Triple derrota en el inicio de la OK Plata

Empezó la competición en la OK Liga, tanto masculina como femenina, con triple derrota para los equipos coruñeses. Dominicos cayó en la pista del Sant Cugat y el CDM, en la del Cerdanyola. El Resa Cambre, por su parte, cedió en casa frente al Las Rozas. Jornada negra, ya que también perdió en la OK Liga el Liceo.

Sant Cugat remonta al Dominicos

El Dominicos se adelantó en el marcador en su visita al Sant Cugat en el estreno de la OK Plata masculina, pero Gilabert, con tres goles, cimentó la remontada local para el 4-2 final. Miguel López estrenó la cuenta goleadora de los de la Ciudad Vieja y Adrián Candamio volvió a jugar tras su lesión dejando constancia de su clase con un tanto de falta directa.

Maquillaje final del CDM en Cerdanyola

Corría el minuto 37 y el CDM perdía por 6-0 en el partido en Cerdanyola que suponía su regreso a la OK Plata. En la recta final, los coruñeses maquillaron el resultado hasta el 6-4 final con tres goles de Ignacio Buruaga y otro de Álex Fuentes. Los colegiales chocaron contra un equipo plagado de exjugadores de OK Liga, como Xavi Rovita, Marc Coy (ex del Liceo) y Borja Giménez, y claro candidato al ascenso.

El Cambre empieza la liga con derrota

El Resa Cambre arrancó la OK Plata femenina con una derrota en Os Campóns por 1-5 frente al Las Rozas, recién descendido de la máxima categoría y uno de los candidatos para regresar a ella. Las locales se mantuvieron en el partido pese a ir siempre por detrás. Con el 1-2 de Celia Pinacho apretaron, pero las madrileñas se fueron 1-3 al descanso y sentenciaron en los minutos finales.