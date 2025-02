Ocho derrotas y el farolillo rojo ilustran el oscuro panorama del Básquet Coruña en la ACB. El equipo de Diego Epifanio no gana desde el 14 de diciembre en Girona. “Las derrotas pesan”, reconoce el técnico, que tiene tablas y un chaleco a prueba de balas para defender a sus chicos y la gestión del club de las primeras voces críticas. El esperado fichaje que no llega para suplir la marcha de LJ Figueroa o las desconexiones de los jugadores, sobre todo en defensa, centran el debate.



En DXT Campeón pulsamos la opinión de cinco expertos para arrojar algo de luz en el túnel del que no es capaz de salir el Leyma. La exjugadora coruñesa Claudia Calvelo, el exjugador naranja Sergio Olmos y elexpresidente Julio Flores, los tres abonados en la histórica temporada de debut en la élite, el entrenador herculino Óscar Lata y Pablo Alonso, socio número 3 del club, ofrecen respuestas a la pregunta que se hace toda la afición: ¿Qué le pasa al Básquet Coruña?



A nadie se le escapa que uno de los principales problemas del Leyma es la defensa. Encaja 92, 6 puntos por partido y nunca ha dejado a su rival por debajo de los 80. “Es muy fácil decirlo ahora, pero está claro que hay una carencia física. El nivel físico de la plantilla no está al nivel que exige la ACB y se está notando sobre todo en el nivel defensivo. No tenemos capacidad de hacer fallar al contrario”, reflexiona Alonso, analista en Radio Coruña y uno de los fundadores del programa Tirando de Tres.

CLAUDIA CALVELO- Exjugadora

“Les pueden esas ansias por ganar y les perjudican los momentos de apagón”



“Los rivales tienen facilidad para anotar. En la ACB son todos muy buenos y si te descuidas te meten casi 30. Se trata de estar más concentrado en defensa y aumentar el nivel de dureza”, expone Olmos, que vistió la camiseta del Leyma de 2015 a 2018 y dejó el baloncesto en 2020.



“Creo que la permanencia va a estar en la solvencia defensiva. No se puede competir encajando más 90 puntos cada día porque es muy difícil meter 95-100. Hay que bajar esos guarismos y competir a 70-80 puntos”, afirma Óscar Lata, exdirector de cantera del Básquet Coruña en la campaña 2012-13, entrenador ayudante en cinco equipos de la ACB (Bilbao, Baskonia, Barça, Breogán y UCAM) y desde 2013 en el baloncesto asiático.



La mala racha del Leyma ha coincidido con el peor momento físico de la plantilla, afectado por las lesiones de Gus Lima y Phil Scrubb y también por un virus que mermó el rendimiento de Ingus Jakovics y Beqa Burjanadze en algunos partidos.



“Esa serie de situaciones nos han costado todas estas derrotas, se están viendo todas las carencias y creo que viene todo por la configuración de la plantilla: el salto físico es evidente para ocho jugadores de la LEB y encima los cinco refuerzos tampoco no nos han dado ese plus. Esa apuesta que se hizo no ha salido todo lo bien que nos gustaría”, lamenta Alonso.

SERGIO OLMOS- Exjugador

“Los rivales tienen facilidad para anotar, hay que aumentar la dureza”



“Partimos con una plantilla que se ha hecho con muchísimo cariño, pero con las condiciones económicas de los equipos recién ascendidos”, matiza Lata, que concuerda en el hándicap de las lesiones: “A pesar de ser un equipo nuevo en la categoría, en las primeras jornadas estaba claro a lo que jugaba y tenía los roles muy definidos, pero desde que empezaron las lesiones ha habido cambios de rol y empezaron las dudas. Por ejemplo, Thompkins viene de una lesión larguísima y no es un jugador para jugar muchos minutos”, añade Lata.



Thompkins fue el fichaje estrella del Leyma Coruña en el mercado de verano, pero solo fue realmente decisivo en la victoria de Lleida. “Creía que iba a marcar las diferencias, pero no sé lo que le está pasando”, se pregunta Claudia Calvelo, que introduce tres importantes cuestiones: el peso de las derrotas, las desconexiones y la falta de confianza.



“Se nota que les pueden las ansias por ganar y les perjudican los momentos de apagón, de jugadores que aparecen y desaparecen. Necesitan un líder en la cancha y recuperar esa confianza. Si hubiésemos ganado en Lugo, por ejemplo, esto no sería el fin del mundo. Es una cuestión mental y que se contagia, no tanto de plantilla corta o de poco nivel”, opina la campeona de Europa sub-16 y sub-20 y subcampeona continental sub-19 y del mundo sub-19, con una dilatada trayectoria en el baloncesto profesional.

