La ONU está de vuelta en A Coruña

Augusto César Lendoiro aprovechó como nadie la llamada Ley Bosman. El presidente del Dépor sabía que salía más barato fichar buenos jugadores extranjeros que medianías nacionales, y el fallo del tribunal de la Unión Europea le dio alas. Por la primera plantilla del equipo blanquiazul tras la entrada en vigor de la libre circulación de los trabajadores europeos dentro de los países de la UE pasaron nada más y nada menos que 30 jugadores. Entre ellos había 8+2 nacionalidades diferentes: española (17 jugadores), brasileña (tres), portuguesa (dos), serbia (dos), francesa (tres), checa (Petr Kouba), camerunesa (Jacques Songo’o) y marroquí (Nouredine Naybet). El +2 corresponde a José Luis Deus, con nacionalidades española y suiza, y a Maikel Naujoks, con española y alemana. Hasta había un +3, el técnico, el galés John Benjamin Toshack.

La tendencia se mantuvo en las siguientes temporadas; en alguna de ellas el Dépor incluso tuvo más de ocho nacionalidades diferentes. Hoy en día apenas se citan aquellos años. Porque no interesa reconocer que el deporte profesional, y no sólo en España, se ha convertido en una gigantesca Torre de Babel. Un once inicial del Dépor 96-97, este con jugadores de seis nacionalidades disitintas