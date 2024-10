El uno por uno del Andorra, próximo rival del Leyma Básquet Coruña

Sekou Doumbouya es uno de los bombazos del mercado, pero no es el único fichaje top del Andorra. El francés no estará este sábado en el duelo contra el Leyma Básquet Coruña (20.45 horas, Movistar Deportes+), pero el equipo del Principado incorporó a otros dos hombres contrastados, como Kyle Kuric y Shannon Evans. Con Natxo Lezkano a los mandos, la plantilla mezcla jóvenes con veteranos, parece diseñada para no sufrir y apunta a equipo revelación y, ¿por qué no?, a algo más.



5. Rafa Luz. Base. 32 años. 1,88 metros. Trece temporadas en la ACB alumbran la trayectoria del internacional brasileño, jugador de equipo y uno de los tres supervivientes del último ascenso en el Principado.



8. Aaron Ganal. Base. 20 años. 1,85 metros. De origen filipino y formado en la cantera del Barça, es el único miembro de la plantilla nacido en Andorra. Testimonial en la campaña del ascenso (10 minutos en un partido), su papel este curso se antoja también anecdótico.



9. Nacho Llovet. Ala-pívot. 33 años. 2,02 metros. Producto de la prolífica cantera del Joventut e internacional con España en todas las categorías, incluida la absoluta en la clasificación para el Mundial 2020, es otro veteranazo con catorce temporadas en la ACB, las últimas cinco con el Andorra.

Jerrick Harding (d), la semana pasada contra el Baskonia | ACB Photo Aitor Bouzo



10. Jerrick Harding. Base. 26 años. 1,85 metros. Estrella en la universidad estadounidense de Webster State y en la liga checa con el Nymburk, en 2022 desembarcó en la ACB con el Manresa. En su primer curso igualó el quinto mejor registro del siglo en un partido con 41 puntos. La pasada campaña, segunda en Andorra, promedió 17 por partido.



11. Stan Okeye. Alero. 33 años. 1,98 metros. Trotamundos que pasó por Israel, Australia, Italia y Francia. En su primera temporada en la ACB, con el Zaragoza en la 2018-19, fijó su tope anotador en 30 puntos. Desde entonces ha ocupado un rol menos protagonista.



13. Chumi Ortega. Escolta. 27 años. 1,90 metros. Hijo del boxeador José El Tigre de Yecla Ortega, olímpico en Seúl 88 y Barcelona 92, afronta su segunda campaña en la ACB tras su estreno el pasado curso con el descendido Palencia.



20. Ferran Basas. Base. 32 años. 1,81 metros. Otro veterano formado en la Penya, dio el salto a la élite con el Tenerife tras convertirse en el máximo asistente de la LEB Oro 2015-16. Pieza importante del equipo canario que ganó la Champions y la Intercontinental, el Andorra es su sexto equipo en los últimos cinco años.



23. Felipe dos Anjos. Pívot. 26 años. 2,18 metros. Techo de la plantilla y cuarto jugador más alto de la liga, creció en la base del Real Madrid y jugó cedido en cuatro equipos hasta que se desvinculó de la casa blanca en 2019. Es su cuarta temporada en la ACB.

Kyle Kuric, fiabilidad y amenaza desde la linea de tres | ACB Photo Aitor Bouzo



24. Kyle Kuric. Escolta. 35 años. 1,93 metros. Estadounidense con pasaporte eslovaco, ha desarrollado toda su carrera en España, salvo dos campañas en el Zenit ruso. Tirador excelso (roza el 40% en triples en su carrera), jugó cinco cursos en el Barça, donde ganó 3 Copas del Rey y dos Ligas ACB. Fue el héroe del triunfo ante el Baskonia con 24 puntos.



33. Nikos Chougkaz. Ala-pívot. 24 años. 2,08 metros. El griego debuta en la ACB después de tres cursos a sueldo pero sin oportunidades en el Panathinaikos. En Vitoria impactó con 16 puntos y 10 rebotes.



44. Ben Lammers. Pívot. 28 años. 2,08 metros. Estadounidense con pasado en Bilbao, ALBA Berlín y , el año pasado, en Gran Canaria, tiene un récord de cinco tapones en la primera de sus tres temporadas ACB.



45. Sekou Doumbouya. Alero. 23 años. 2,06 metros. Guineano con pasaporte francés, el fichaje estrella del Andorra fue elegido en el número 15 del draft de 2019 por los Pistons, jugó 96 partidos en la NBA y se presentó en la ACB con 17 puntos sin fallo en los tiros de campo.



0. Shannon Evans. Base. 30 años. 1,85 metros. Director de juego titular, afronta su cuarta temporada en la liga. En el Betis se destapó con topes de 31 puntos y 17 asistencias. Su segundo curso llamó la atención del Valencia y el pasado jugó en el Joventut, pero en los dos con un rol menor.