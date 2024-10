Los Simpson, un jugador del OAR y un trabajo de Empleo

Hace solo unos meses que Marley Fernandes aterrizó en la ciudad para jugar en el nuevo y ambicioso proyecto del OAR. Con 25 años, el brasileño se sintió atraído por la idea de jugar en España, pero también por la posibilidad de compaginar deporte y estudios. Había empezado Fisioterapia en su país, pero tuvo que dejarlo cuando decidió marcharse a Albania y apostar por su carrera. En A Coruña, de la que le hablaba su abuelo cuando le contaba historias sobre mitos del fútbol brasileño como Bebeto y Mauro Silva, estudia en el Liceo la Paz un ciclo de Acondicionamiento Físico. Y no ha necesitado mucho tiempo para empezar a destacar. La semana pasada se ganó la felicitación de su profesor de Empleabilidad, Julio Flores, por un peculiar trabajo en el que utilizó la serie de Los Simpson para demostrar lo que no se debe hacer en el trabajo.



“Teníamos que hablar de los peligros de seguridad en un ambiente de trabajo y busqué la fórmula para que la presentación no fuese muy parada con el típico power point”, explica. “Entonces pensé que por qué no una película que lo enseñara todo, creí que sería un buen ejemplo y al final parece que fue una buena presentación”, continúa. “Los Simpson me gustaron siempre, me parecen muy graciosos, y era una forma didáctica de que viendo a Homer en su puesto de la central eléctrica se viese lo que no se tiene que hacer”, apunta. “El profesor dijo que le había gustado mucho”, dice.



Este es Julio Flores. “Tengo un método de enseñanza bastante innovador, basado en proyectos. Les guío con el contenido y les resuelvo dudas y problemas, pero ellos después tienen que exponer lo que han aprendido de manera libre, aunque les pido que sean creativos”, comenta. “A la de Marley le di tanto valor porque él viene de otro país, todavía se está adaptando, también aprendiendo el idioma... Y lo pilló todo a la primera, nos divertimos mucho con la presentación y nos sorprendió que así ya a la primera hiciera el mejor trabajo”, comenta Flores, que por su pasado como jugador de baloncesto entiende además bien la posición del del OAR. “A mí durante la carrera no todos los profesores me ayudaron... Así que a mí me gusta estar pendiente de él, pero sin agobiarle”, admite.

Objetivos académicos y deportivos



Para Fernandes, los estudios son fundamentales. “Desde pequeño mis padres me dijeron que el conocimiento era muy importante y que si pudiera que estudiase una carrera”, reconoce el jugador, que compatibiliza las clases de lunes a viernes con los entrenamientos y los partidos del fin de semana. “Manejo bien los horarios y puedo hacer las dos cosas. En eso sí que me gustaría ser un ejemplo para los niños”, reflexiona.



Los objetivos académicos los está cumpliendo, ahora quedan los deportivos con un OAR que ya es segundo de Primera Nacional y que persigue el ascenso. “Estamos trabajando mucho, todos los entrenamientos son muy fuertes y competitivos, como si estuviésemos en partidos. Debemos seguir así”, indica. Lo que no ve es a Homer Simpson jugando al balonmano. “Quizá Lisa de entrenadora”, se ríe.

Partido contra el Xiria

El Attica 21 OAR Coruña adelanta su partido a este jueves con la visita al Xiria carballés en el derbi provincial coruñés (Vila de Noia, 21.00 horas). Séptima jornada en la que los de Fernando González quieren mantener su buena racha de resultados.



Los oaristas ascendieron la semana pasada a la segunda posición de Primera Nacional con su victoria sobre el Bueu, un rival directo en la clasificación. Era el cuarto triunfo del curso, por solo una derrota, el tercero de forma consecutiva. Lo que le sitúa ya a solo un punto del líder, un Gáldar que marcha con 11 (4 victorias y un empate).



No le está yendo tan bien al Xiria, durante años uno de los equipos acostumbrados a estar en la parte alta de la clasificación, pero que en un período de transición, es undécimo con cinco puntos, la mitad de los del OAR, tras dos triunfos, un empate y una derrota. Precisamente viene de perder contra el Luceros el fin de semana pasado por 39-32.



El Culleredo, por su parte, mantiene su partido para el fin de semana a pesar del puente. Al conjunto coruñés, que en la jornada anterior perdió frente al Cañiza, le toca visitar al Reconquista de Vigo. l