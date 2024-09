L.J. Figueroa: "Estoy muy ilusionado con que el debut sea contra el Real Madrid"

L.J. Figueroa es el único de los cinco fichajes del Leyma Básquet Coruña sin experiencia en la ACB. No obstante, su gran temporada pasada en la Bundesliga, en las filas del Ulm, donde compartió vestuario con Juan Núñez (Barça), le ha colocado en la nómina de candidatos a mejor novato del curso. En la pretemporada ha dejado detalles del porqué.

¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el equipo de cara al debut? ¿Hay nervios?

Yo estoy muy bien, el equipo también. Ha sido una pretemporada muy larga y hemos mejorado partido a partido en los aspectos que queríamos. La química del equipo también ha mejorado. Estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y creo que estamos preparados para jugar este domingo, hemos trabajado mucho esta pretemporada y estamos listos. El baloncesto es el mismo deporte al que nos hemos dedicado toda la vida. Más que nervioso me siento muy feliz de tener la oportunidad de jugar contra el Real Madrid y en una liga como la ACB.

No todos los baloncestos son iguales. ¿Crees que se puede adaptar la ACB a tu estilo y tu estilo a la ACB?

Yo siempre he sido efectivo en todas las ligas porque tengo mucha energía y aporto muchas cosas. Triples, rebote ofensivo, energía, defensa... He jugado mucho baloncesto FIBA he visto mucho estas ligas.

Mucha gente habla de ti como uno de los candidatos a rookie del año. ¿Te ves así?

Yo estoy enfocado en ayudar al equipo, siempre voy a dar todo lo que pueda en la cancha para mi equipo. Me gusta demostrarlo en la pista.

¿Cómo has visto al equipo en pretemporada?

Muy bien. El equipo está muy unido, los veteranos [menciona a Thompkins, Lima, Huskic, Alex Hernández] son buenos líderes y nos van ayudar mucho.

¿Los jugadores que ya estaban en la plantila te han facilitado la adaptación?

Sí, los que han ayudado a que el equipo esté en ACB han ayudado mucho con su talento también a esa integración en el grupo.

¿Hay algo de especial en que tu debut en ACB sea contra el Real Madrid?

Sí, estoy muy ilusionado con que el debut sea contra el Real Madrid. Además, en este equipo está mi buen amigo Andrés Feliz, uno de los jugadores dominicanos que están triunfando al máximo nivel, como también Jean Montero [Valencia Basket].

¿Crees que puede ser el mejor momento para enfrentarse al Real Madrid cuando todavía no ha cuajado?

El Madrid es un equipo muy bueno y con una gran historia. Uno de esos equipos que siempre juega a un nivel alto, y para nosotros va a ser muy interesante ser competitivos ante ellos y mostrar un gran nivel.

¿Cómo es jugar en la selección de alguien tan importante como Karl-Anthony Towns?

Es realmente bueno jugar con un All-Star de la NBA, una oportunidad única jugar con alguien de su nivel y fue muy bien. Me abrió mucho los ojos, ya que trabaja muy duro, y fuera de la pista aporta mucho también.

¿Competir con jugadores de tanta calidad te puede ayudar a la hora de acomodarte en una liga tan dura como la ACB?

Siempre ayuda mucho estar al lado de jugadores de tanto talento, como por ejemplo Trey Thompkins, que está mejorando cada día. Verle tirar y trabajar, con alguien que siempre te ayuda a mejorar es muy importante. Trabajando diariamente puedo llegar al nivel que quiero llegar.

Eres muy dinámico en la pista ¿Cómo incorporas tus características a la hora de jugar?

Puedo ayudar mucho al equipo reboteando, moviendo el balón y realizando coast to coasts muy rápido. Creo que puedo dar cosas distintas al juego del equipo y ayudarlo con ellas.

Corriendo se te ve muy cómodo..., y muy difícil de parar...

Sí, a mí me encanta correr, rebotear y aportar físicamente al juego del equipo.

El Leyma de Epi es un equipo que corre mucho. ¿Es una filosofía que puede beneficiarte?

Creo que es algo positivo. Y también de esta liga poder sacar rápido de banda, porque esto ayuda también a mi estilo de juego.