Maxi Oruste: “Venir a Coruña me da nostalgia”

Maxi Oruste tiene 30 años y ya hace diez que tomó la decisión de muchos de sus compatriotas: cruzar el charco para jugar al hockey profesional en Europa. Él lo hizo primero en Italia, en el Valdagno y en el Trissino, para pasar después por España por el Alcoi, el Lleida, el Liceo y ahora el Reus, con un paso por el Vercelli entre estos dos últimos. Está cumpliendo su sueño, haciendo lo que le gusta, pero eso conlleva el enorme sacrificio de estar fuera de casa que se nota más en estas fechas.

“Lo comenté el otro día con mi mujer, que este año fue la décima Navidad que no pude estar con mi familia. Muchas veces ellos han venido y la hemos pasado en Europa, este año vino mi hermana con su novio. Pero yo ir a Argentina nada, no he podido en estos diez años porque no hay posibilidad, San Juan está muy lejos y el viaje es muy largo. Los calendarios también son apretados. Y es una pena, porque se recargan mucho las pilas”, afirma.

“Estar lejos de la familia es lo que más cuesta”, continúa. Más en el caso de los argentinos, que suelen ser “muy familieros”. “En mi casa cada domingo hay comida familiar, asado en casa de la abuela. Cuando veo las fotos... Los primeros años me costaba más. Ahora también ha mejorado la tecnología y, aunque no es lo mismo, podemos hacer visdeollamadas. No me quiero imaginar cómo sería para los que se vinieron en los ochenta, que igual solo podían hacer una llamada de dos o tres minutos”, indica.

La palabra gallega morriña define este sentimiento. “Mi pareja se la tatuó. Morriña por Argentina, pero también por Coruña, porque le cogió mucho cariño. Es un lindo lugar para jugar al hockey”, reconoce.