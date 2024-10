¿Qué partidos hay este fin de semana?

Fin de semana con prácticamente pleno de acción para los equipos coruñeses, con la entrada en competición de los tres representantes en la OK Plata, masculina y femenina, de hockey patines. El CRAT de rugby es el único que no juega y tampoco lo hará en HC Coruña de hockey, que empieza la semana que viene. Por lo menos no de forma oficial ya que tendrá el partido de presentación contra el Bembibre (Palacio de los Deportes de Riazor, 17.00 horas), con entrada gratuita.

Hockey patines: Cambre-Las Rozas (Os Campóns, 16.30 horas). Arranca la OK Plata femenina para un Resa Cambre que recibe en casa al Las Rozas, un equipo recién descendido de la OK Liga Iberdrola. Debut, por lo tanto, complicado para las de Manolo Souto en una temporada en la que aspiran a asentarse en la categoría para convertirse en un trampolín de salida para la cantera de la ciudad.

Baloncesto: León-Maristas (Palacio Municipal, 17.00 horas). Tercera jornada de Liga Femenina 2 para el Maristas, que sigue persiguiendo su primera victoria tras dos derrotas, frente a Mataró y GEiEG. Las coruñesas son segundas por la cola mientras que su rival es cuarto después de ganar sus dos compromisos previos (Andratx y Blanes).

Fútbol sala: Vilalba-Amarelle (Municipal de Villalba, 17.30 horas). La Segunda División llega a la quinta jornada con el Viaxes Amarelle todavía sin ganar. El equipo coruñés encadena cuatro derrotas seguidas y solo tiene al Gijón por detrás en la clasificación. No tiene un rival fácil para buscar la primera victoria porque se enfrenta al Vilalba, segundo clasificado con diez puntos merced a tres triunfos y un empate.



Voleibol: Zalaeta-Madrid (Barrio de las Flores, 19.00 horas). Solo hay tres equipos en Superliga 2 femenina que hayan ganado los dos partidos disputados hasta la fecha y uno es el Zalaeta. En una tercera jornada, las coruñesas, terceras, reciben al VP Madrid, noveno y que solo suma un punto al llevar su duelo de la semana pasada frente al recién ascendido Astillero al desempate del quinto set.

Balonmano: Lalín-OAR (Lalín Arena, 19.00 horas). Después de recuperar la senda del triunfo la semana pasada, gracias a un gol de Pablo Martínez sobre la bocina, el Attica 21 OAR visita al Lalín, un clásico de la Primera Nacional que no atraviesa su mejor momento después de luchar incluso por el ascenso en cursos anteriores. Los dezanos marchan novenos con cuatro puntos (dos derrotas y dos triunfos), pero llegan en línea ascendente tras ganar sus dos últimos compromisos. El equipo coruñés, por su parte, es cuarto con tres triunfos y un único traspié.

Balonmano: Culleredo-Ingenio (Tarrío, 19.30 horas). Duelo directo para el Culleredo, que recibe al canario Ingenio, duodécimo y undécimo clasificados de Primera Nacional. Los dos tienen cuatro puntos (dos victorias y dos derrotas para ambos), la diferencia está en un mejor balance de goles encajados y marcados, con un 116-112 para los isleños y un 132-119 para los coruñeses. Otra diferencia es que mientras que el Culleredo perdió su último partido (42-28 frente al líder Gáldar), el Ingenio ganó al Cañiza (29-28).

Hockey patines: Cerdanyola-CDM (Can Xarau, 20.00 horas). Empieza la OK Plata masculina para un CDM reforzado que le toca visitar al Cerdanyola como primer plato. El equipo colegial, que consiguió el ascenso el curso pasado, tiene como objetivo la permanencia en la categoría. Se han marchado jugadores veteranos, como Hugo García y Javi Jurado, y llegan otros como Iván Centoira, Álex Fuentes y el chileno Vicente Soto. También debutará el filial en la OK Bronce, en su caso mañana con un derbi frente al Compostela (Elviña, 12.45 horas).

Hockey patines: Sant Cugat-Dominicos (Rambla del Celler, 20.30 horas). Nueva era en el equipo de la Ciudad Vieja, que con la salida de algunos referentes como Jacobo Copa y Javi Añón, inicia una nueva andadura en la OK Plata masculina. Manuel Togores se apoyará en la cantera, pero también en la llegada de refuerzos como Tomás Villares y Carlinos Alonso. Prácticamente un fichaje es el de Adrián Candamio, al que hay especiales ganar de volver a ver en acción después de no haber podido contar con él durante todo el curso anterior debido a una lesión. Los coruñeses empiezan fuera de casa visitando al Sant Cugat.