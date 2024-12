Parque de Riazor: La única casa del Deportivo

El Parque de Deportes de Riazor fue el único recinto propiedad del Deportivo a lo largo de su historia, además del principal campo de fútbol de la ciudad entre 1909 y 1944. En el ‘Viejo Riazor’, como es conocido por los pocos coruñeses vivos que llegaron a pisarlo, los blanquiazules juegan más de medio centenar de encuentros, entre ellos el que proporciona al club su primer título gallego y el primero de su historia en la máxima categoría del fútbol nacional.

El Deportivo se ve obligado a cambiar de planes tras la negativa, en 1908, de la viuda del señor Del Río a su petición de arriendo de una parte del Corralón da Gaiteira para convertirlo en un campo de juego permanente. Hacerse con un terreno de juego y unas instalaciones para guardar material es una necesidad para el club, que ya cuenta con una actividad futbolística permanente y necesita un local en el que almacenar los aparejos de los deportes al aire libre, como el propio fútbol, el pushball o las traineras.

El 15 de febrero de 1909, Federico Fernández Amor-Calvet, el maestro Calvet, director del gimnasio del mismo nombre y fundador del RC Deportivo, propone a la Junta Directiva la compra de unos terrenos cercanos a la playa de Riazor que son propiedad del señor José Toba. Calvet se ofrece a adquirirlos, dotarlos de un cierre y de una caseta interior para que los deportistas puedan cambiarse de vestimenta. El maestro de gimnasia y esgrima propone arrendar las instalaciones al club por 1.500 pesetas anuales. La directiva acepta la propuesta, pues considera que las 12.000 pesetas estimadas para la realización de esas obras están fuera de su alcance.

El Deportivo se muda a un espacio muy cercano al límite del ayuntamiento coruñés con el de Oza en el lugar de San Roque de Afuera, justo al final de la playa de Riazor. Aunque en un punto apartado de la ciudad, el Deportivo se asienta, al contrario que su enconado adversario ciudadano, el Real Club Coruña, dentro del término municipal coruñés. El Parque de Deportes de Riazor ocupa unos terrenos de poco más de 15.000 metros cuadrados de extensión.

Solo tres meses y un día después de aquella sesión ordinaria de la directiva deportivista, el 16 de mayo de 1909, el Deportivo inaugura su campo. Los deportivistas disputan el primer encuentro frente al Fortuna de Vigo, que se impone por 1-3, como colofón a una gran fiesta para la puesta de largo del que será el hogar del Deportivo durante tres décadas y media. Es, además, el primer partido que juega el Deportivo –todavía con el apellido ‘de la Sala Calvet’– después de recibir el título de Real por parte de Alfonso XIII.

Los inicios, sin embargo, no son fáciles para el Deportivo. A la derrota ante los vigueses se suma una frente al Club Galicia (0-3) en la segunda cita en el recinto. El Club Galicia es una selección de Pontevedra SC, Vigo FC y Exiles FC que poco antes de visitar el Parque de Riazor participa en el Campeonato de España con esa denominación.

Un 13-0 histórico

A la tercera puede al fin triunfar el conjunto coruñés. Lo hace, además, con la que a día de hoy todavía es la segunda mayor goleada de su existencia. El Deportivo bate al Galicia FC coruñés por un contundente 13-0.

El Deportivo disputa 530 encuentros en el Parque de Riazor, 532 si contamos los que no se juegan ante el María Pita por la Copa Gabino Bugallal en 1909 y ante el Unión Sporting Vigo en Copa de España en 1936. Ambos equipos no se presentan y la victoria es otorgada al Deportivo. Por otra parte, los encuentros frente a Fortuna de Vigo y Pontevedra Athletic en el Campeonato de Galicia 1921-22 sí se disputan, pero el Deportivo es descalificado del torneo y los resultados de sus encuentros no contabilizan en la clasificación. Así, a efectos estadísticos podemos sumar 530 partidos, aunque realmente se celebran algunos más. El balance es de 340 victorias deportivistas, 87 empates y 101 derrotas, junto a 2 resultados desconocidos.

Las cifras son bastante positivas. Solo una derrota cada cinco partidos. Los blanquiazules son fuertes en su terreno durante algunas épocas, donde llegan a acumular 38 encuentros sin perder. Permanencen invictos en su casa durante dos años, un mes y quince días. Entre las derrota en los dieciseisavos de final de la Copa de España ante el Murcia (0-1, el 13 de abril de 1931) y en cuartos del mismo torneo contra el Athletic (2-4, el 28 de mayo de 1933) logran 32 victorias y 6 empates.

