Los problemas en la rodilla vuelven a lastrar a Rubén Río

“¡Yo estoy muy loco! No juego con miedo. Quizá por eso me he lesionado tanto”, se reía Rubén Río durante una entrevista en el DXT Campeón del pasado mes de enero. El jugador coruñés repasaba su buen momento en la Asobal en las filas del Cangas una vez olvidado el grave problema de rodilla que le había llevado incluso a la retirada en 2022, con solo 25 años, de la que pudo regresar gracias a un tratamiento que incluyó infiltraciones de plasma enriquecido. Solo unos meses después, sin embargo, el lateral zurdo ha recaído y unas molestias, que le impidieron jugar en tres partidos de Liga y uno de la Copa del Rey, le han llevado someterse a una resonancia magnética en búsqueda de sus causas.



El calvario de Rubén Río empezó en 2020. Dos años antes había sido campeón del mundo júnior con la selección española y, con un físico privilegiado para jugar al balonmano, se le auguraba un brillante futuro que le llevó hasta el Ivry para desembarcar en la potente y profesional Liga francesa. Pero antes, en el partido previo al cierre por la pandemia, todavía en las filas del Valladolid, un compañero se le cayó encima de la rodilla y ahí comenzó todo. Las primeras pruebas revelaron edema óseo. Paró un tiempo. Pero le seguía doliendo. Y ya en Francia llegó la sentencia: Tenía un agujero en el cartílago.



Estuvo varios meses jugando infiltrado pero finalmente en 2021 tuvo que pasar por quirófano y cuando a los diez meses volvió a las pistas, solo aguantó una semana sin dolor. En ese momento los médicos fueron contundentes. O se retiraba o se quedaba cojo. Así que con solo 25 años no le quedó más remedio que anunciar su prematuro adiós.



Al poco tiempo se pusieron en contacto con él médicos que afirmaron que su caso tenía solución. “Lo que me hicieron fue poner unas plantillas para cambiar el eje de la pisada. E infiltraciones de ácido hialurónico y plasma enriquecido dentro del hueso en una operación”, explicó en la entrevista. Y el milagro sucedió. El Cherbourg, un equipo de la segunda división francesa, le dio la oportunidad de regresar en enero de 2023. Al año siguiente fichó por el Cuenca y este, por el Cangas, donde encontró la estabilidad deportiva y personal. Ahora, espera una nueva resurrección.