vence a equipos teóricamente superiores en base a su corazón y a la ilusión de su debut en una competición del máximo nivel en su deporte.



► Sergio Olmos

Exjugador



“Fue increíble, todos estamos en una nube, no quería irme del pabellón. Sólo con ver el Coliseum lleno sentí mucha emoción. Estoy muy ilusionado con la nueva etapa del club. Fue muy especial también porque me encontré con muchos amigos a los que hacía mucho tiempo que no veía”.



Olmos formó parte de un equipo histórico, que llevó al Leyma a rozar un ascenso a la ACB que llegó la pasada temporada. Para un grupo tan fundamental para el club naranja, los sentimientos vividos la pasada jornada son muy intensos, otro hecho que demuestra la enorme evolución del club en los últimos años.



La familia naranja que se crea en el club perdura durante muchos años y muchos de los miembros de aquel equipo de leyenda siguen manteniendo contacto en la actualidad.

► Larry Abia

Exjugador



“Ver a tanta gente viendo el baloncesto en Coruña es muy emocionante. Para mí Coruña es una ciudad ACB, siempre lo he dicho. Intentaba ver a toda la gente que conocía de mi etapa en el club en la retransmisión. Pude ver a muchas personas que llevan bastante tiempo creciendo con el club”. Otro miembro de aquel equipo es Larry Abia, y al igual que Olmos, todavía conserva muchas amistades en el club, las cuales en este momento siguen muy vinculadas al club para vivir un momento tan histórico como el actual.



La ciudad herculina puede consolidarse en ACB si el equipo sigue jugando con la garra que lo hizo contra el Real Madrid. Si los hinchas siguen apoyando como en dicho encuentro, las victorias llegarán y será más fácil para el equipo poder conseguir el ilusionante y a lavez complejo objetivo de permanecer en la ACB, además de consolidarse en ella.

Próximas jornadas



Para el próximo encuentro en el Coliseum, –ante el Unicaja el 19 de octubre– el Básquet Coruña también espera vivir un gran ambiente repleto de reencuentros y de sensaciones familiares.



Para dicho encuentro será importante que los aficionados naranjas acudan al recinto herculino con antelación, ya que es muy probable que se formen atascos en Alfonso Molina debido al escaso tiempo que habrá entre la finalización del encuentro del Deportivo de A Coruña en Riazor.



Dicho encuentro, además, supondrá un duelo ante un equipo que ahora mismo es el gran contendiente al Real Madrid y al Barcelona para luchar por el título de la ACB. Aún así, el Leyma mantiene intactas la ilusión y las emociones de la gente que le llevó a la ACB.