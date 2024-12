Sergio García: "Tenía este día marcado desde que se sorteó el calendario"

Sergio García recibió la oferta del Bilbao Basket en 2022 para el puesto de ayudante nada más dejar el banquillo del Leyma Coruña. Lo que parece un escalón inferior en su estatus como entrenador es también un paso adelante, de la LEB Oro a la Liga ACB. El técnico no se lo pensó mucho pese a su condición de donostiarra y realista en Bilbao. ¿Cómo cambia su rol de primer entrenador a ayudante: menos exposición, más trabajo?

Trabajo siempre hay mucho (risas). Es una situación que explico como con los jugadores. Antes hablábamos de Álex, que fue protagonista durante años y ahora tiene otro rol. Con los entrenadores es parecido: ahora me toca otro papel, lo he asumido con naturalidad e intento desempeñarlo al máximo de mis posibilidades y capacidades. Estoy contento y, si en el futuro, me toca hacer de primer entrenador, encantando de la vida. Es un paso atrás en estatus, pero un paso adelante en la categoría. ¿Le acerca a la posibilidad de dirigir un banquillo en la ACB?

Tal y como está el básquet, para ser primer entrenador de la ACB, casi todos los casos son de técnicos que ascienden con su equipo. En su día tuve la mala suerte con Palencia porque acabamos primero pero el equipo no subía. Perdí esa oportunidad. Ya veremos si llega alguna vez en la vida. Son cosas distintas. Me siento importante con el trabajo que hago aquí y creo que estoy bien valorado por Jaume Ponsarnau, uno de los mejores entrenadores que hay en España. ¿Qué hace un tipo de Donosti trabajando en Bilbao?

Toca sufrir un poco (risas). Es verdad que Jaume es catalán y el preparador físico es argentino [Christian Lambrecht], pero los demás son de Bilbao. Y del Athletic, para más señas. Siendo de la Real y guipuzcoano ya te puedes imaginar. Además he tenido la mala suerte de coincidir aquí con el primer título del Athletic en 40 años. En este club hay mucho sentido del humor, con muchos piques y vaciles, pero yo los encajo bien. Son buena gente en Bilbao, pero no hay que recordárselo mucho porque se vienen muy arriba (risas).