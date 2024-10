“El primer partido que comenté de fútbol femenino en Primera fue el debut del Dépor y me alucinaron”

Sandra Sánchez Riquelme (Zamora, 1992) es periodista y creadora de contenido, además de exfutbolista. Estuvo ligada al fútbol desde incluso antes de nacer gracias a sus padres, que se conocieron en el pabellón de fútbol sala donde jugaba él. En ese equipo, su tío era el presidente; su abuelo, el entrenador y su padre, el pívot.

Era complicado que no le gustase, pues su familia se lo inculcó desde bien pequeña: juntándose para ver el partido del Canal Plus de los domingos y viajando a estadios, entre los que se incluía Riazor.

Nace vinculada al fútbol. ¿Quién era su referente deportivo por aquel entonces?

Me gustaba mucho Vicente del Valencia, porque yo jugaba de extremo y me fijaba en él. También me llamaba la atención Diego Tristán, pero Vicente recuerdo que hubo un tiempo que jugó con unas F50 negras y amarillas fosforitas y yo me las compré igual.

¿Y ahora?

Ahora he evolucionado. Pero es curioso, porque justo el primer partido que comenté de fútbol masculino, en DAZN, es con Vicente como comentarista, un Valencia-Girona. Me dio un poco de vergüenza decírselo y no lo dije. Ahora, al trabajar en ello lo he normalizado un poco, no tengo un nombre como el de Vicente clavado en mi corazón (risas).

Dejó de jugar siendo muy joven, ¿por qué?

Lo dejo a los 23. Fue porque el fútbol femenino, antes no era como ahora y tuve que elegir entre el fútbol y mi trabajo, que es ser periodista. Del fútbol por aquel entonces no podía vivir y del periodismo, quería intentarlo.

Llegó un punto en el que compaginar las cosas era muy complicado, porque encima, yo tengo el pensamiento de que o estás o no estás; o estás al 100% o no. Entonces yo fallaba a entrenamientos y luego jugaba menos porque no podía a ir entrenar. También faltaba a partidos por temas de viajes y trabajo. Entonces, llegó un punto que dije, es que no me compensa. Y lo dejé.

De momento puedo decir que sí que vivo del periodismo, que no es poco.

Al igual que ha pasado con el fútbol, ahora ya es posible tener referentes femeninos en otros ámbitos. ¿En quién se fijaba Sandra cuanto era estudiante?

Si te digo la verdad, siempre veía los partidos del Canal Plus y veía a Carlos Martínez, a Michal Robinson a Ricardo Sierra… Y yo decía, yo quiero hacer esto. Pero ni siquiera pensaba en el futbol femenino. Yo decía, yo quiero hacer esto en el fútbol masculino. Después también me fijaba en Monica Marchante. Digo nombres de toda la vida pero yo les seguía a ellos.

Estamos viendo como hay algunos clubes que han decidido apostar, pero otros han elegido recortar en la sección femenina como es el caso del Levante, un histórico de nuestro país, ¿qué le hace pensar?

No sé si es tirar piedras contra mi propio tejado, pero puede ser una decisión, entre comillas, lógica, porque al final quien sustenta al club es el quipo masculino.

Que piense que es una decisión lógica no quiere decir que la comparta. Pero bueno, si hablas con ellos y te lo explican, hay un punto que llegas a entender.

Yo creo que la solución a todo este tipo de decisiones o de tesituras pasa porque el fútbol masculino y el femenino, dentro de un mismo club, sean independientes fiscalmente. Yo hablo con clubes independientes y me dicen, muy acertadamente, que pueden tener muchas desventajas respecto a los dependientes, pero una de las ventajas que tienen es que no dependen de que el masculino no se clasifque para Champions, que descienda, etc., porque su presupuesto es suyo. Yo creo que esa sería una de las soluciones, que cada uno tuviese su presupuesto, que fichase acorde de su presupuesto, etc. Es un poco lo que quiere hacer el Celta, ser independientes económica y fiscalmente.

Hablando del Celta. Si la apuesta por el femenino es real, ¿podremos ver en unos años un derbi gallego en la Liga F?