JULIO FLORES -Expresidente

“En LEB Oro puedes tomarte con calma lo de fichar, en la ACB no”



“He pasado por dinámicas así en algunos equipos incluso teniendo buena plantilla y es complicado salir. La confianza es un término un poco ambiguo, pero los jugadores somos muy conscientes de lo que es y por eso se contagia”, le secunda Olmos, su compañero en la vida y en la grada en los partidos del Coliseum.

¿Fichaje sí o fichaje no?



“En casa hay que jugar con toda la confianza del mundo, sintiéndose arropado por el público, y salir fuera a ver lo que pasa, sin nada que perder, y creo que está pasando al revés”, se sorprende Lata, que confía en la ascendencia de Thomas Heurtel y Gus Lima y la llegada de un nuevo fichaje para revertir la situación en los próximos partidos: “Necesitamos que Heurtel coja las riendas del equipo, que Gus, que es capaz de cambiar los partidos desde la defensa, recupere su nivel y añadir una pieza que aporte frescura”.



El runrún de un fichaje suena desde la marcha de LJ Figueroa, pero ha pasado ya algo más de un mes desde su salida y el Básquet Coruña sigue sin un ‘tres’ para dar descanso a Yunio Barrueta.



“Estrenar un equipo en la ACB es tremendamente complicado. La propia dinámica de la competición pide agilidad en todas las decisiones. En LEB Oro puedes tomarte con cierta calma lo de fichar, pero en la ACB no. Todos los rivales que están en esta situación han reforzado sus plantillas para el tramo final. Nosotros hemos incorporado a Heurtel, pero tenemos el puesto de ‘tres-cuatro’ sin cubrir desde hace un mes”, avisa Julio Flores, primer teniente de Alcalde en A Coruña de 2011 a 2015 y expresidente del Básquet Coruña (2003-2010).

ÓSCAR LATA- Entrenador

“Necesitamos que Heurtel coja las riendas y que Lima recupere su nivel”



“Para mí es imprescindible fichar y, en la situación en la que estamos, ojalá vengan hasta dos jugadores más. Necesitamos un perfil que nos dé mayor calidad física, sobre todo a nivel defensivo, de energía, rebote... ¿Un tres? No lo sé. Esto no es el mercado de verano, que ves lo que hay y eliges. En invierno está todo mucho más limitado y hay que fichar, dentro de las carencias que tienes, lo mejor a lo que puedas optar”, concuerda Alonso.



Olmos y Calvelo no lo tienen tan claro. “No creo que lo que venga pueda afectar tanto como lo que puede dar la plantilla actual”, se expresa la exjugadora. “Depende de muchas circunstancias: el mercado, la economía del club. Podría salir bien, pero también podría salir mal. A veces no soluciona nada”, desconfía el exjugador.



Más allá de los problemas en defensa, el estado físico de la plantilla, la falta de confianza o el mercado, los expertos destacan en la importancia del Coliseum, que albergará entre marzo y abril cuatro partidos contra rivales directos: Lleida, Breogán, Girona y Granada.

PABLO ALONSO - Socio nº 3

“Los árbitros te minan poco a poco, no tenemos el respeto de otros equipos”



“Me gusta el ambiente que hay en el pabellón, quizá me quejo un poco en los dos últimos que se empezó a escuchar ese ruge-ruge y esos comentarios futboleros”, critica Claudia. “Estoy contentísimo de que hubiera 8.000 o 9.000 personas en cada partido las primeras jornadas, pero hay mucho advenedizo y resultadista que le están empezando a dar la espalda al equipo. Nos tenemos que quedar con los aficionados de verdad”, añade Lata.



Flores se muestra más cordial: “Me saco el sombrero con el comportamiento de la afición, que sigue llenando el Coliseum. Esa es la lectura más positiva: se ha consolidado una masa social importante y todos deberíamos trabajar para que siga siendo así”. Tampoco se ceba con el comprometido arbitraje de los últimos partidos: “Los árbitros son humanos y se equivocan. Centrando la frustración en ellos no arreglamos nada”, advierte.



Olmos está de acuerdo en olvidarse de los colegiados pero cree que “incluso jugando en casa no nos ayudan demasiado”. Alonso va más allá: “Te minan poco a poco, nada escandaloso, pero nos pitan esas faltas que en contra no señalan. No tenemos el respeto que tienen otros equipos”. Lata lo asume: “Es un peaje que hay que pagar”.