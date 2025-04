El Reus sonroja al Liceo con una lección de efectividad (8-2)

No había nada en juego. Nadie le quitará la segunda plaza al Liceo. Pero no puede ser positivo perder por 8-2 en Reus a las puertas de un playoff en el que se lo puede volver a cruzar en las semifinales. Un golpe deportivo y moral, ya que es la tercera derrota de la temporada frente a los rojinegros, la quinta consecutiva igualando su peor racha de la historia en los enfrentamientos particulares entre ambos. La mayor diferencia volvió a estar en las áreas. Parece evidente cuando hay seis goles de diferencia. El Reus rayó la perfección, rozando el cien por cien de efectividad. El Liceo, reservando alguna carta, no fue contundente cuando se plantó frente a Cándid Ballart y encima sumó cinco palos. Y el portero volvió a ganar el duelo particular a un Martí Serra que no tuvo su día, sobre todo en los momentos clave en los que su equipo necesitaba un plus atrás.

No se le daba bien al Liceo la vuelta de los parones. Siempre es complicado retomar la competición, más cuando hay un viaje de por medio y todavía un punto extra en contra si en el partido, por más que fuera en Reus, no había nada en juego. Pero tampoco empezó mal el Liceo. O no por lo menos para lo que pasó a continuación en una primera parte en la que se vio tres goles abajo antes de que llegara su reacción.

El planteamiento no fue malo, aunque a los verdiblancos se les notaba imprecisos y con falta de mordiente. Y aun así, rozaron hasta dos veces y de forma consecutiva la posibilidad de abrir el marcador. Dava Torres se estrelló contra el palo en una espectacular jugada en la que fue asistido desde su propia cancha por César Carballeira y remató de primeras. Y en el minuto siguiente fue César Carballeira el que mandó la bola contra el larguero.

De dos palos a favor, a tres goles en contra

La respuesta fue contundente. Había empezado sentado en el banquillo y nada más salir a pista, Martí Casas se confirmó como la pesadilla liceísta. Inició la contra, se la pasó de espalda a Maxi Oruste, que avanzó y se la devolvió al segundo palo, donde esperaba el pichichi para empujar a gol.

El guión recordaba al de las semifinales de la Copa del Rey, cuanto más cuando a este tanto le siguieron otros dos. El Reus prácticamente marcaba cada vez que llegaba a la portería. No fue el ejecutor Casas esta vez, sino un nuevo protagonista, un Ferrán Giménez que después de anunciar su marcha a final de temporada, pudo darse un homenaje ante los suyos. Marcó el 2-0, con disparo en el que el palo, en vez de frenarle, le ayudó. Y el 3-0 demasiado solo en el segundo palo.

Y aún pudo llegar un cuarto que salvó bajo palos Dava Torres. El capitán fue el único que hizo creer, aunque solo fuera por unos minutos, que se podía revertir la situación. Nada más evitar el tanto local se cruzó de lado a lado la pista y solo le paró Ballart. Y siguió insistiendo. Batió con chut de media distancia a Ballart. Repitió, casi de forma calcada, minutos después. Ya estaba el Liceo a solo un gol. Y se inventó un pase medido a a Jacobo Copa, que solo ante el portero la tiró al muñeco.

Segunda parte letal del Reus

El partido se fue ajustado al descanso, con la promesa de una segunda parte más competida. Todo lo contrario. La eficacia del Reus sacó los colores a los visitantes, más en blanco que verdes y que veían que sus intentos apenas hacían cosquillas y que cada vez que este se acercaba a Serra materializaba sus intentos.

El primer acercamiento fue del Liceo, de nuevo con Dava Torres sirviendo en bandeja para que Ciocale marcara, aunque este llegó demasiado forzado y no pudo concretar el remate. La respuesta fueron dos goles seguidos. Uno de Diego Rojas, otro de Marc Julià. Los dos por el mismo lado y sin la respuesta del portero verdiblanco.

Volvió a tener dos ocasiones claras el Liceo. Robó César Carballeira, pensó bien la jugada, asistió a Nil Cervera y cuando lo tenía todo de cara, la tiró fuera. Después fue Bruno Saavedra el que lo intentó en solitario. Y con el Liceo reclamando, sobre todo Pablo Cancela, que el Reus había movido la portería en un remate del coruñés, llegó el sexto de Guillem Jansá.

Casas hurga en la herida

Ya era una goleada sonrojante, pero todavía quedaba que Martí Casas hurgara con su stick en la herida coruñesa y la abriera todavía más, haciéndola más profunda, con otros dos goles que completaban la goleada y le convertían en el pichichi ya no solo del Reus sino también de la Liga, ahora empatado a 28 tantos con el exliceísta Álex Rodríguez, que ha salvado al Voltregà con un impresionante desempeño desde enero.

Precisamente, el equipo de Sant Hipòlit será la semana que viene en el Palacio de los Deportes de Riazor (domingo a las 12.00 horas) el rival contra el que el Liceo cerrará la liga regular. Ya solo queda una jornada intrascendente, pero que servirá para conocer al rival en cuartos de unos playoffs que empezarán el 17 de mayo. Tal y como está la clasificación en este momento, sería el Lleida, aunque el Noia y el Calafell, separados los tres por dos puntos, también son candidatos.