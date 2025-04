Marc Godayol: “Necesitábamos desconectar y cargar las pilas”

En dos semanas de parón, el Liceo ha intentado mantener el equilibrio entre seguir en activo, con varios entrenamientos a lo largo de los quince días, y unas mini vacaciones para que los jugadores pudieran desconectar. El encargado de supervisar que el estado físico de los verdiblancos sea el idóneo para este tramo final de la temporada, en la que el objetivo ya es el playoff por más que aún quede un mes por delante para que empiece, es el preparador Marc Godayol. Y él tiene buenas noticias: ·”Llevamos dos días entrenando y estamos súper bien. Disfrutando, sin ningún lesionado y ya con todos”. Incluso los internacionales Nil Cervera y Jacobo Copa, que disputaron el Europeo sub-23 y no tuvieron descanso, sin que esto les haya afectado. Son jóvenes y recuperan bien. “Son dos animales”, confirma.



“No teníamos que parar mucho porque ahora nos viene un tramo muy importante y muy exigente de la temporada, pero por otro lado también teníamos que aprovechar y buscar una ventana para descansar y sobre todo cargar pilas y liberarse un poco de toda la carga anual que llevamos”, comenta sobre el balance de las dos últimas semanas, reconociendo que el parón llegó en el momento justo, cuando la plantilla estaba más saturada entre partidos y viajes.



“Al principio yo me pensaba que sería algo divertido viajar tanto”, reconoce entre risas el que es la mano derecha de Juan Copa en el banquillo verdiblanco, que pronto entendió que no iba a ser así, incluso sin tener en cuenta su miedo a las turbulencias. “Cuando estaba en el Vic, todos los partidos de Liga comía en casa, echaba una siesta, me iba al partido y a la hora de cenar, probablemente un poco más tarde, estaba en casa. Aquí es imposible”, resume.



Así que el puesto de preparador físico en el Liceo tiene más desafíos. “Este año hemos hecho mini giras como ir a Francia y a Barcelona en una misma semana. Hay que buscar gimnasios o una zona para hacer trabajo, hacer recuperaciones, movilidad, vídeo, prueba de pista, activación...”, explica. Pero siempre se encuentra la manera porque entre todos lo hacen más fácil. “Es un poco complejo todo. Pero una de las cosas de estar aquí en el Liceo es que todos nos ayudamos y somos uno. Entonces es fácil. Podría ser muy difícil y la verdad es que es fácil”, apunta.



La carga de partidos pone el resto. El caso de Nil Cervera y Jacobo Copa, que no pararon ni un solo día en estas dos semanas, es otro reto. “Han vuelto un poquito cargados, pero bien. Descansaron solo el lunes y ya han entrenado. Están bien preparados para la guerra. Son unos animales”, les define. “Lo que hicimos con ellos el lunes fue una recuperación activa. Fueron al gimnasio e hicieron mucha movilidad, bici muy suave y se fueron al mar. Las sensaciones son buenas. Se han podido reenganchar con mucha facilidad”, afirma. Todos listos para la batalla final.