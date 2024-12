"Somos de Domi, pero nos fuimos al Liceo a crecer"

A Manolo Souto (A Coruña, 1961), Pablo del Moral (1962), Alejandro Avecilla (1965), Willy Duarte (1966) y Fernando Avecilla (1964) por un lado y a Jacobo Copa (2006) por el otro les separan cuatro décadas, pero al benjamín no se le escapa ni una anécdota y se acuerda casi mejor que ellos de sus resultados más destacados. Pese a la distancia generacional, los seis tienen mucho en común. Estudiaron y se criaron deportivamente en Dominicos y en su momento tomaron la decisión de marcharse al rival, el Liceo, un paso natural para seguir creciendo. Todos, menos Duarte, “que es un descastado” se ríen sus cuatro compañeros de etapa, regresaron al patio que les vio nacer. Al más joven, le desean que le queden muchos años para hacerlo y que mientras demuestre todo su talento de verdiblanco aunque, bromean, el entrenador “le tiene manía”. “¿Pero eres el hijo de Copita?”, se sorprende Del Moral, que recuerda al vigente entrenador liceísta como uno de los chavales que iban con ellos. Está claro que unos, como Duarte, directivo del Liceo, y Souto, entrenador del Cambre, siguieron más vinculados al mundo del hockey que otros. Pero los seis recuerdan el pasado y la conversación fluye entre la nostalgia y muchas risas.

DXT: Pablo y Manolo fueron los primeros en pasar del Dominicos al Liceo cuando ambos estaban en División de Honor. ¿Antes hubo otros?

Manolo Souto: Hubo al revés porque los Togores y Mantiñán se pasaron del Liceo al Dominicos. Y Juan Carlos se pasó del Dominicos al María Pita y después al Liceo, que fue el capitán del ascenso. Cuando nos fuimos Pablo y yo ya había algunas rencillas Augusto César Lendoiro-Antonio González... Entonces fue más complicado.

Pablo del Moral: Pero ninguna presión. No gustó, pero se entendió perfectamente.

M.S.: Además era un salto, nos íbamos a lo que en aquel momento era un equipón. Ahora también lo es, pero en aquel momento estaban Daniel Martinazzo, Agüero, Huelves…

P.M.: Yo venía de ganar el Europeo júnior con la selección y justo el Dominicos descendía de División de Honor a Primera. Apareció la oportunidad de jugar en el Liceo con estos jugadores. Y además... ¡nos pagaban por jugar! Era impensable. Es que ibas a hacer lo que te gustaba, al lado de esos jugadorazos y encima ibas a ingresar un dinerito al mes. No se podía decir que no.

DXT: Se fueron el mismo año, en 1982. ¿Hablaron entre ustedes para decidirse?

M.S.: Mira que estuvimos toda la vida jugando juntos… Pero no lo hablamos, tomamos la decisión por separado.

Willy Duarte: No había Whatsapp (se ríe).

M.S.: Pero había más comunicación cara a cara. Yo creo que los dos vimos que si queríamos algo teníamos que irnos. Creo que las decisiones son acertadas cuando vas mirando algo que te gusta y que quieres progresar. Hace cuarenta años y ahora también.

DXT: El siguiente fue Alejandro, ¿no?

M.S.: Pero estos (mirando hacia los Avecilla) ya rompieron la pana, que eran campeones del mundo.

Alejandro Avecilla: Pero Fernando se fue mucho después.

DXT: El orden es Manolo y Pablo (1982), Alejandro (1986), Willy (1989), Fernando (1993) y Jacobo (2024).

Fernando Avecilla: Yo aguanté hasta el final, hasta que el Dominicos se deshizo.

P.M.: Tenían la ficha más alta que nosotros. Porque en Dominicos tampoco cobrabais ¿no?

F.A.: Yo hasta los veintipico nada. Cuando estaba en la carrera, que me daba para pagarme el piso y poco más.