Sí, sí, yo creo que sí eh. Hace poquito hicimos Mayca Jiménez y yo un reportaje sobre ellas y estuvimos hablando mucho con Gisela, que es una maravilla. Es la persona que lleva todo. Apuestan muy en serio y de forma muy convencida, que es lo más importante, que la apuesta sea convencida y no por el qué dirán o de cara a la galería. Así que sí, estoy segura de que en unos años podremos ver un As Celtas-As Nosas en Liga F.

El derbi entre Dépor y Celta de fútbol masculino siempre ha sido un partido histórico. ¿Cree que volveremos a ver pronto un derbi gallego masculino?

Ojalá, ojalá, porque yo al Dépor le tengo mucho cariño. Cuando yo jugaba al fútbol, casi siempre estaba en el grupo de Galicia, entonces claro, he jugado contra el Peluquería Mixta Friol, el Orzán, el Victoria, el Olivo… Galicia me gusta mucho, le tengo mucho cariño a la tierra y tengo muchos amigos ahí. Así que sí, me gustaría muchísimo que el Dépor ascendiese y que pudiera competir contra el Celta en Primera.

¿Cuál es su primer recuerdo del Dépor?

El primero es Djalminha en el centenariazo, sin duda alguna. Y luego fútbol femenino, el Súperdepor femenino. El primer partido que yo comento de fútbol femenino de Primera División es el debut del Dépor en Primera Iberdrola, que se llamaba en aquel momento. Un Dépor-Espanyol que ganaron bien. Fue su estreno en Primera y me quedé completamente alucinada con aquel equipo. Desde entonces guardo muy buena relación con Iris. También le tengo mucho aprecio a Teresa a Gaby… Le guardo muchísimo cariño a ese equipo porque a mi me marcó. Además, me hice super fan de ellas. Me dolió mucho cuando descendieron contra el Betis. A Athenea también le tengo mucho cariño.

Así que ya digo, mis primeros recuerdos son Djalminha en el centenariazo por un lado y por otro, el Súperdepor femenino.

¿Tenía alguna favorita de aquel Súperdepor femenino?

Ufff a mi Athenea. Athenea me gustaba muchísimo en aquel Dépor. Sempre estaba Athenea, Athenea, Athenea. De hecho me acuerdo que una de las primeras veces que hablé con ella me dijo "jolin, es que siempre me tratas muy bien en la tele". Es que claro, yo era extremo y es en lo que más me fijo. Luego Tere Abelleira, por supuesto, Alba Merino… Es que me gustaban todas. Pero soy mucho de fijarme en las extremos, siempre en cualquier equipo, y me gustaron mucho los inicios de Athenea.

¿Que le parece el proyecto de este año? Parece que está costando un poco arrancar.

Sí, ha sido un inicio un poco complicado por los rivales, pero bueno, yo confío mucho en Irene, que además compartí vestuario con ella, era mi portera en el Atlético de Madrid y confio mucho en ella, en su saber hacer.

Es un equipo que lo que creo que le pasa es que, en Primera Federación estaban muy acostumbradas a tener el balón, a tener muchas ocasiones y claro, llegas a la Liga F y tienes que cambiar el chip, que creo que es lo que más les está costando. Pero tiene jugadoras súper interesantes. Yo flipé con Millene, tiene un talento tremendo. Creo que es un equipo chulo. Pienso que les va a costar mantenerse por lo que hablamos y porque al final, gracias a Dios, la Liga F está mas competida y hay más nivel. Pero yo confío, confío en el Depor de Irene.

Lo que yo diga no es garantía de nada, pero creo que sí, confío en que sí que se van a mantener.

Y esta temporada, su programa “Quiero ser como” arrancó su gira en Valencia. ¿Os pasaréis por A Coruña?

Sí! Justo vamos el día 23. Tendremos el "Quiero ser como en A Coruña. Era el siguiente en la lista. Ya está cerrado con el club, con los sponsors y demás y dentro de dos semanas estamos allí. Va a ser en un restaurante en frente de Riazor. Todavía no sé mucho más, estamos a la espera de saber las protagonistas pero eso, el día 23 estaremos en A Coruña. Llevemos a quien llevemos será muy divertido.