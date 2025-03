De mayor quiero ser como Jordi Bargalló

Pau Bargalló, jugador del Benfica y hermano de Jordi Bargalló

Muchos niños quieren ser de mayores como Jordi Bargalló. Es un referente para muchos de los amigos y compañeros que he tenido a lo largo de mi trayectoria, tanto de mi edad como anteriores y posteriores, porque ha jugado tantos años que abarca muchas edades. Aún me encuentro con mucha gente que me dice que de pequeño mi hermano era su referente. Y eso significa que ha tenido una carrera envidiable, la soñada por todos.



Yo también quería ser como Jordi Bargalló. De pequeño iba a apoyar al Liceo a todas partes por él. Yo era del Noia, como todos en la familia, de toda la vida, pero cada quince días iba a las pistas de Cataluña a animar al Liceo, como también llegué ir a Italia por mi otro hermano, Uri, que jugaba en el Prato en aquellos años. Incluso estuve en las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor en la Copa de Europa de 2003. Uri perdió en semifinales contra el Igualada pero Jordi ganó la final. Lo recuerdo con muchísima ilusión.

Gracias al Liceo pude cumplir el sueño de jugar junto a mi hermano y fue una experiencia brutal



No podía entonces imaginarme que algún día iba a llegar a jugar con él. Claro que lo había soñado muchísimas veces, toda la vida, pero me parecía que iba a ser muy difícil llegar a hacerlo realidad. Gracias al Liceo fue un sueño que pude cumplir. Y fue una experiencia brutal. Disfruté muchísimo a su lado, aparte de lo mucho que aprendí. Me hubiese gustado quedarme más tiempo por lo mucho que disfruté a su lado. Solo tengo recuerdos bonitos de esa época. Es una lástima que nuestra madre no pudiera vivirlo porque seguro que le hubiera encantado. Me quedo con que ella sabía que íbamos a jugar juntos y que estaba muy contenta por eso.

Jordi y Pau Bargalló celebran un gol con el Liceo



Jordi fue una institución en A Coruña, en todos los sitios en los que ha estado, ya no solo por la cantidad de títulos y equipos importantes en los que ha jugado, incluida la selección española, y todo lo que ha conseguido, sino también por la manera en la que lo ha hecho, siendo importante en todos los equipos en los que ha jugado, teniendo el gran impacto que ha tenido en todos ellos.



Supongo que la despedida en A Coruña será especial. Rara, porque igual vuelve en el playoff, pero espero que ahora que ya ha anunciado que se retira, podrán despedirle en todas las pistas en las que siempre ha jugado. Va a ser especial, pero conociéndole, cuando empiece el partido ya pondrá a jugar y se centrará en ganar.