A.A.: Nos daban una dieta de dos mil pesetas para los viajes.

DXT: ¿Hubo problemas en la familia?

F.A.: Qué va, ya se había marchado de casa mucho antes.

A.A.: Es que yo era muy independiente.

F.A.: No hubo ningún problema.

A.A.: Y mi padre era directivo de Dominicos. Pero como familia piensan en ti, estaban contentos por nosotros.

W.D.: A mí me pilló perfecto. Justo al acabar la carrera.

Jacobo Copa: Y a mí… Es que son distintas épocas de hockey. El Dominicos no está en máxima categoría.

W.D.: En ese sentido la época de Alejandro y la mía fue la más difícil porque estábamos los dos en la misma categoría y peleando. Yo creo que sufrimos más la sensación de cómo se lo podía tomar la gente.

P.M.: Estos cambios los llevaba un poco peor la afición de Dominicos.

F.A.: Pero al final no hubo ningún problema.

M.S.: Hay una realidad que no se puede negar, una realidad de confrontación, siempre hubo movida deportiva.

W.D.: Pero es una progresión natural y quien quiera entenderlo, lo entiende perfectamente.

DXT: ¿Cómo fue vuestra etapa en el Liceo?

P.M.: Fantástica. Aprendimos un montón, aportamos todo lo que pudimos, se ganaron títulos de forma salpicada y se profesionalizó muchísimo esos años el Liceo. De fichar nombres aislados se pasó a montar equipos y de tener entrenadores locales pasamos a tener entrenadores internacionales.

M.S.: Mi etapa comparada con la de Pablo es distinta. Él sí que triunfó el tiempo que le dejaron. Yo no. Era un equipo muy bueno, pero había menos oportunidades para los de casa. Yo no lo aproveché y con 28 años me marché, sin resquemor ni frustrado ni nada. Etapas terminadas y punto. No me volví loco. Desde la perspectiva de ahora, no pasa nada, fue una etapa de vida que me dio unos valores que los sigo manteniendo hoy en día.

P.M.: De esa etapa yo destacaría a Agüero, porque jugaba igual en casa que fuera. Que era muy difícil. Y te resolvía él solo el partido. Y Martinazzo, que era muy igual en todos los partidos, pero quizás un poco menos valiente fuera de casa. Y con una técnica muy, muy buena.

M.S.: Pero la primera liga se ganó con Agüero. Era un portento físico. Daniel era más coco, más cerebral y completo. Pero de cara a gol y definición me quedo con Agüero, aunque yo como era defensa-medio, me fijaba más en Mario Rubio.

A.A.: Nosotros éramos un dream team. Se marchó Agüero, pero quedaban Rubio y Martinazzo y trajeron chavales catalanes como Alabart y Pujalte. También estaban Areces y Figueroa. Era un equipo muy competitivo en todas las líneas, con tres por línea.

M.S.: Nosotros como quien dice fuimos a rellenar pero él ya fue como un crack.

W.D.: No había mejor delantero en España.

P.M.: Pero es que el año anterior a irse Alejandro quedamos de sextos en la liga, perdiendo solo uno o dos partidos en casa y solo con gente de Dominicos, sin fichajes.

F.A.: Empatamos con el Liceo y el Barça.

M.S.: Tuvisteis ahí unos tres años increíbles.

DXT: Y después ya volvió Alejandro a Dominicos y el que se fue al Liceo fue Willy.

W.D.: Nos fuimos ese años Rovira, Joan Carles y Roldán no sé si fue ese año o el anterior.

F.A.: Y yo ya llegué cuando hubo la renovación total y se marchó todo el mundo.

W.D.: Nos quedamos Canalda, Duarte y yo.

F.A.: Y llegamos Salinas, Monserrat, Boqui Pueyo y yo. También coincidió que descendió el Dominicos.

DXT: Se habla mucho del ADN del Liceo. ¿Cuál es el del Dominicos?

