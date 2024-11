Los rutas paralelas asimétricas del Leyma y el Lleida

Una vez superado el primer parón de la temporada por las ventanas FIBA –el segundo será a mediados de febrero de 2025–, la ACB retoma el camino. Y lo hace con un particular derbi en la jornada 9: Força Lleida-Leyma Básquet Coruña, el cara a cara entre los dos últimos ascendidos desde la LEB Oro. Dos clubes con rutas paralelas asimétricas.



Ambas entidades no solo son nuevas en la máxima categoaría nacional, también debutan en ella, ya que la catalana no es la misma que perteneció durante cuatro temporadas, entre 2001 y 2005, a la Asociación de Clubes de Baloncesto, después de compartir dos (1999-00 y 2000-01) con la entidad herculina en la entonces llama Liga LEB.



Además, ambos equipos conservan a los entrenadores con los que dieron el salto al torneo con los 18 mejores de España, Gerard Encuentra, con solo 34 años el técnico más joven de la competición, y Diego Epifanio. El catalán cumple su cuarta campaña al timón, una más que el burgalés.



Además, los dos clubes tienen un precedente de su ciudad en la primera división española. Así le llamaba, más menos, en la campaña 1968-69, la única del Bosco entre los mejores de España. El Lleida Bàsquet –fundado en 1997, solo un año después que el Básquet Coruña, y desaparecido en 2012– lo estuvo en las cuatro mencionadas, obviamente ya como ACB.



Más. Leyma y Lleida llegaron juntos a la LEB Oro en el curso 2012-13. El equipo catalán, aprovechando la plaza que tenía su predecesor; el herculino, tras 10 temporadas repartidas entre la EBA, Primera Autonómica, LEB Bronce y LEB Plata. En estas 12 temporadas solo dejaron de verse las caras en la 2020-21, ya que el Lleida no se clasificó para el Grupo Oro, el de los equipos que lucharon por el ascenso. La décimo tercera arrancará este domingo a partir de las 17.00 horas y en territorio catalán.



Y hasta aquí los paralelismos. Que no son pocos. La asimetría llegó el pasado verano. A la hora de confeccionar los planteles para el debut en la élite nacional.



Mientras que el Básquet Coruña eligió el camino de la continuidad, el Força Lleida optó por hacer (prácticamente) borrón y cuenta nueva. Tras el final de la última LEB Oro, Epi mostró su voluntad de renovar a prácticamente todo la plantilla del histórico ascenso. Y la directiva encabezada por Roberto Cibeira se lo compró. Ocho jugadores siguen vistiendo de naranja: Alex Hernández, Aleix Font, Beqa Burjanadze, Goran Huskic, Ingus Jakovics, Yunio Barrueta, Atoumane Diagne y Olle Lundqvist.

Dos supervivientes

Por el contrario, el club catalán fue el que más tardó en completar su nómina de jugadores, en la que solamente sobreviven el escolta Kenny Hasbrouck y el base Rafa Villar –internacional absoluto de nuevo cuño–, que tras dos temporadas cedido, el pasado verano se desvinculó del Barça y firmó por dos temporadas con el club granate.



Otro punto diferente es que el Lleida ya ha registrado un movimiento en el plantel, en tanto que el Leyma conserva intacto el grupo de 13 jugadores con que inició la pretemporada. El base Dee Bost, en principio el fichaje más importante, duró solamente cuatro jornadas. El estadounidense internacional con Bulgaria no estaba cómodo en el club y el club no estaba cómodo con su implicación y rendimiento. De hecho, el director juego no participó en el encuentro de la quinta fecha del calendario, en Lugo. Curiosamente, el club ha cubierto su ficha con un nuevo pívot, Derek Cooke.



Pasadas ocho jornadas, el Lleida ha recolectado un triunfo más que el Leyma, que bien podrían haber sido dos más, ya que los de Encuentra estuvieron a nada de sorprender al Baskonia en el Buesa Arena de Vitoria (100-99).



Dos caminos análogos que volverán a cruzarse este domingo. En el segundo compromiso de ambos en su particular liga, la de la lucha por la permanencia. El Força Lleida ganó el primero, en la cancha del Breogán (77-81); el Leyma Básquet Coruña perdió el suyo, con un marcador casi idéntico (80-77), en la pista del Fundación CB Granada. Un último paralelismo asimétrico.