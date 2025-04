Luchy Paz: “La directiva del HC Coruña era como una dictadura”

Ya han pasado unas semanas desde que tomó la decisión de dejar el equipo y a Lucía Paz (Santiago, 1999), Luchy como la conocen sus compañeras, todavía se le quiebra la voz cuando habla de su abrupta salida del HC Coruña. Primero, la echaron de la directiva (junto a Bea Lema, lo que provocó la salida voluntaria de Mar Barcón) y después fue ella la que entregó el brazalete y colgó los patines antes de final de temporada, como en principio estaba previsto, marchándose por la puerta de atrás. “Duele que empezáramos algo tan bonito y que me echaran de una forma tan fea”, reconoce y critica a la presidenta, Lucía Sanjurjo: “La directiva era una dictadura. Ella dice que nosotras no hacíamos nada, que no queríamos la consultora y que nos tuvo que echar para salvar el club, pero la realidad es que lo hizo porque le pedimos explicaciones tanto de las cuentas como de su manera de trabajar”.



Paz intenta pensar en qué momento cree que se empezaron a tensionar las relaciones. “Todo empezó muy bien. Nos coordinábamos bastante bien en la directiva. Si había algún problema con las jugadoras se hablaba también sin ningún problema. Pero a lo largo ya de finales del año pasado y sobre todo a principios de este, eran todo decisiones unilaterales”, explica. “Nos enterábamos más tarde y a veces ni por parte de Lucía. Al principio pensábamos que se hacía para no retrasar las decisiones, pero cuando ya ves que es una cosa y otra y que te empiezas a enterar de todo tarde...”, añade.



Pone como ejemplo que Mar Barcón, que es médico de profesión, se enteró del estudio de nutrición en el que iba a participar la plantilla el mismo día en que se hizo la rueda de prensa de presentación. “Y yo de casualidad y no me enteré por parte de la presidenta. Y así puedo ponerme mil ejemplos”, dice, por lo que dejó de pensar que se trataban de “despistes”. “Nosotras llamábamos para preguntarle qué hacía falta y al final muchas veces lo que recibíamos eran largas. Entonces empezamos a pedir explicaciones y yo creo que le estábamos dando muchos problemas, le estábamos diciendo que su manera de trabajar en la directiva no era buena y por eso nos echó”, expone, “eso parecía una dictadura”.



La ya exdirectiva, exjugadora y excapitana del equipo, una de las líderes del vestuario, insiste en que el proyecto nació precisamente con la idea clara de que el equipo y las jugadoras estuvieran en el centro, sobre todo teniendo en cuenta la etapa anterior en el Liceo, y que poco a poco esto se fue perdiendo de vista. “Veníamos de una situación horrorosa, de ir a jugar unos cuartos de final de la Copa de la Reina contra el Palau y que los billetes de avión nos los tuviese que pagar un aficionado. Nos metimos aquí perdiendo dinero nosotras y ahora acabamos así otra vez. Del Liceo me lo podía esperar, ya sabía que había una gente que nos quería y otra gente que no y al final se juntó con una situación de falta de liquidez en el club. Vale. Pero esto es como, ¿cómo puede ser?”, se lamenta.



“Se está tomando una deriva en la que lo deportivo se sale del terreno central y si habíamos montado el club era precisamente para que lo deportivo fuera el centro”, continúa. “¿Qué estamos haciendo para que se vayan a marchar Bea Gaete y Viki Caretta y que no pase nada cuando una es una de las mejores jugadoras de la liga y la capitana de la selección chilena y otra es la mejor portera del mundo y de la selección italiana?. A ver, ¿estamos bien de la cabeza?”, reflexiona Paz.

Salida del equipo



En principio, Lucía Paz iba a aguantar hasta final de temporada como jugadora del equipo, pero la situación le llevó a tomar la decisión de dejarlo ya a mitad de curso. “Llevaba sin jugar desde octubre y yo un poco seguía por las chicas y porque sabía que como capitana era importante para ellas. Además, llevábamos todo el año con mala racha, entonces pensaba queque si me iba a ser otro palo para el vestuario y que mis compañeras me necesitaban de alguna manera, aunque no fuera en la pista”, comenta. Pero se fue dando cuenta de que no se contaba con ella. “Empecé a ver que llamaban a todas para renovar menos a mí y a otras dos… Y me imaginaba que si me querían fuera de un lado, me querían fuera del otro”, apunta, así que cuando le echaron de la directiva fue “ya la gota que colmó el vaso”.



Le duele porque sus compañeras no lo están pasando bien y eso se está plasmando en los resultados, ya que el HC Coruña no gana desde hace dos meses. “La plantilla está desubicada porque no sabe ni con quién tiene que hablar y estamos en un momento del año en el que te llaman de otros sitios, las plantillas se van cerrando... Es difícil enfrentarse a eso con esa incertidumbre”, reconoce. “Creo que en Bembibre tocaron fondo”, señala sobre la derrota por 6-1 de hace dos semanas. “Pero igual es un punto de inflexión para que se acabe bien la liga y lleguen bien para la Copa”, desea.

Moción de censura



Debido a esta situación, un grupo de socios presentó una moción de censura. “Estamos esperando a que digan algo. Aún no han convocado asamblea, que tienen que hacer la ordinaria, la extraordinaria, todas, porque no han hecho ninguna y desde hace dos meses que nos echaron, tampoco han presentado la directiva nueva”, indica la santiaguesa.



Ya hay rumores de quienes podrían formar parte de ella, pasando de una formada íntegramente por mujeres a otra prácticamente sin ellas. Pero no lo da todo, de momento, por perdido. “Se recogieron bastantes firmas y yo espero que salga bien la moción y a ver si se puede recuperar el tiempo perdido estos meses”, espera, “porque si no, sinceramente y ojalá no, lo que veo es una desaparición”.