W.D.: El patio del colegio. Ocho partidos a lo ancho y cinco a lo alto.

P.M.: Es bastante sorprendente que en un colegio pequeño no muy bien dotado de infraestructura deportiva salieran tan buenos deportistas a nivel nacional. Y casi por generación espontánea. Si os acordáis de los primeros entrenamientos, eran la mitad para un lado, la mitad para el otro, una bola en el medio y a pelearse por ella.

F.A.: Pero hubo una cosa muy buena que hizo el colegio, y que no muchos colegios hacen, es que el patio estaba abierto hasta las doce de la noche.

P.M.: Y destacaría también la figura del Padre Alejandro, que hizo muchísimo por este deporte, porque nos llevaba, nos traía, nos protegía de todo, nos cuidaba, si alguien necesitaba algo a nivel académico hacía lo que podía...

W.D.: Y si hacías otro deporte, te convencía para que te cambiaras al hockey.

M.S.: Y otra cosa de Dominicos es que siempre tenías un equipo en el que reflejarte. Eso va generando un poso.

P.M.: Es fundamental que te diviertas. No puedes jugar pensando que vas a llegar a División de Honor. Te tienes que divertir en el día a día y en eso hace muchísimo el grupo. Y hay otra cosa... Aquí somos todos de años diferentes y acabamos jugando todos juntos.

W.D.: Es que al final salimos uno por año. Nos juntamos todos en juveniles.

DXT: Jacobo, ¿su época es igual o distinta a la de ellos?

J.C.: Lo del patio del colegio, igual que ellos. Me acuerdo de salir del colegio a las seis y a las seis y media ya entrenar. Bajábamos juntos todos los de hockey, que éramos de la misma clase. Recuerdo cuando íbamos a los sectores a Asturias y nos teníamos que saltar las clases el jueves y el viernes, a todos les daba envidia. Ya salíamos de clase, porque siempre jugué con los de mi clase, y nos íbamos en furgoneta.

A.A.: ¿La misma furgoneta que la nuestra?

J.C.: La famosa esa vuestra no (se ríen todos). Pero sí que es verdad eso del patio del colegio. Me quedaba de seis y media a diez de la noche. Me acuerdo irnos incluso a las doce de la noche. Los padres Quiza y Zabalza nos daban las llaves y cuando acabábamos apagámos las luces, cerrábamos y nos íbamos para casa. Incluso en verano si nos apetecía nos dejaban ir. Es un lujo.

DXT: ¿Cuántas batallitas le contaron de ellos?

J.C.: Muchas. Mi padre me contó de Willy, de los Avecilla ya ni te cuento... sobre todo de Alejandro.

DXT: Dicen por ahí que es su jugador favorito.

J.C.: Hoy se lo pregunté. Me dijo que Carlos Gil le llamaba Mago.

A.A.: El Mago Merlín.

J.C.: Mi padre sobre todo me contó lo de la furgoneta del Padre Alejandro, que les llevaba a los campeonatos. También me entrenaron los Togores y les preguntaba cosas, Galmán... Yo creo que el secreto es el colegio.

DXT: ¿Notaron mucho el cambio de ambiente en el Liceo, de uno más familiar a otro más profesional?

A.A.: Yo volví por eso. Estaba más a gusto. Me olvidé del dinero, me olvidé de los títulos y de todo. Prefería disfrutar de lo que hacía y quería volver a casa. Y no volví a firmar ningún contrato. Me pagaban lo que podían. Era mi casa. Lo gané todo. Pero el título que más he disfrutado es la Copa del Rey con el Dominicos.

DXT: ¿Los que no la jugaron, la fueron a ver?

P.M.: A mí me pilló fuera.

M.S.: A mí también.

W.D.: Yo era jugador del Liceo y los fui a ver.

J.C.: Yo también la vi.

A.A.: Si no eras ni un proyecto.

