Tato Ferruccio sufre una pubalgia y necesita como mínimo un mes de reposo

Tato Ferruccio sufre una pubalgia y estará entre tres y seis semanas de baja. El argentino arrastraba molestias desde hacía varias jornadas y aunque inicialmente las pruebas descartaron problemas de espalda, nuevas exploraciones detectaron que el foco de la lesión se encontraba en la cadera. Los médicos le recomendaron reposo como mínimo durante tres semanas, aunque en el club creen que el tiempo que estará sin jugar será un poco más largo. La plantilla se encuentra precisamente en una semana de vacaciones, aunque el lunes tiene previsto volver a los entrenamientos para preparar el importante partido que le espera a la vuelta, cuando recibirá en el Palacio al Reus el próximo 4 de enero.



El delantero, que llegó el pasado verano procedente del Tomar portugués, jugó los últimos encuentros de 2024 con dolor y ya sabía que iba a tener que parar y que casi con total probabilidad se perdería el duelo contra el Reus. Como estaba apercibido de sanción, con cuatro azules, decidió forzar la quinta en Vilafranca, con unas protestas en una de las acciones finales cuando el resultado ya no corría peligro (1-2). El Liceo espera su vuelta y que superados los problemas físicos, pueda brillar en la segunda parte de la temporada.



Ferruccio, un viejo anhelo de los verdiblancos, que buscaron su fichaje en más de una ocasión, suma más azules que goles en este inicio de temporada. Lleva cuatro dianas en los 16 partidos que van disputados, once jornadas en la competición doméstica, en las que solo cuenta el que anotó contra el Lleida; y cuatro en la Liga de Campeones, donde firmó su mejor actuación en ese sentido con tres tantos frente al Quévert (no marcó en la Supercopa de España). No ha tenido tampoco suerte a bola parada en la liga, con un 0 de 5 en directas, aunque sí que acertó la que tiró en Francia.