María Sanjurjo, la coruñesa que se cruza en el destino del HC Coruña

María Sanjurjo Riquelme (21 de agosto del 2000) vuelve a casa. La coruñesa, formada en el Dominicos y que jugó cuatro temporadas en el Deportivo Liceo (2016-18 y 2021-23), regresa hoy al Palacio de Riazor (20 horas) con el joven e incipiente Club Patín Fraga. Enfrente, sus excompañeras lucen ahora el escudo del HC Coruña, más joven pero con la misma ambición. Los dos se miden en la jornada 21 de la OK Liga con la resaca de su histórica clasificación para la Final Four de la WSE Champions, donde el 27 de abril se volverán a cruzar por un hueco en la gran final europea.

María atiende la llamada de este diario nada más salir de la universidad en Lleida, la ciudad donde reside actualmente, a sólo media hora en coche de Fraga (Huesca), en la frontera entre Aragón y Catalunya. Estudia Marketing Digital y Publicidad, ha perdido el acento coruñés y se le escapa más de una palabra en catalán. No vuelve para quedarse, sus planes pasan por triunfar en el CP Fraga, cuarto de la OK Liga y que mira de tú a tú a los gigantes del hockey mundial: Palau de Plegamans, Telecable y Vila-sana.

Es tu primera visita a Riazor desde que dejaste el Liceo, ¿un partido especial?

Es un partido contra mi exequipo y tiene un valor sentimental más grande, pero ahora mismo todos son importantes.

¿Si marcas un gol lo celebrarás?

No, pero yo no los suelo celebrar mucho.

¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes del HC Coruña?

Es un equipo muy compacto y que tiene las cosas muy claras: van todas a una, defienden cerraditas y fuerte, tienen una portera muy buena, tienen gol... Van a estar peleando hasta el último minuto, como en la primera vuelta [el HC Coruña igualó un 2-0 con dos goles de Alba Garrote en el tramo final].

No es lo mismo un partido de OK Liga que una semifinal de Champions a vida o muerte

Es el primero de los dos enfrentamientos este mes, ¿es una prueba para el duelo de semifinales en la Final Four de la Champions?

No creo que sean ni parecidos y, personalmente, los separo totalmente. No es lo mismo un partido de OK Liga, en el que te juegas tres puntos, que una semifinal de Champions, un partido a vida a muerte.

El HC Coruña ha mostrado su intención de organizar la fase final europea, ¿te gustaría que sea elegida como sede?

Tengo sentimientos encontrados: me parecería muy bonito jugar una competición europea y poder celebrar un título en mi casa, pero a la vez sería una ventaja para el HC Coruña porque jugaría como local.

El Fraga ha irrumpido a lo grande en la élite: ascendió hace sólo dos temporadas y ya pelea por todo, ¿si pudieras elegir un título con cuál te quedarías?

La Champions, sin duda. Es un título que nunca he ganado y cuando me dicen Copa de Europa ya me pongo nerviosa y me entran más ganas de competir.

Es tu segunda etapa fuera de A Coruña [jugó en el HC Gijón de 2018 a 2021], ¿qué es lo que más echas de menos?

A mi familia, a mis amigos y tener el mar al lado de casa. Por un lado echo muchas cosas de menos, pero también estoy muy bien aquí. Tengo las dos partes. Sí que es verdad que en estos momentos, con el final de la temporada, cuando hay más subidas y bajadas, necesito a mi familia y mis amigos más que nunca.

¿Te gustaría volver a jugar aquí en algún momento?

A corto plazo no lo tengo en mente. Estoy muy bien aquí, me están yendo bien las cosas y es un sitio en el que me veo bastante tiempo, pero nunca se sabe lo que pasará en el futuro.

No está muy bien pensado jugar la Copa de la Reina y, la semana siguiente, la Final Four

Hablas de subidas y bajadas, ¿qué tal te encuentras de la lesión?

Han sido unos meses bastante complicados, sin poder jugar y por la rehabilitación, pero ahora me siento muy bien y con ganas de competir por todo.

La lesión te privó de jugar en el Europeo y estamos en año de Mundial, ¿tienes una espinita con la selección?

Es un Mundial y sería un premio, ojalá pueda volver, pero ahora mismo no es mi prioridad. Tenemos un mes por delante con tres competiciones en las que nos jugamos todo.

Cinco partidos en 22 partidos y podrían ser nueve si avanzáis a las finales.

Creo que no está muy bien planeado. Jugar la Copa de la Reina y, la semana siguiente, la Final Four de la Champions no es lo mejor para los deportistas, pero es lo que nos ha tocado y si jugamos tantos partidos es porque estamos haciendo las cosas bien.

El sábado no había ni 100 personas en Riazor para ver la histórica clasificación del HC Coruña a la Final Four europea, ¿falta apoyo del público en el hockey femenino?

Creo que en A Coruña es muy complicado, no sé si porque es una ciudad muy grande o porque hay otros deportes con equipos arriba. El año pasado con el Liceo no venían a vernos ni en los partidos importantes, pero una vez que he salido de allí, es otra cosa. El otro día le dieron mucho bombo al partido [en el decisivo Fraga-Matera de cuartos de final de la Champions] y tuvieron que poner hasta gradas supletorias. Se batió el récord histórico del club y cuando lo recuerdo se me pone la piel de gallina.