J.C.: Pero la vi. El portero del Dominicos lo paró todo. Estaba en el Reus el hermano de Martinazzo, Alabart...

DXT: Sin meter en un compromiso a Jacobo y sin contar a Willy,

¿si tienen que elegir se quedan con Dominicos?

A.A.: Yo no tengo problema en decirlo. Es que nos criamos allí (asienten Fernando Avecilla y Manolo Souto).

P.M.: Y yo creo que tiene más mérito sacar un equipo de una ciudad pequeña como esta y conseguir los resultados que se han conseguido en Dominicos no tiene comparación a fichar a los mejores jugadores y ganar títulos.

W.D.: Yo tengo que decir que el Liceo tiene mucho mérito porque se mantiene año tras año. Y ha conseguido potenciar el hockey en la ciudad. Ahora mismo está haciendo hockey muchísimos niños.

DXT: Tampoco tiene el Liceo ahora el presupuesto de antes. Ahora es más bien como el Dominicos, tirando de cantera.

W.D.: Ni mucho menos. Ahora tiene que estar inventando todos los días. Ahora mismo la base del Liceo es gente de aquí.

P.M.: Tiene muchísimo mérito, es cierto.

M.S.: Pero ahí la culpa es también del padre de este señor. Conozco a Campos, a Gil, a Caramés y a Juan Copa y de estos cuatro no lo tengo duda, me quedo con Copa. Los otros lo tenían muy fácil. Copa se lo ha currado cada año haciendo equipos nuevos y competitivos. Puedes ponerlo muy grande.

W.D.: Juan es la pieza clave del Liceo de hoy en día. Cuando llegamos ya le dijimos que lo que quisiese.

M.S.: Tuvo la opción de irse a Portugal a ganar mucho dinero y se quedó por su compromiso con Dava y con César.

J.C.: Quiere mucho a Coruña y quiere mucho al Liceo.

W.D.: Es que nosotros dimos el paso del Dominicos al Liceo quedándonos en la ciudad. Y eso es un lujo. A mí no me cambió la vida. Seguía con los mismos amigos… lo único que iba a entrenar dos horas antes y tenía agua caliente. La calidad de vida que tenemos aquí…

DXT: Dava Torres dice que no hay nada mejor que ser de Coruña y ganar un título con el Liceo.

W.D.: Y tiene toda la razón. Juegas y ganas con el de casa.

M.S.: Y también te estás enfrentando a toda una región. Eso es la leche.

DXT: ¿Quién es el mejor jugador coruñés de la historia?

Todos: Alejandro.

J.C.: Por lo que escucho, Alejandro y diría también que César y Dava. Por títulos, Alabart, Ese año a ver si le robamos alguno.

DXT: ¿Qué consejos le darían a Jacobo?

M.S.: Yo le llevo siguiendo desde enano y lo único que puedo decir es que siga como está. Tiene la cabeza muy buen amueblada, es un jugador muy completo y lo que tiene que hacer es jugar y progresar desde donde está, con los pies en el suelo. Está muy bien trabajado. Por él mismo primero. Y después por su entorno.

A.A.: Lo que tiene que hacer es disfrutar. Y dentro de cuarenta años sentarse en una mesa a contar todas las batallitas.

F.A.: Y que no deje de estudiar.

Todos: Ya está el universitario...

F.A.: Vosotros lo vais a líar con el hockey. Y si pasa cualquier cosa, se lesiona… Esas cosas pasan. Y hay que estar preparado. Mira este señor cómo tiene la rodilla (por su hermano).

P.M.: Yo le diría que disfrute todo lo que pueda, que sea serio, que entrene duro y lo pase lo mejor que pueda. Pero que tenga claro que es una etapa que recordará toda su vida pero que termina y que hay que prepararse para la etapa posterior. Que hay tiempo para todo.

W.D.: Lo tiene todo. Que disfrute estos años que van a ser maravillosos.