Durante aquellos 35 años, el Deportivo recibe numerosas visitas pioneras. En primer lugar, la del Vie au Grand Air du Médoc, club francés que en 1911 es el primero de fuera de España al que se enfrenta el Deportivo. A continuación llega el Club Internacional de Foot-ball lisboeta, primer adversario portugués, en 1912. Más adelante, en 1924, en el Parque de Riazor juega la selección de Uruguay que un mes después de batir al Deportivo en un doble duelo se proclama campeona olímpica en París. Ese mismo año, el Dundee FC escocés juega en Riazor para erigirse en el primer adversario británico. En 1925 es turno del Boca Juniors argentino –primer club sudamericano al que se enfrenta el Deportivo– y el Nacional uruguayo. Un año después, el West Ham United acepta la invitación blanquiazul para homenajear a Luis Otero. Los ‘Hammers’ abren la lista de rivales ingleses del Deportivo. En 1927 también juegan en el Parque de Riazor el Colo Colo chileno y el Újpest húngaro.

Uno de los encuentros más importantes en el recinto tiene lugar el 6 de febrero de ese mismo año. El Deportivo por fin sorpassa al fútbol vigués. Al vencer al Celta (2-1) logra matemáticamente, a falta de dos jornadas, su primera corona gallega.

El Parque de Riazor también es escenario del primer partido liguero en casa del Deportivo. La segunda jornada del primer Campeonato Nacional de Liga de Segunda División, en la temporada 1928-29, se celebra el 24 de febrero de 1929. Deportivo y Sevilla empatan (2-2).

El ‘partido de partidos’ del Parque de Riazor se celebra el 28 de septiembre de 1941. Los blanquiazules –que aquel día juegan de camiseta azul por cortesía con su rival blanquinegro– disputan su primer partido en Primera División, frente al Castellón. Celso Mariño, técnico deportivista, pone en el campo a Acuña; Montserrat, Víctor; Molaza, Bienzobas, Reboredo; Cuca, Guimerans, Elícegui, Caballero y Verdín. El Deportivo gana por 2-1. Elícegui adelanta a los coruñeses (min. 25), Vicente Hernández empata (min. 57) y Caballero deja el triunfo en casa (min. 85).

También multiusos

En el Parque de Riazor, a lo largo de sus tres décadas y media de existencia, se disputan infinidad de partidos de fútbol –entre ellos las primeras finales de la Copa de A Coruña– y otras competiciones deportivas, como pruebas atléticas, hípicas, ciclistas o de tiro al pichón, como anteriormente en el Corralón da Gaiteira. Incluso es escenario de gimnkanas automovilísticas.

También acoge uno de los primeros partidos de rugby disputados en España de los que se tiene constancia, el 12 de febrero de 1911. Lo disputan los tripulantes de los buques ingleses Liverpool y Gloucester, que también forman una selección para enfrentarse al Deportivo en un encuentro de fútbol.

Además, el Parque de Riazor recibe otro tipo de actividades extradeportivas, como la ‘Fiesta del Árbol’, promovida por la Granja Agrícola Experimental y organizada por la Liga de Amigos, sociedad con una relación muy cercana al Deportivo.

Su último encuentro tiene lugar el 8 de octubre de 1944. Deportivo y Real Madrid empatan (2-2) en choque de la tercera jornada de Primera División. Viso, de penalti, establece el marcador definitivo, que le convierte en el último goleador. Tres semanas y dos partidos seguidos fuera de casa después, el flamante estadio de Riazor abre sus puertas con el encuentro de la sexta jornada liguera frente al Valencia (2-3).

El solar del Parque es adquirido por las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en abril de 1945 a su entonces propietario José Folla Yordi, alcalde coruñés entre 1910 y 1913. La congregación inaugura la iglesia y el colegio con el inicio del curso académico 1949-50.

El Parque de Riazor sufre varias ampliaciones y remodelaciones a lo largo de los años. Inicialmente, además del cierre perimetral costeado por el maestro Calvet, solamente dispone de un vestuario de madera de planta baja, un pequeño kiosco y un palco presidencial cubierto para un puñado de invitados. Los asistentes a cualquier espectáculo disponen de sillas para sentarse donde lo deseen.

La principal remodelación se produce en 1924. El Deportivo concluye el nuevo edificio de vestuarios, de dos plantas más terraza, y los palcos cubiertos con una artística marquesina. La inauguración es el 31 de agosto de aquel año, con motivo del homenaje al medallista olímpico Ramón González, para el que el Deportivo invita al Espanyol barcelonés, capitaneado por el legendario Ricardo Zamora. También el único acceso al recinto, que se encuentra en donde ahora se ubica la entrada a la iglesia de las Esclavas, sufre un cambio importante. La artística puerta de acceso original deja paso a un nuevo portalón más grande para evitar aglomeraciones a la entrada y a la salida.

No existen datos de la capacidad del Parque de Riazor en toda su existencia. Una vez se concluyó la grada de Preferencia y se le añadieron unos pequeños graderíos en el fondo del edificio de vestuarios se puede calcular una cifra de, como máximo, 15.000 espectadores.