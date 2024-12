El Liceo tira de eficacia para ganar en Vilafranca

Ganar. Daba igual cómo. Y marcharse a descansar. Misión cumplida del Liceo en Vilafranca, donde cerró 2024 con un triunfo por 1-4 que le permite ponerse, por lo menos hasta que el Reus reciba el martes al Lleida, en la segunda posición. Misión cumplida también antes del parón, al que los verdiblancos se marchan justo como querían, como cabezas de serie en la Copa del Rey. Volverán precisamente contra el Reus, el 4 de enero en el Palacio de los Deportes de Riazor y sin Tato Ferruccio, que vio su quinta azul y cumplirá ciclo. Partidazo que medirá una racha liceísta que se extiende ya a las seis victorias en liga.

Era un partido de esos en los que el resultado era más importante que brillar en el juego, en esos de los que hay que ser ante todo efectivo y dosificar esfuerzos, porque los dos últimos meses han sido muy exigentes para los verdiblancos y las fuerzas empezaban a escasear. Desde la eficacia defensiva, con un gran Martí Serra bajo palos, impuso su eficacia arriba para sumar tres puntos más.

Era también importante, por tanto, ponerse por delante para que la remontada no exigiera una carga exta física y mental. Y ya tuvo el Liceo oportunidad para hacerlo en el primer minuto, con un penalti señalado sobre Fabrizio Ciocale. De esas justicias poéticas que a veces tiene el deporte, porque el jueves, en Portugal, al argentino le había tocado ser el protagonista negativo al ver una azul inexistente a 1:24 para el final que permitió el empate del Valongo en superioridad.

Juan Copa en Vilafranca | Cedida

César Carballeira se encargó, como es habitual, de la ejecución del penalti. Se encontró con Xus Fernández, que fue el gran salvador del Vilafranca en el tramo inicial del partido. No solo por esta bola parada. El Liceo estuvo muy atento a las líneas de pase y con una presión alta, robó una y otra vez en el centro de la pista para montar contras. En una de ellas, se plantó Dava Torres ante el portero local, que aguantó muy bien tapando los huecos para evitar el gol.

Fue así, no obstante, como llegó el 0-1. Presionó César Carballeira para robar en propia cancha del Vilafranca, que reclamó falta. No la pitaron los colegiados y el coruñés definió, también con polémica, porque se quejaban los locales de que no había llegado a entrar la bola. El partido transcurría a trompicones, sin ritmo. Con el Liceo por delante, le convenía el escenario. Lo que no jugó a su favor fue el penalti sobre Bernat Yeste, que con un gran gesto técnico se dio la vuelta para internarse en el área y solo le pudo frenar Ferruccio arrastrándole con el stick. El propio Yeste tiró el penalti en el que se topó con la intervención de Martí Serra.

Bola parada

Yeste pasó de lo positivo a lo negativo en poco tiempo. En una bola dividida, Bruno Saavedra, que había tardado en entrar en la rotación, fue a por todas. También Yeste, que hizo volar por los aires al santiagués. Azul. Para la directa entró el pichichi Arnau Xaus, que estaba descansando en el banquillo y que en un despliegue de ganchos consiguió engañar a Fernández para el 0-2.

El Liceo estaba cómodo en defensa, por lo que la ventaja de dos goles daba mucha tranquilidad. Sin embargo el gol sentó un poco mejor al Vilafranca, que empezó a creerse que podía hacer daño a los coruñeses. Apretó, pero no le fue suficiente. Ni siquiera cuando Carballeira, contagiado por las imprecisiones del partido, perdió la bola en el área. Pero siempre estaba Serra como último seguro de vida.

Ya en el final de la primera parte, una azul a Sergi Torné le dio un respiro al Liceo. El delantero local, que justo reaparecía tras cumplir un partido de sanción por ciclo de tarjetas (cinco en nueve jornadas) vio la tarjeta por tirarse en el área. Era su segunda amonestación verbal que equivale a la cartulina. Xaus no acertó esta vez la directa y los verdiblancos terminaron en superioridad, aunque la desafortunada protagonista antes del descanso fue una niña pequeña en la grada que se llevó un bolazo y tuvo que ser atendida.

Sentencia en la segunda parte

Si el partido tenía vida, murió definitivamente en el comienzo de la segunda parte. Los verdiblancos no pudieron aprovechar los pocos segundos que les quedaban de power play, pero volvieron a la táctica inicial, de robos y salidas a la contra. Bruno Saavedra fue así el autor del tercer gol. Robó, se escapó corriendo, se plantó en la portería contraria resistiendo la defensa de un rival y fue letal en el uno contra uno.

Ahora sí que al Liceo no le interesaba ni un poco arriesgar, prácticamente ni jugar, simplemente dejar que pasasen los minutos intentando sufrir lo más mínimo. Contó con la ayuda de Martí Serra, que aguantó las embestidas, impasible, último guardían del resultado. El tiempo pasaba en un mar de imprecisiones. A los dos equipos no les duraba la posesión, uno pensando ya en las deseadas vacaciones de Navidad, el otro e su complicada posición de colista.

Así hasta una recta final en la que volvió la polémica. Primero un penalti que sirvió a Dava Torres para anotar el cuarto gol. Amagó el tiro y después fusiló la portería de Xus Fernández (0-4). Y con los dos equipos en nueve faltas, llegó la décima, solo para el castigado Vilafranca. En las protestas, vieron azul Roger Monserrat y Tato Ferruccio. El argentino cumplirá ciclo a la vuelta del parón en el partido crucial contra el Reus, pero consigue margen para recuperarse de unas molestias físicas que arrastra. Torres falló la directa y con 48 segundos en el cronómetro Roger Martí evitó que Serra pudiera añadir un nuevo cero a su palmarés en una bonita acción en la que levantó y picó la bola.